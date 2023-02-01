Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş zirve yarışında Fatih Karagümrük'e takıldı!

    Üst üste 5 maç kazanıp havaya giren Beşiktaş Karagümrük'e takıldı. 33. dakikada Cenk Tosun ile öne geçen Siyah-Beyazlılar ikinci yarının başında Ozdoev'e engel olamadı. Lider Galatasaray'ı takip eden ve puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş dün Karagümrük deplasmanındaki performansıyla taraftarlarını üzdü. Beşiktaş, Karagümrük önünde toplam 11 şut çekebilirken sadece 2 kez çerçeveyi bulabildi.

    Kartal zirve yarışında yara aldı

    Kartal'ın serisi Olimpiyat'ta bitti. Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanarak dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berebare kaldı. 5. dakikada Colin Kazım'ın pasında Andrea Bertolacci'nin ceza sahası içinden yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşu dışarıya çıktı.

    CENK'İN PLASESİ ÜST DİREKTE
    25. dakikada Redmond'ın pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl ara pasıyla topa soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'u gördü. Cenk'in çaprazdan plase vuruşu üst direkten döndü.



    DEFANSIN HATASINI AFFETMEDİ
    33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Cenk yakın mesafeden yerden bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

    MERT'TEN ÇOK KRİTİK KURTARIŞ
    43. dakikada Borini'nin etkili vuruşu auta gitti. 49. dakikada Ozdoev golüyle Karagümrük beraberliği yakaladı. 90'da Borini'nin etkili vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi ve maç 1-1 bitti.



        İLK GOL ÖNCESİ 'EL' İTİRAZI!
        Beşiktaş'ın ilk yarıda Cenk Tosun ile bulduğu ve 1-0 öne geçtiği gol sonrası VAR incelemesi yapıldı. Ancak ardından gol kararı tescillendi. Karagümrük cephesi pozisyonda Welinton'un elle oynadığını öne sürdü. Bu pozisyon sosyal medyada da çok tartışıldı.


        TAKIM YORGUN DÜŞTÜ
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karagümrük maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Daha iyi oynamalıydık. Rakip alanı kapatıp hızlı toplarla çıkacaktı, bunu biliyorduk. Etkili pas yapan, pozisyon bitiren oyuncuları var. Daha etkili olmalıydık. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Tempolu maçlar oynuyoruz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "1-1'den sonra tempo artmadı. Genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum" diye konuştu.


        ABOUBAKAR ÇOK ETKİSİZDİ
        Ara transferde Beşiktaş'a gelen Vincent Aboubakar üst üste 2. kez 11'de sahaya çıktı. Ancak Kamerunlu yıldız çok kötü bir performans sergiledi. Şenol Güneş de devre arasında Aboubakar'ı oyundan alırken, Muleka'ya şans verdi.


        Vıncent Aboubakar, Karagümrük maçında etkisiz bir görüntü sergiledi. Şenol Güneş onu ikinci yarı başlamadan oyundan aldı. Beşiktaş formasıyla 3 maça çıkan Kamerunlu golcü Aboubakar henüz golle tanışamadı.



            ALLİ HAYAL KIRIKLIĞI
            Geçen hafta Alanyaspor önünde 1 gol atan ve başarılı bir performans gösteren Dele Alli dün hayal kırıklığı yarattı. 90 dakika sahada kalan İngiliz yıldız taraftarlardan da eleştiri aldı.

            GEDSON SİVAS ÖNÜNDE YOK!
            Kartal'ın orta alandaki yıldızı Gedson Fernandes maçın bitiminde itirazdan dolayı sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Portekizli yıldız, Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            ’Bild’iniz beyler!
            Haberler Spor Beşiktaş zirve yarışında Fatih Karagümrük'e takıldı!
                SON DAKİKA