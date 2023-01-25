Beşiktaş formasıyla 3. dönemini geçiren Vincent Aboubakar çarpıcı açıklamalar





SPORTİNG'İN BOEY ISRARI

Portekiz medyasına göre; S.Lizbon-Tottenham ve G.Saray arasında transfer üçgeni kuruldu. İngiliz devi Tottenham'ın, Lizbon'dan 23 yaşındaki sağ bek Pedro Porro'yu kadrosuna katmak istiyor. Porro için 25 milyon Euro değer biçiliyor. S.Lizbon, Pedro Porto'nun ise alternatiflerini belirledi. Portekiz ekibi, Galatasaray'dan Boey ile Hollanda ekibi Heerenveen'den Milan Van Ewijk'i listesine aldı. Boey için 15-20 milyon Euro arası değer biçiliyor.n'ın yeni guardı Daron Russell harika oynayıp 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Cimbom ikinci maçında 31 Ocak'ta AEK Atina'yı ağırlayacak.



FATİH TERİM'E BÜYÜK ONUR

Galatasaray'ın efsanelerinden Fatih Terim, Dünyanın En İyi 100 Futbolcusu listesi için The Guardian tarafından jüri olarak seçilen ilk Türk teknik direktör oldu. 2012 yılından beri düzenlenen ödüllerde Lionel Messi, 5 kez ilk sırada seçilen isim olmayı başarmıştı.



LAZİO'DAN SEFEROVİC'E KANCA

İtalyan medyasından tuttomercatoweb'in haberine göre; Salernitana'nın istediği 31 yaşındaki Haris Seferovic'e Lazio da talip oldu. Lazio'nun, bütçeye uygun olması nedeniyle Seferovic ismine çok sıcak baktığı ortaya çıktı.



SAKARYASPOR'DA TAŞKIN DÖNEMİ

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da, Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlüğe Taner Taşkın getirildi. Kulübün Rüstemler Tesisleri'nde düzenlenen törende sözleşmeye imza atan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güçlü bir takıma geldiğini belirterek, camianın kendisinden neler istediğini ve beklediğini bildiğini ifade etti.



BAKAYOKO TAMAM SIRADA NDİAYE VAR

Adana Demir transferde gaza bastı. Mavi Şimşekler, Tiemoue Bakayoko ile anlaştı. Chelsea'den 2021'de 2 yıllığına Milan'a kiralanan 28 yaşındaki ön libero, İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshedecek. Bakayoko yıllık 3 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme yapacak. Shanghai Port'ta oynayan eski Göztepeli Cherif Ndiaye de listede. 27'lik forvet imzaya yakın.



RB LEİPZİG'DEN SCHALKE'YE HEZİMET

Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Schalke'yi 6-1 yendi. Leipzig, ilk yarıyı 7 ve 44'te Andre Silva, 15'te Benjamin Henrichs ve 45'te Timo Werner'in golleriyle 4-0 bitirdi. 56'da Soichiro Kozuki farkı 3'e indirdi. 83'te Dani Olmo ve 85'te Yussuf Poulsen skoru ilan etti. Leipzig, 32 puana çıkıp lider Bayern Münih ile farkı 3'te tuttu.



G.SARAY SON 16'YA MUHTEŞEM BAŞLADI

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu K Grubu'nda G.Saray Nef ilk maçında Fransız ekibi Limoges'u 100-73'le devirdi. Periyotlar 20- 20, 48-37 ve 73-55'le geçildi. Dee Bost'un yerine gelen Asla

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