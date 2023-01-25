Beşiktaş formasıyla 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş formasıyla 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar dün düzenlediği basın toplantısında 202O- 21 sezonunda takımdan ayrılış süreci ile ilgli yaptığı açıklamalarda önemli ifadeler kullandı. Kamerunlu golcü, "O sezon çok iyi başladık. Milli takımda sakatlık yaşadım. Döndük, tedavi devam etti. Tedavinin ardından Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Aslında orada takım için fedakarlık yaptık. O zamanlar şampiyonluk yolunda önemli maçlardı. Evet 29 maçtaydım. 30. maçta oynasaydım, kontratım otomatik devam edecekti.
SAKAT SAKAT OYNADIM
Ancak bununla benim oynamamazlığımla ilgisi yok. Fedakarlık yaparak oynadım. Beşiktaş'la da görüşmelerim oldu. Beşiktaş'ı önceliğe koydum. Fakat Beşiktaş'la anlaşamadım. Ama takıma fayda sağlamak için sakatlanarak oynadım. Sivas'ta sakatken oynadım. Süreç böyle yaşandı. Durum buydu" ifadelerini kullandı.
YENİ BİRİ GELİRSE HABERİNİZ OLUR
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ghezzal idmana çıktı. Ancak ne zaman kadroda olur şimdiden öngörmek zor. Önce sağlık. Ne zaman tam hazır olursa, o zaman sahada olacak. Kaan Ayhan'ı ben de gazetede okudum. Bir sürü oyuncu yazılıyor, içlerinde bizim de düşündüklerimiz var ama kimin olacağını bilmiyorum. Olunca göreceğiz. Şu anda eldeki oyunculardan çıkma planımız var. Yeni bir oyuncu gelirse ondan haberiniz olur"diye konuştu.