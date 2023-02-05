Son dakika Fenerbahçe haberleri.... Fabio Borini için kritik gün! Son kez masaya oturuyorlar

Fenerbahçe, Karagümrük forması giyen Fabio Borini'yi kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla adından söz ettiren İtalyan yıldız için Süper Lig'in bir başka devi Beşiktaş da devreye girmişti. Ancak İtalyan yıldız ve Karagümrük henüz net kararını vermiş değil.
TAKASTA N'KOUDOU'YU TEKLİF ETTİLER
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kanat hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Beşiktaş, Karagümrük'ün yıldız ismi Fabio Borini için harekete geçmişti. Yıldız oyuncu için 2 milyon Euro'luk talebi bulunan Karagümrük'e 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, rakam konusunda anlaşamayınca yeni bir hamle yaptı. Siyah-Beyazlılar, Borini için Karagümrük'e Kevin N'Koudou artı bir miktar para teklif etti. Ancak bu teklif de kabul görmedi.
ANKARAGÜCÜ MAÇINDA DA GOL ATTI
Fabio Borini, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Ankaragücü maçında ortaya koyduğu performansla adından bir kez daha bahsettirmeyi başardı. İtalyan futbolcu, karşılaşmayı 1 golle tamamlarken sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon ligde 13 gol atarken 8 de asiste imza attı. Toplamda 21 gole katkı yaparak takımına adeta hayat verdi.