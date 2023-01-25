Kupada çeyrek ve yarı final kuraları Turkuvaz Medya Merkezi'nde çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turkuvaz Medya'da yapılan kura çekimi sonucunda çeyrek finalde Fenerbahçe Kayserispor ile eşleşti. Trabzonspor'un rakibi ise Ankaragücü oldu. Galatasaray ise Başakşehir ile mücadele edecek. Sivasspor'un rakibi ise Gaziantep oldu. Çeyrek final maçları tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Maçlar 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Kupada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre Sivasspor-Gaziantep maçının galibiyle Fenerbahçe- Kayserispor maçının kazananı yarı finalde karşılaşacak. Ankaragücü- Trabzonspor ile Başakşehir- Galatasaray maçının galipleri de yarı finalde rakip olacak. Yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
FAIR-PLAY İÇERİSİNDE OYNANSIN
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimi sonrasında önemli açıklamalara imza attı. Başkan Büyükekşi, "Birbirinden kıymetli bu 8 takım önümüzdeki günlerde önce çeyrek final ve yarı finalde, en sonunda da finalde karşı karşıya gelecekler. Bizim en büyük isteğimiz bu maçların fair-play ruhu içerisinde oynanması. Bu yılın biliyorsunuz ki ayrı bir önemi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kupayı kazanacak takım inanıyorum ki bundan yıllar sonra 100. yıl şampiyonu olarak hatırlanacaktır" şeklinde konuştu.
NE DEDİLER
SON DERECE CİDDİYE ALIYORUZ
F.Bahçe Yöneticisi Selehattin Baki: "Kayserispor'u son derece ciddiye alıyoruz ve bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Çok zorlu bir maç olacağını düşünüyoruz."
GAZİANTEP'İ İYİ TANIYORUZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Gaziantep'i daha yeni oynadığımız bir takım. Ama yendik diye öbür maçı da öyle kolay kazanacağız diye bir şey yok."
BU KURADAN MEMNUNUZ
Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: "Bu kuradan memnunuz. Aklımızdan Fenerbahçe veya Sivasspor geçiyordu. İstediğimiz gibi oldu. Tek hedefimiz final."
KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ
Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, "Türk sporunun büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şeklinde görüş belirtti.