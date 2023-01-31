Cedi Osman'dan Türk gecesinde kariyer rekoru

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın 7 üçlük atışla kariyer rekoru kırdığı ve 29 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olduğu maçta Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers'ı 122-99 yendi. Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, yaklaşık 22 dakika süre aldığı maçta 29 sayı ile kariyer rekorunu egale etti. Maçta kullandığı yedi 3 sayılık atışın hepsinde isabet sağlayan Cedi Osman'ın rekor gecesinin öncesinde Ohio'daki Rocket Mortgage FieldHouse'da maçtan kısa süre önce "Türk Kültür Mirası Gecesi" düzenlendi. Türkiye'nin kültür vakfı Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Cleveland Cavaliers ortak ekinliğinde Devlet Opera ve Balesi Türk halk oyunları ekibi, Türk kültürünü NBA'in küresel sahnesine taşıdı.



HARİKA BİR DUYGUYDU

Cedi Osman maç sonrasında yaptığı açıklamada ''Harika bir duyguydu, herkes benimle bu anı paylaşıyordu. Hücumda harika oynadık ve herkes için harika bir maçtı." ifadelerini kullandı.

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