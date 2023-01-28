Galatasaray, Okan Buruk’un opsiyonunu erken aktif hale getirecek

Galatasaray transfer kadar teknik direktör Okan Buruk için de çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, bu sezon muhteşem işlere imza atan Okan Buruk için erken hamle yapma kararı aldı. Sezon başında başarılı teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar tecrübeli teknik adamın sözleşmesindeki opsiyonu erken aktif hale getirmek istiyor. Önümüzdeki hafta iki tarafın bir araya geleceği ve sözleşmenin 1 yıl daha uzatılacağı öğrenildi. Buruk, G.Saray'ın başında 23 maçta 2.4 puan ortalaması yakaladı. Okan Buruk, Giresun maçını kazanmaları halinde Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 10 galibiyet yaşayan Sarı-Kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'i yakalayacak. Galatasaray, Süper- Lig'deki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.



2.37 ORTALAMA TUTTURDU

Okan Buruk yönetiminde 19 Süper Lig maçında 14 galibiyet alan Cimbom, 2.37 puan ortalaması tutturdu.

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