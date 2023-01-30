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    Jorge Jesus, galibiyetin önemli olduğunu söyledi ve ekledi: Adana Demir’i de yeneceğiz

    Portekizli hoca, “Yenik duruma düştük ama takım deorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1’e getirmeyi başardı” dedi. Adana Demir’in kaliteli bir ekip olduğunu söyleyen kurt hoca, “Zor bir maç olacak. Kalitemize inanıyoruz” diye konuştu.

    Adana Demir’i de yeneceğiz

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bol gollü galibiyeti değerlendirdi. Kasımpaşa'nın erken golüne çabuk cevap verdiklerini ifade eden Jesus, Enner Valencia'ya da övgüde bulundu. Jesus, "Önemli olan galip gelmekti. 5-1 gibi net bir skor alınca daha iyi oluyor" dedi.



    2-1'DEN SONRA DENGEMİZ İYİYDİ
    Jesus şöyle devam etti: Yenik duruma düştük ama takım deorganize olmadı ve kısa sürede durumu 2-1'e getirdi. 2-1'den sonra dengemiz daha iyiydi sahada. Taraftarımız, bizi destekledi.



    VALENCİA KARİYER REKORU KIRDI
    Valencaa 4 gol attı ve kariyerindeki en çok gole ulaştığı sezona ulaştı ve sezonun bitmesine çok uzun zaman var. Hem 4 gol attı, hem de şimdiden çok fazla gol sayısına ulaştı.



        RAKİPTEN DAHA KALİTELİYİZ
        Bazı takımlar, diğerlerinden daha kuvvetli olabiliyor. Adana Demirspor'un çok fazla iyi ve kaliteli oyuncusu var. Zor bir maç bekliyorum. Kendi kalitemize inanıyoruz maçı kazanacağız.

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