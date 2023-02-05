Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 05.02.2023 15:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2023 15:57
    ABONE OL

    Galatasaray - Trabzonspor maçı iptal mi? 5 Şubat GS - TS derbi maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta oynanacak?

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisi hakkında aramalar hız kazandı. Galatasaray Trabzonspor maçının bugün saat 19:00'de gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı iptal mi? TS - GS derbi maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta oynanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Galatasaray - Trabzonspor maçı iptal mi?

    Yılın ilk derbisinde Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle derbi maçının iptal edilkip edilmeyeceği merak edildi. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı iptal mi? 5 Şubat TS - GS derbi maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta oynanacak? İşte detaylar!

    GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI İPTAL Mİ?

    Maçın iptali hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple maçın gerçekleştirileceği ön görülüyor.

    GALATASARAY TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, NASIL GİDİLİR?

    Galatasaray Trabzonspor maçı bugün saat 19:00'de gerçekleştirilecek. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenecek. Galatasaray SK resmi twitter hesabından, "Galatasaray SK ve @1905gsyiad iş birliği ile Vadistanbul ve çevresinden gelen taraftarlarımızın stada rahat ulaşabilmeleri için kiralanan otobüslerle yapılacak olan ücretsiz ring seferleri saat 16.00'da başlayıp maç saatine kadar devam edecektir." açıklamalarında bulundu.

        DERBİ HAKKINDA

        Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.

        Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzon ise hanesine 38 puan yazdırırken iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç golsüz sonuçlanmıştı.

        İKİ SEZONDA ALDI

        Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde üst üste 12. galibiyetini Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Sarı- kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987- 1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

        Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak. Buruk tek sezonda en çok kazanan Galatasaray hocası unvanının sahibi olmuştu. Öte yandan Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte üst üste 14 galibiyeti olan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak.

        Son 14 resmi maçında hücumda ve savunmada oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Bu süreçte 38 kez gol atma başarısı gösteren sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TBB başkanından başörtüsü çıkışı: Laikliğe aykırı!
        Haberler Spor Galatasaray - Trabzonspor maçı iptal mi? 5 Şubat GS - TS derbi maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta oynanacak?
            SON DAKİKA