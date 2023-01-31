Fırtına resmen masada! Trabzonspor Ola Brynhildsen bombasını patlatıyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da özellikle hücum bölgesine takviye yapmak için yoğun bir çaba var. Norveç Televizyonu TV2'ye göre Bordo-Mavililer daha önce de ismi birçok kez gündeme gelen Ola Brynhildsen için teklifte bulundu.







35 MİLYON NORVEÇ KRONU!

Yapılan habere göre kanat bölgesini güvence altına almak isteyen Trabzonspor'un masaya yaklaşık 35 milyon Norveç Kronu yani 3 milyon Euro civarı bir teklif koyduğu belirtildi. Ancak haberde Molde'nin bu rakamı reddettiği ve fiyat artırılmasını talep ettiği de ifade edildi. Haberde ayrıca Avrupa'ya göre Türkiye'de transfer sezonunun bitmesine bir hafta daha süre olduğuna ve görüşmelerin bu süre zarfında devam edeceğine de yer verildi. 23 yaşındaki Brynhildsen bu sezon 11 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen 1.75 boyundaki Norveçli futbolcunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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