Beşiktaş zirve yarışında Fatih Karagümrük'e takıldı!



ABOUBAKAR ÇOK ETKİSİZDİ

Ara transferde Beşiktaş'a gelen Vincent Aboubakar üst üste 2. kez 11'de sahaya çıktı. Ancak Kamerunlu yıldız çok kötü bir performans sergiledi. Şenol Güneş de devre arasında Aboubakar'ı oyundan alırken, Muleka'ya şans verdi.



Vıncent Aboubakar, Karagümrük maçında etkisiz bir görüntü sergiledi. Şenol Güneş onu ikinci yarı başlamadan oyundan aldı. Beşiktaş formasıyla 3 maça çıkan Kamerunlu golcü Aboubakar henüz golle tanışamadı.