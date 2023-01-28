Şenol Güneş yönetimindeki Kara Kartal üst üste 5. galibiyetini aldı

Beşiktaş Alanyaspor'u 3-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Kartal maça hızlı başladı. 2. dakikada Aboubakar, kaleci Runar Runarsson'dan sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi. Savunma topu çizgi üzerinden çıkardı. 14'te Efecan kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandıramadı. 18'de Furkan'ın kısa düşen pasında Cenk Tosun araya girdi. Golcü oyuncu rakibinden sıyrılıp topu ağlara göndermek isterken Runarsson tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı Cenk gole çevirdi: 1-0. 36'da Aboubakar topu ağlara gönderdi. Gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. 50'de Gedson'un asistinde topla buluşan Cenk Tosun, muhteşem bir gole imza attı: 2-0... 59'da Delle Alli'nin şutu direğe de çarparak ağlarla buluştu: 3-0. 70'te Candeias'ın düşürülmesi sonrası Alanya penaltı kazandı. VAR kararı sonrası penaltı iptal edildi. 84'te Necip'in şutu direkten geri geldi.
VODAFONE'UN KRALI CENK TOSUN
Cenk Tosun dün gece Alanya ağlarını 2 kez sarsınca son derece anlamlı bir rekorun da sahibi oldu. Vodafone Park'ta attığı gol sayısını 25'e yükselten Cenk Tosun bu stadyumda en çok gol atan futbolcu oldu. Önceki rekor 23 golle Larin'e aitti. Cenk Tosun, attığı golden sonra Aboubakar ile klasikleşen gol sevincini yaptı. Taraftarlar ikilinin gol sevinci sonrası mest oldu.
21 ŞUT 8 İSABET
Beşiktaş Alanya kalesini adeta topa tuttu... Siyah- Beyazlılar 90 dakika boyunca 21 şut denedi. Bunların 8'i isabetliydi. Alanyaspor'un Süper Lig'de en fazla mağlup olduğu ve gol yediği takım Beşiktaş. Kartal rakibini 10 kez mağlup ederken 31 gol attı.