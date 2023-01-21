Trabzonspor Norveçli yıldız Ola Brynhildsen ile ilk teması kurdu

Trabzonspor'da ara transfer dönemi içerisinde öncelik kadrodaki oyuncuları göndermek üzere kurulu... Maaş bütçesini düşürmek isteyen Bordo-Mavili takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetim kurulundan özellikle, sağ kanat ve hücum hattı için imkanlar dahilinde bir takviye istediği öğrenildi. Orijinal mevkisi sol kanat olmasına rağmen sağ kanat ve hücum hattında da görev yapabilen Norveçli oyuncu Ola Brynhildsen, bu bölge için düşünülen isimlerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonda da ismi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen 1999 doğumlu oyuncu için kulüpler arasındaki ilk temas kuruldu. Trabzonspor'un oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak için başlattığı görüşmelerde genç futbolcunun da uzun zamandır kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi.