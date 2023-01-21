Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'a 2 yeni aday

Galatasaray'da transfer çalışmaları bir hayli hareketli geçiyor. Sarı-Kırmızılılar orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Konyaspor ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Amir Hadziahmetovic için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'ın gündemine iki yeni isim daha geldi. Orta sahada Portekizli yıldızı Sergio Oliveira ile rotasyona girebilecek ve onu yedekleyebilecek bir oyuncu arayışında olan Sarı-Kırmızılılar, Brondby forması giyen Anis Slimane ve Standart Liege'de oynayan Nicolas Raskin için harekete geçti. Transfer sezonunda 6-8 numara oynayabilen bir yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan birini kadrosuna katacak. Danimarka ekibi Brondby ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 21 yaşındaki Slimane bu sezon 21 maçta 3 gol attı. 21 yaşındaki Nicolas Raskin'in ise Standart Liege ile sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. Genç oyuncu, bu sezon forma giydiği 18 maçta 1 gol atarken 4 asist üretti. Galatasaray yönetimi, iki yıldızın transferini kısa süre içende sonuçlandırmak istiyor.