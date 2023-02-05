Galatasaray - Trabzonspor maçı iptal mi? 5 Şubat GS - TS derbi maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta oynanacak?

İKİ SEZONDA ALDI



Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde üst üste 12. galibiyetini Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Sarı- kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987- 1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak. Buruk tek sezonda en çok kazanan Galatasaray hocası unvanının sahibi olmuştu. Öte yandan Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte üst üste 14 galibiyeti olan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak.

Son 14 resmi maçında hücumda ve savunmada oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Bu süreçte 38 kez gol atma başarısı gösteren sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.