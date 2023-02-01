Trabzonspor moral arıyor! Abdullah Avcı: "Bu tabloyu düzeltmek elimizde"

FIRTINA'NIN RAKİBİ ANTALYA

Trabzonspor bu akşam evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi takımın iki önemli ismi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uğurcan Çakır ile Bartra bugün kart görürse pazar günü deplasmanda Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.



İÇ SAHADA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Trabzonspor bu sezon iç sahada oynadığı 10 maçta 7 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-Mavililer, evinde 24 puan topladı. İç sahada en fazla puan toplayan takımlar Fenerbahçe ve Başakşehir. İki takım da evinde 25 puan elde etti. Trabzonspor deplasmanlarda ise kötü bir grafik çizdi. Fırtına, 10 deplasman maçında 3 kez kazandı.