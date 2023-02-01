Beşiktaş Gambiyalı stoper için çalışmalara başladı: Omar Colley sürprizi!

Beşiktaş transferde hareketli saatler yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda stoper takviyesi yapmak için büyük bir uğraş veren Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklif yaptı.
Ünlü gazeteci Nico Schira, Siyah- Beyazlı yönetimin Sampdoria formasını giyen Omar Colley için girişimde bulunduğunu yazdı.
Schira, "Beşiktaş, stoper Omar Colley için Sampdoria ile görüşmelere başladı. Türkiye'de kış transferleri 8 Şubat'ta sona erecek ve bir anlaşmaya varmak için daha çok zaman var" ifadesini kullandı.