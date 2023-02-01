Beşiktaş Gambiyalı stoper için çalışmalara başladı: Omar Colley sürprizi!

Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, Sampdoria'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İtalyan kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve iki kulüp arasında opsiyon pazarlıklarının sürdüğü ifade edildi. 30 yaşındaki stoper bu sezon Serie A'da 15 maçta oynadı.



135 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Colley, 135 kez Sampdoria formasını giydi. 3 gol ve 1 asist üretti. Tecrübeli futbolcu, stoper olmasına rağmen savunmanın solunda da oynuyor.