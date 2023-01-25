Kupada çeyrek ve yarı final kuraları Turkuvaz Medya Merkezi'nde çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turkuvaz Medya'da yapılan kura çekimi sonucunda çeyrek finalde Fenerbahçe Kayserispor ile eşleşti. Trabzonspor'un rakibi ise Ankaragücü oldu. Galatasaray ise Başakşehir ile mücadele edecek. Sivasspor'un rakibi ise Gaziantep oldu. Çeyrek final maçları tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Maçlar 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Kupada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre Sivasspor-Gaziantep maçının galibiyle Fenerbahçe- Kayserispor maçının kazananı yarı finalde karşılaşacak. Ankaragücü- Trabzonspor ile Başakşehir- Galatasaray maçının galipleri de yarı finalde rakip olacak. Yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.