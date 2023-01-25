Ali Koç'un TV davetine Dursun Özbek'ten yanıt

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i televizyona davet ederek açık oturum yapma çağrısında bulundu. F.Bahçe resmi sitesinden Dursun Özbek'in bu sezon yaptığı "MHK Başkanı Murat Ilgaz, F.Bahçe kongre üyesi görevden alınmalı", "Ligi bitirtmeyiz", "PFDK Başkanı F.Bahçe formasını çıkarsın" ve "Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor" açıklamaları paylaşıldı. Devamında, "Gerçekten adalet, adil rekabet ve hakkaniyet arayışınız varsa... Tüm kamuoyu önünde kimin haklı kim haksız olduğu kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek ve tartışmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum" denildi. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ise şu cevabı verdi: "F.Bahçe'nin 'Herkes için adalet' arayışımıza katkı sağlamak yerine futbolu saha dışına çıkarma amacına yönelik bir çabada olduğu görülüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini çok iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları, saha dışında bir umutla telafi etmeye çalışmak Türk futboluna hiçbir fayda sağlamaz. Kendileri için ayrıcalık isteyip, sistemi buna göre dizayn etmeye çalışanların her zaman karşısında duracağız. Tüm çabalara inat rekabetimizi saha içinde sürdüreceğiz."







SAHA DIŞINA ÇIKARAN KENDİLERİ

F.Bahçe, Dursun Özbek'in cevabını da yanıtladı. Açıklamada, "Saha dışına çıkaran, algı yapan, devletimizin güvencesi ile ülke sınırlarımız içindeki lige, nereden aldıkları belli olmayan güç ile bitirtmeyiz tehdidi savuranlar, iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde futbolu saha dışına çıkarmayın yanıtı verdiler! Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz" denildi.



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