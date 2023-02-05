Galatasaray - Trabzonspor maçı iptal mi? 5 Şubat GS - TS derbi maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta oynanacak?

Yılın ilk derbisinde Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle derbi maçının iptal edilkip edilmeyeceği merak edildi. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı iptal mi? 5 Şubat TS - GS derbi maçı ertelenecek mi? Derbi maçı saat kaçta oynanacak? İşte detaylar!
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI İPTAL Mİ?
Maçın iptali hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu sebeple maçın gerçekleştirileceği ön görülüyor.
GALATASARAY TRABZONSPOR SAAT KAÇTA, NASIL GİDİLİR?
Galatasaray Trabzonspor maçı bugün saat 19:00'de gerçekleştirilecek. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenecek. Galatasaray SK resmi twitter hesabından, "Galatasaray SK ve @1905gsyiad iş birliği ile Vadistanbul ve çevresinden gelen taraftarlarımızın stada rahat ulaşabilmeleri için kiralanan otobüslerle yapılacak olan ücretsiz ring seferleri saat 16.00'da başlayıp maç saatine kadar devam edecektir." açıklamalarında bulundu.