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    Kupada çeyrek ve yarı final kuraları Turkuvaz Medya Merkezi'nde çekildi

    Fenerbahçe’nin rakibi Kayseri olurken, Trabzon A.Gücü ile eşleşti. G.Saray ise Başakşehir’i çekti . G.Saray ve Trabzonspor yarı finalde rakip olabilir.

    Yarı finalde dev ihtimal!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turkuvaz Medya'da yapılan kura çekimi sonucunda çeyrek finalde Fenerbahçe Kayserispor ile eşleşti. Trabzonspor'un rakibi ise Ankaragücü oldu. Galatasaray ise Başakşehir ile mücadele edecek. Sivasspor'un rakibi ise Gaziantep oldu. Çeyrek final maçları tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Maçlar 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Kupada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre Sivasspor-Gaziantep maçının galibiyle Fenerbahçe- Kayserispor maçının kazananı yarı finalde karşılaşacak. Ankaragücü- Trabzonspor ile Başakşehir- Galatasaray maçının galipleri de yarı finalde rakip olacak. Yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.



    FAIR-PLAY İÇERİSİNDE OYNANSIN
    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimi sonrasında önemli açıklamalara imza attı. Başkan Büyükekşi, "Birbirinden kıymetli bu 8 takım önümüzdeki günlerde önce çeyrek final ve yarı finalde, en sonunda da finalde karşı karşıya gelecekler. Bizim en büyük isteğimiz bu maçların fair-play ruhu içerisinde oynanması. Bu yılın biliyorsunuz ki ayrı bir önemi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kupayı kazanacak takım inanıyorum ki bundan yıllar sonra 100. yıl şampiyonu olarak hatırlanacaktır" şeklinde konuştu.



    NE DEDİLER
    SON DERECE CİDDİYE ALIYORUZ
    F.Bahçe Yöneticisi Selehattin Baki: "Kayserispor'u son derece ciddiye alıyoruz ve bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Çok zorlu bir maç olacağını düşünüyoruz."

    GAZİANTEP'İ İYİ TANIYORUZ
    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Gaziantep'i daha yeni oynadığımız bir takım. Ama yendik diye öbür maçı da öyle kolay kazanacağız diye bir şey yok."

    BU KURADAN MEMNUNUZ
    Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: "Bu kuradan memnunuz. Aklımızdan Fenerbahçe veya Sivasspor geçiyordu. İstediğimiz gibi oldu. Tek hedefimiz final."

    KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ
    Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, "Türk sporunun büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şeklinde görüş belirtti.



        İŞTE KURA SONUÇLARI
        F.BAHÇE-KAYSERİ
        SİVAS-G.ANTEP
        A.GÜCÜ-TRABZON
        G.SARAY-BAŞAKŞEHİR



        KUPA HEYECANI YİNE A SPOR'DA YAŞANACAK
        Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final heyecanı yine A Spor'da yaşanacak. Futbolseverler, büyük heyecana sahne olacak maçları canlı izleyecek.

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        Haberler Spor Kupada çeyrek ve yarı final kuraları Turkuvaz Medya Merkezi'nde çekildi
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