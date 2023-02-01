Trabzonspor moral arıyor! Abdullah Avcı: "Bu tabloyu düzeltmek elimizde"

Trabzon, Abdullah Avcı yönetiminde 694 gündür yenilmediği Akyazı'da Antalya'yı puansız gönderip hem ilk yarıdaki farklı yenilginin rövanşını almak hem de yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.
Son maçında Hatayspor'a 2-1 kaybeden Fırtına, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde bulunuyor. Taraftarlarının gönlünü almak isteyen Trabzonspor, ligin 23. haftasında İstanbul'da lider Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi de özgüven depolamayı hedefliyor.
YUKARILARA TIRMANIŞA GEÇERİZ
Fırtına'da zorlu maç öncesi Hamsik, Visca, Dorukhan ve Peres'in tedavileri sürüyor. Abdullah Avcı, Antalya maçı öncesinde futbolcularına seslendi.