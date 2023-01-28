Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal üst üste 5. galibiyetini aldı





OYNAYAN VE OYNATAN ONLAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 3-0'lık Corendon Alanyaspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında geriden geldiklerini ve işlerinin hala zor olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Buradan mahcup çıkmak istemiyorduk. Bizim öne çıkacağımız bir durum yok. Oyuncu ve taraftar sahnede. Oynayan ve oynatan onlar. Herkes gelip gidiyor ama taraftar hep var. Beşiktaş camiası hep var." ifadelerini kullandı. Hem oyuncuların, hem de camianın kazanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu, "Dışardan baktın mı her şey kolay görünüyor ama işimiz bu, işimiz zorlukların üstesinden gelmek" açıklamasını yaptı. Tecrübeli hoca, "Elbette eksiklerimiz var, sakat oyuncularımız var. Onların dönmesi gerekiyor. 11'i geliştirmemiz gerekiyor. Hem oyuncuların, hem camianın kazanmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik." ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.