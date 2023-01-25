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    Beşiktaş formasıyla 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar çarpıcı açıklamalar

    Vincent Aboubakar, “Ben 29 maçtaydım, 30. maçı oynasaydım kontratım devam edecekti. Bununla benim oynamamamın bir alakası yok. Kontratım uzayacak diye oynamamazlık yapmadım. Fedakarlık yapıp oynadım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Büyük fedakarlık yaptım

    Beşiktaş formasıyla 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar dün düzenlediği basın toplantısında 202O- 21 sezonunda takımdan ayrılış süreci ile ilgli yaptığı açıklamalarda önemli ifadeler kullandı. Kamerunlu golcü, "O sezon çok iyi başladık. Milli takımda sakatlık yaşadım. Döndük, tedavi devam etti. Tedavinin ardından Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında orada takım için fedakarlık yaptık. O zamanlar şampiyonluk yolunda önemli maçlardı. Evet 29 maçtaydım. 30. maçta oynasaydım, kontratım otomatik devam edecekti.



    SAKAT SAKAT OYNADIM
    Ancak bununla benim oynamamazlığımla ilgisi yok. Fedakarlık yaparak oynadım. Beşiktaş'la da görüşmelerim oldu. Beşiktaş'ı önceliğe koydum. Fakat Beşiktaş'la anlaşamadım. Ama takıma fayda sağlamak için sakatlanarak oynadım. Sivas'ta sakatken oynadım. Süreç böyle yaşandı. Durum buydu" ifadelerini kullandı.



    YENİ BİRİ GELİRSE HABERİNİZ OLUR
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ghezzal idmana çıktı. Ancak ne zaman kadroda olur şimdiden öngörmek zor. Önce sağlık. Ne zaman tam hazır olursa, o zaman sahada olacak. Kaan Ayhan'ı ben de gazetede okudum. Bir sürü oyuncu yazılıyor, içlerinde bizim de düşündüklerimiz var ama kimin olacağını bilmiyorum. Olunca göreceğiz. Şu anda eldeki oyunculardan çıkma planımız var. Yeni bir oyuncu gelirse ondan haberiniz olur"diye konuştu.



        BARDHI İÇİN İKİ İDDİA!
        Trabzonspor yönetimi ara transfer dönemi içerisinde kadro maliyetini düşürme konusunda kararlı. Yönetim, teknik ekiple de bir değerlendirme yaparak bazı isimlerin satışını gerçekleştirmeyi planlıyor. Sezon başında Levante kulübünden 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Enis Bardhi de bu oyuncular arasında yer alıyor. Bir türlü beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen ve bulunduğu mevkideki oyuncu yığılması nedeniyle gönderilmesi düşünülen oyuncuyla İspanya'nın Mallorca ve İtalya'nın Torino takımları ilgileniyor. Oyuncunun menajerinin bu kulüplerle temasta olduğu öğrenilirken, kulübe gelen ise herhangi bir resmi teklif bulunmuyor. 27 yaşındaki Makedon oyuncu, bu sezon 26 maça çıkıp 4 gol kaydetti.



        HUGO FORMAYI İSTİYOR
        Trabzonspor'da sezon başından itibaren en fazla değişim stoper bölgesinde yaşandı. Bu bölgedeki tandemler için sürekli arayış içerisinde olan teknik ekip, ortalama 3 maçta bir farklı isimleri tercih etti. Son haftalarda ise Teknik Direktör Abdullah Avcı stoperde Bartra ile Denswil'i birlikte oynattı. Vitor Hugo'nun son maçta ağrıları olduğu için tercih etmediğini açıklayan Avcı, hafta sonundaki Hatay maçı öncesi Bartra-Denswil ikilisinin uyumundan oldukça memnun kaldı. Formasını geri almak isteyen Hugo ise Hatayspor maçına kadar olan süreçte yeniden teknik ekibin gözüne girmek istiyor.



        İSVEÇ ÇAKISI AİHAM OUSOU
        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İsveç medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sportbladet'in haberine göre Beşiktaş, Slavia Prag forması giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Aiham Ousou için 3.5 milyon Euro teklif etti. Slavia Prag, yaklaşık 5 milyon Euro talep ediyor. 2021 yılında Hacken'den Sparta Prag'a 600 bin Euro'ya transfer olan Ousou bu sezon 21 maçta forma giydi ve 1 gol attı.



