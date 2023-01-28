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    Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal üst üste 5. galibiyetini aldı

    Kartal, 20’de Cenk Tosun’un penaltısıyla öne geçti. Tosun Paşa, 50’de skoru 2-0’a getirdi... Beşiktaş’ın İngiliz yıldızı Dele Alli, 59’da sahne alarak karşılaşmanın skorunu belirledi.

    Onun adı ’Beş’iktaş

    Beşiktaş Alanyaspor'u 3-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Kartal maça hızlı başladı. 2. dakikada Aboubakar, kaleci Runar Runarsson'dan sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi. Savunma topu çizgi üzerinden çıkardı. 14'te Efecan kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandıramadı. 18'de Furkan'ın kısa düşen pasında Cenk Tosun araya girdi. Golcü oyuncu rakibinden sıyrılıp topu ağlara göndermek isterken Runarsson tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı Cenk gole çevirdi: 1-0. 36'da Aboubakar topu ağlara gönderdi. Gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. 50'de Gedson'un asistinde topla buluşan Cenk Tosun, muhteşem bir gole imza attı: 2-0... 59'da Delle Alli'nin şutu direğe de çarparak ağlarla buluştu: 3-0. 70'te Candeias'ın düşürülmesi sonrası Alanya penaltı kazandı. VAR kararı sonrası penaltı iptal edildi. 84'te Necip'in şutu direkten geri geldi.



    VODAFONE'UN KRALI CENK TOSUN
    Cenk Tosun dün gece Alanya ağlarını 2 kez sarsınca son derece anlamlı bir rekorun da sahibi oldu. Vodafone Park'ta attığı gol sayısını 25'e yükselten Cenk Tosun bu stadyumda en çok gol atan futbolcu oldu. Önceki rekor 23 golle Larin'e aitti. Cenk Tosun, attığı golden sonra Aboubakar ile klasikleşen gol sevincini yaptı. Taraftarlar ikilinin gol sevinci sonrası mest oldu.



    21 ŞUT 8 İSABET
    Beşiktaş Alanya kalesini adeta topa tuttu... Siyah- Beyazlılar 90 dakika boyunca 21 şut denedi. Bunların 8'i isabetliydi. Alanyaspor'un Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu ve gol yediği takım Beşiktaş. Kartal rakibini 10 kez mağlup ederken 31 gol attı.



        KARTAL'DAN PAS REKORU
        Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı (520), en yüksek pas yüzdesini yakaladığı (%85.7) ve iç sahada en fazla gol beklentisine girdiği (3.03 xG) maçı Alanyaspor karşısında oynadı. Yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Şenol Güneş, kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Güneş, bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



        TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI
        Son 4 haftada alınan peş peşe galibiyetler sonrası Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ı doldurdu. Hafta içi ve yağışlı havada oynanan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Siyah- Beyazlı taraftar takip ederken tribünlerde çok az boşluk göze çarptı.



        ABOUBAKAR 677 GÜN SONRA
        Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın Vodafone Park hasreti dün gece sona erdi. Son olarak 21 Mart 2021'de oynanan Fenerbahçe derbisinde taraftarların önüne çıkan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar 677 gün sonra Vodafone Park çimlerine ayak bastı. Aboubakar gol atamasa da sahayı alkışlarla terk etti.



            DELE ALLI GOLLE DÖNDÜ
            Süper Lig'de en son Ümraniyespor karşısında ilk 11'de görev alan Dele Alli 6 maç sonra ilk 11'e geri döndü. Redmond'un kart cezası nedeniyle oynayamadığı maçta Şenol Güneş'in 10 numara pozisyonunda görev verdiği İngliz yıldız, attığı golle Şenol Güneş'in kendisine verdiği şansı iyi kullandı. 26 yaşındaki futbolcu oyunda kaldığı süre boyunca hücumda etkili olurken, savunmada da yaptığı presle dikkat çekti. İngiliz futbolcu lig sonuna kadar göstereceği performans ile Siyah-Beyazlı takımdaki geleceğini şekillendirecek.



            SALİH UÇAN DEVAM EDEMEDİ
            Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Salih Uçan maçın 64. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Kasığında ağrı hisseden ve saha kenarına değişiklik işareti yapan yıldız futbolcu yerini Necip Uysal'a bıraktı. Tecrübeli futbolcunun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Yıldız orta saha, Beşiktaş ile bu sezon 16 lig maçına çıkıp 2 gol, 3 asist kaydetti.



            OYNAYAN VE OYNATAN ONLAR
            Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 3-0'lık Corendon Alanyaspor galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışında geriden geldiklerini ve işlerinin hala zor olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Buradan mahcup çıkmak istemiyorduk. Bizim öne çıkacağımız bir durum yok. Oyuncu ve taraftar sahnede. Oynayan ve oynatan onlar. Herkes gelip gidiyor ama taraftar hep var. Beşiktaş camiası hep var." ifadelerini kullandı. Hem oyuncuların, hem de camianın kazanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu, "Dışardan baktın mı her şey kolay görünüyor ama işimiz bu, işimiz zorlukların üstesinden gelmek" açıklamasını yaptı. Tecrübeli hoca, "Elbette eksiklerimiz var, sakat oyuncularımız var. Onların dönmesi gerekiyor. 11'i geliştirmemiz gerekiyor. Hem oyuncuların, hem camianın kazanmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik." ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.
                Zajc’ın yerine Zaydou Youssouf
                Haberler Spor Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal üst üste 5. galibiyetini aldı
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