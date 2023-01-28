Zajc yerine genç Fransız! Fenerbahçe alternatifini belirledi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile de anlaşma sağladı. İç transferde ise Miha Zajc ile sözleşme uzatmak isteyen Fenerbahçe, henüz olumlu bir sonuç almış değil. Üstelik Zajc için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş da devreye girmişti. Bunun üzerine Fenerli kurmaylar merkez orta saha için farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen 23 yaşındaki Fransız merkez orta saha Zaydou Youssouf ile temasa geçti. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi. Kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Zaydou Youssouf 7 kez Fransa Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giymiş bir isim.