            JOSHUA KİNG KASIMPAŞA'YA ZOR
            Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Ümraniye maçının kadrosunda yer almayan Joshua King'in Kasımpaşa'ya karşı forma giymesinin de zor olduğu öğrenildi. İsveçli golcünün Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak zorlu maça yetiştirilmeye çalışılacağı ifade ediliyor. Bu arada Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nın da dizindeki ağrılarla mücedele ettiği öğrenildi. Dünya Kupası'ndan sakat olarak dönen Valencia'nın Ümraniye maçında da dizinden ağrı hissettiği ve maçı bu şekilde tamamladığı ifade edildi. Buna karşın Valencia, takımının kazandığı 2. golde en önemli pay sahibi olmayı da başardı.



            FERDİ HER MAÇ EN İYİ OLMAK ZORUNDA MI!
            Fenerbahçeli taraftarlar gerek Ümraniye maçı oynanırken gerekse de maç sonrasında Ferdi Kadıoğlu için övgü dolu sözler kullandılar. Bir taraftarın "Ferdi her maçta takımın en iyisi olmak zorunda değil. Bu bir kural da değil. Diğer oyuncular da elini taşın altına koymalı" ifadesini kullandı. Ümraniye maçında savunmanın sağında görev yapan Ferdi hem defansif hem de ofansif anlamda Fenerbahçe'nin en verimli oyuncusu oldu.



            SPORTİNG'İN BOEY ISRARI
            Portekiz medyasına göre; S.Lizbon-Tottenham ve G.Saray arasında transfer üçgeni kuruldu. İngiliz devi Tottenham'ın, Lizbon'dan 23 yaşındaki sağ bek Pedro Porro'yu kadrosuna katmak istiyor. Porro için 25 milyon Euro değer biçiliyor. S.Lizbon, Pedro Porto'nun ise alternatiflerini belirledi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan Boey ile Hollanda ekibi Heerenveen'den Milan Van Ewijk'i listesine aldı. Boey için 15-20 milyon Euro arası değer biçiliyor.n'ın yeni guardı Daron Russell harika oynayıp 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Cimbom ikinci maçında 31 Ocak'ta AEK Atina'yı ağırlayacak.

            FATİH TERİM'E BÜYÜK ONUR
            Galatasaray'ın efsanelerinden Fatih Terim, Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu listesi için The Guardian tarafından jüri olarak seçilen ilk Türk teknik direktör oldu. 2012 yılından beri düzenlenen ödüllerde Lionel Messi, 5 kez ilk sırada seçilen isim olmayı başarmıştı.

            LAZİO'DAN SEFEROVİC'E KANCA
            İtalyan medyasından tuttomercatoweb'in haberine göre; Salernitana'nın istediği 31 yaşındaki Haris Seferovic'e Lazio da talip oldu. Lazio'nun, bütçeye uygun olması nedeniyle Seferovic ismine çok sıcak baktığı ortaya çıktı.

            SAKARYASPOR'DA TAŞKIN DÖNEMİ
            1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlüğe Taner Taşkın getirildi. Kulübün Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen törende sözleşmeye imza atan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir takıma geldiğini belirterek, camianın kendisinden neler istediğini ve beklediğini bildiğini ifade etti.

            BAKAYOKO TAMAM SIRADA NDİAYE VAR
            Adana Demir transferde gaza bastı. Mavi Şimşekler, Tiemoue Bakayoko ile anlaştı. Chelsea'den 2021'de 2 yıllığına Milan'a kiralanan 28 yaşındaki ön libero, İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshedecek. Bakayoko yıllık 3 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme yapacak. Shanghai Port'ta oynayan eski Göztepeli Cherif Ndiaye de listede. 27'lik forvet imzaya yakın.

            RB LEİPZİG'DEN SCHALKE'YE HEZİMET
            Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Schalke'yi 6-1 yendi. Leipzig, ilk yarıyı 7 ve 44'te Andre Silva, 15'te Benjamin Henrichs ve 45'te Timo Werner'in golleriyle 4-0 bitirdi. 56'da Soichiro Kozuki farkı 3'e indirdi. 83'te Dani Olmo ve 85'te Yussuf Poulsen skoru ilan etti. Leipzig, 32 puana çıkıp lider Bayern Münih ile farkı 3'te tuttu.

            G.SARAY SON 16'YA MUHTEŞEM BAŞLADI
            FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu K Grubu'nda G.Saray Nef ilk maçında Fransız ekibi Limoges'u 100-73'le devirdi. Periyotlar 20- 20, 48-37 ve 73-55'le geçildi. Dee Bost'un yerine gelen Asla

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