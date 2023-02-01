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    Beşiktaş Gambiyalı stoper için çalışmalara başladı: Omar Colley sürprizi!

    Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki stoper Omar Colley için resmi teklif yaptığını iddia etti. İşte 1 Şubat 2023 Takvim Gazetesinden derlediğimiz Beşiktaş haberleri.

    Kartal’da Omar Colley sürprizi!

    Beşiktaş transferde hareketli saatler yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper takviyesi yapmak için büyük bir uğraş veren Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklif yaptı.

    Ünlü gazeteci Nico Schira, Siyah- Beyazlı yönetimin Sampdoria formasını giyen Omar Colley için girişimde bulunduğunu yazdı.

    Schira, "Beşiktaş, stoper Omar Colley için Sampdoria ile görüşmelere başladı. Türkiye'de kış transferleri 8 Şubat'ta sona erecek ve bir anlaşmaya varmak için daha çok zaman var" ifadesini kullandı.

        Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, Sampdoria'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İtalyan kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve iki kulüp arasında opsiyon pazarlıklarının sürdüğü ifade edildi. 30 yaşındaki stoper bu sezon Serie A'da 15 maçta oynadı.


        135 MAÇTA 3 GOLÜ VAR
        Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Colley, 135 kez Sampdoria formasını giydi. 3 gol ve 1 asist üretti. Tecrübeli futbolcu, stoper olmasına rağmen savunmanın solunda da oynuyor.



        AMİR'DE RAKAMLAR DEĞİŞTİ!
        Beşiktaş önceki gün Amir Hadziahmetovic için Konyaspor'la 3 milyon Euro ve 1 milyon Euro bonusa el sıkışmıştı. Dünkü görüşmede bonus kaldırıldı, bonservis ise 3.2 milyon Euro olarak belirlendi.

        SAISS İÇİN ÇARPICI İDDİA
        İngiliz ekiplerinden Nottingham Forest, Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss için 7 milyon Euro teklif etti. Siyah-Beyazlı yönetim ise bu teklifi reddetti. Tecrübeli oyuncu İngiltere'ye gitmek istiyordu. Saiss'in transferine izin verilmediği için Karagümrük maçında oynamak istemediği iddia edildi. Karagümrük maçının son taktik idmanında yer almayan tecrübeli futbolcu, dünkü karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

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