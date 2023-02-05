Son dakika Fenerbahçe haberleri.... Fabio Borini için kritik gün! Son kez masaya oturuyorlar

KARAGÜMRÜK'ÜN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Fabio Borini için Karagümrük'ün resmi hesaplarından yapılan paylaşım dikkat çekti. Kırmızı ve siyah kalp emojilerinin yer aldığı bir paylaşıma 'FB' notunu düşen Karagümrük'ün bu paylaşım Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

HURMA İLE SON KEZ GÖRÜŞECEKLER

Fenerbahçe Yönetimi yarın Fabio Borini ile son adımı atacak. Sarı-Lacivertliler, İtalyan yıldız için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir kez daha masaya oturacak. Bu görüşme sonrasında Borini transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netlik kazanacak. Fenerbahçe yarın yapacağı görüşmeden sonra transferi sonuçlandırmak istiyor.