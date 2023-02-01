Onur Bulut Fenerbahçe’de

Ara transfer dönemini son derece aktif geçiren Fenerbahçe'den çok önemli bir hamle daha geldi. Fenerbahçe, Kayserispor'un yıldız sağ beki Onur Bulut ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncunun temsilcileri dün İstanbul'da Fenerbahçe yetkilileriyle görüşme yaptı. Prensip olarak anlaşma sağlandı. Görüşmeden Kayseri yönetiminin de haberi olduğu anlaşma sağlanmasına rağmen Onur'un sezon sonuna kadar Kayserispor için oynamaya devam edeceği bildirildi. Yıldız oyuncunun Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Fenerbahçe bu transfer karşılığında Sarı-Kırmızılı kulübün Mame Thiam'dan kalan 1.7 milyon Euro'luk borcunu sileceği ve bir miktar da para ödeyeceği gelen bilgiler arasında.



ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, basın mensuplarının karşısına çıktı. Hollandalı sol bek, "Taraftarlarımızın beklentisi, şampiyonluk. Şampiyon olmayı ben de çok ama çok istiyorum. Galatasaray ile 4 puan fark var. Maç maç bakmak durumundayız. Fiziksel olarak hazır durumdayım. Fenerbahçe'ye şampiyon olma yolunda yardımcı olmak için geldim" dedi.

Oosterwolde, "Fenerbahçe'den gelen teklifi duyduğumda büyük heyecan yaşadım. Bunu beklemiyordum" dedi.

EMRE İMZAYI ATTI

Fener'in yeni transferi Emre Demir 4.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Genç yıldızla yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 maddesi var.