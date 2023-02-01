Beşiktaş zirve yarışında Fatih Karagümrük'e takıldı!

Kartal'ın serisi Olimpiyat'ta bitti. Süper Lig'de üst üste 5 maç kazanarak dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş, Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berebare kaldı. 5. dakikada Colin Kazım'ın pasında Andrea Bertolacci'nin ceza sahası içinden yakın mesafeden sol ayağıyla vuruşu dışarıya çıktı.
CENK'İN PLASESİ ÜST DİREKTE
25. dakikada Redmond'ın pasıyla topla buluşan Tayfur Bingöl ara pasıyla topa soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'u gördü. Cenk'in çaprazdan plase vuruşu üst direkten döndü.
DEFANSIN HATASINI AFFETMEDİ
33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Cenk yakın mesafeden yerden bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.
MERT'TEN ÇOK KRİTİK KURTARIŞ
43. dakikada Borini'nin etkili vuruşu auta gitti. 49. dakikada Ozdoev golüyle Karagümrük beraberliği yakaladı. 90'da Borini'nin etkili vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi ve maç 1-1 bitti.