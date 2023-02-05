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    • Spor
    • 05.02.2023 15:46
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    • 05.02.2023 15:47
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    Son dakika Fenerbahçe haberleri.... Fabio Borini için kritik gün! Son kez masaya oturuyorlar

    Son dakika transfer haberleri Süper Lig’de lider Galatasaray’ın takipçisi Fenerbahçe, transferde bir hayli hareketli saatler yaşıyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Samet Akaydın’ı renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler, sonrasında Hollandalı sol bek Jayden Oostorwolde ile sol kanadını güçlendirdi. Fenerbahçe, Barcelona ile yollarını ayıran Emre Demir’i ise renklerine kattıktan sonra Samsunspor’a kiraladı. Fabio Borini ile son dakika gelişmesi ise haberimizin detayında...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Borini için kritik gün! Son kez...

    Fenerbahçe, Karagümrük forması giyen Fabio Borini'yi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren İtalyan yıldız için Süper Lig'in bir başka devi Beşiktaş da devreye girmişti. Ancak İtalyan yıldız ve Karagümrük henüz net kararını vermiş değil.

    TAKASTA N'KOUDOU'YU TEKLİF ETTİLER
    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kanat hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, Karagümrük'ün yıldız ismi Fabio Borini için harekete geçmişti. Yıldız oyuncu için 2 milyon Euro'luk talebi bulunan Karagümrük'e 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, rakam konusunda anlaşamayınca yeni bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlılar, Borini için Karagümrük'e Kevin N'Koudou artı bir miktar para teklif etti. Ancak bu teklif de kabul görmedi.

    ANKARAGÜCÜ MAÇINDA DA GOL ATTI
    Fabio Borini, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Ankaragücü maçında ortaya koyduğu performansla adından bir kez daha bahsettirmeyi başardı. İtalyan futbolcu, karşılaşmayı 1 golle tamamlarken sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon ligde 13 gol atarken 8 de asiste imza attı. Toplamda 21 gole katkı yaparak takımına adeta hayat verdi.

        KARAGÜMRÜK'ÜN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Fabio Borini için Karagümrük'ün resmi hesaplarından yapılan paylaşım dikkat çekti. Kırmızı ve siyah kalp emojilerinin yer aldığı bir paylaşıma 'FB' notunu düşen Karagümrük'ün bu paylaşım Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

        HURMA İLE SON KEZ GÖRÜŞECEKLER
        Fenerbahçe Yönetimi yarın Fabio Borini ile son adımı atacak. Sarı-Lacivertliler, İtalyan yıldız için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir kez daha masaya oturacak. Bu görüşme sonrasında Borini transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netlik kazanacak. Fenerbahçe yarın yapacağı görüşmeden sonra transferi sonuçlandırmak istiyor.

        ZIYECH İÇİN DE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
        Fenerbahçe, PSG'ye transferi son anda yatan Hakim Ziyech için de ısrarlı. Sarı-Lacivertliler, Faslı yıldız oyuncu için de görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe taraftarı Borini dışında Ziyech'in de yolunu gözlüyor. 20 milyon Euro piyasa değeri olan 29 yaşındaki Ziyech, bu sezon 16 karşılaşmada görev alırken 1 asist üretti.
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