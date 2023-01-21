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    Arda Güler en çok gol katkısı yapan 3. oyuncu oldu

    Arda Güler her 75 dakikada bir skora katkı yaptı. Genç yıldız, bu istatistiği ile oynadığı süre başına Fenerbahçe’de en çok gol katkısı yapan 3. oyuncu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Taraftar bu yüzden isyan bayrağı açtı

    Arda Güler, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulmasa da skora katkısıyla dikkatleri çekiyor. Genç yetenek, 75 dakikada bir skora katkı yapıyor. Takımın ağır toplarından Enner Valencia ve Michy Batshuayi dışında skora en fazla katkı yapan isim Arda Güler oldu.



    Genç yıldız, görev aldığı kısa süre içerisinde 3 gol, 2 asist üreterek taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. İlk sırada yer alan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle 22 gole katkıda bulundu. Ekvadorlu yıldız 71.4 dakikada bir gole katkı veriyor. Belçikalı yıldız golcü Michy Batshuayi ise 13 gol atarken 1 asist yaptı. 1049 dakika görev alan tecrübeli golcü 74.9 dakikada bir skora katkı yapıyor. (TAKVİM ÖZEL)



    ÜNLÜ FENOMEN ARDA GÜLER'İ TAKİBE ALDI!
    Arda Güler saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışındaki yaşantısıyla da konuşuluyor. Ünlü Instagram fenomen Pdm.Clara, Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler'i takip etti. Bu olay kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bu hamlesinin ardından takipçi sayısı 20 bin artan Pdm.Clara, paylaşımlarına devam etti.



        8.5 MİLYON EURO'LUK BRUMA KAZIĞI
        F.Bahçe, sezon başında PSV'den kiralanan Bruma'nın 4.25 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bruma'nın yıllık ücreti ise 1.2 milyon Euro. Bu durumda Bruma'nın maliyeti yaklaşık 8.5 milyon Euro'yu bulacak. Bir dönem G.Saray forması da giyen Bruma sezon başında iki Şampiyonlar Ligi elemesi, iki Avrupa Ligi elemesi ve bir Süper Lig olmak üzere toplam 5 maça çıkmış, sonrasında UEFA'ya ve TFF'ye verilen listeye dahil edilmemişti.



        VALENCİA'DAN HARİKA REKOR
        Enner Valencia, 2015/16 sezonundan bu yana Fenerbahçe'de bir sezonda tüm branşlarda en çok gol atan futbolcu oldu. Ekvadorlu futbolcu bu rekoru üstelik sezonun ortasında yakalamayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe gecesi Çaykur Rizespor karşısında takımına turu getiren golü atan Enner Valencia bu sezon Süper Lig'de 15, Avrupa'da 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 golle toplam 18 gole ulaştı.



        İSMAİL 40'A KATLADI
        Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı genç futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı. Sergilediği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını da giyme başarısı gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 4.5 yıl daha Fnerbahçe formasını terletecek. Yıllık 250 bin TL alan İsmail Yüksek'in maaşı yeni sözleşmesinde yıllık 10 milyon TL olarak belirlendi.



            ICARDI YENİ AŞKA YELKEN AÇTI!
            Wanda Nara-Icardi birlikteliği, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a gelişinden sonra bitmişti. Icardi saha dışında bu ilişkiyi kurtarmak için çok uğraşsa da taraftarların, "Sorunlu futbolcu olacak" gözüyle baktığı yıldız santrfor attığı gollerle kendini sevdirdi. Instagramda magazin içerikli haberler yapan Gossipeame adlı sayfa, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddiayı ortaya attı. Arjantinli golcünün, Wanda Nara'yı unuttuğu ve dünyaca ünlü bir mankenin peşine düştüğünü duyurdu. Icardi, ABD medyasına göre; 25 yaşındaki girişimci ve manken Kylie Jenner'ı takip etmeye başladı. Kylie geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Travis Scott ile birlikteliğini sonlandırdığını duyurmuştu.



            PFDK FENERBAHÇE FORMASINI ÇIKARSIN
            G.Saray geçen hafta evinde Hatay'ı 4-0 geçmişti. PFDK, çirkin tezahürat nedeniyle 40 bloğa 1 maç ceza verdi. Başkan Dursun Özbek sert tepki gösterdi. Özbek, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net şekilde gösterdi. PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında F.Bahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor" dedi.

            F.BAHÇE KORO HALİNDE KÜFÜR ETTİ
            Özbek, Kadıköy'deki derbi için, "Tüm stat koro holinde küfür etti, onlara verilen cezaya bakın. Ayıptır, ayıp! 40 bloğa yasak, 25 bin taraftar demek. G.Saray'ın gücünden korkuyorlar" diye konuştu. Başkan Özbek "Sonunda iyiler kazanacak" diye bitirdi.



            AYAĞININ TOZUYLA İLK 11'E
            Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri'de yarın saat 16.00'da başlayacak maç öncesinde yeni transfer Vincent Aboubakar ile ilgili karar çıktı. Kara Kartal'daki üçüncü dönemini yaşayacak olan golcü futbolcu, Kayseri maçında ilk 11'de olacak. 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı ile boy gösteren Vincent Aboubakar'ın fiziksel açıdan hazır olduğu, resmi sözleşmenin ardından da Kayserispor maçında oynayabileceği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in 11'de oynatmayı planladığı Aboubakar'ın da Siyah-Beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığı belirtildi. Beşiktaş'ta iki dönem geçiren Vincent Aboubakar, 67 karşılaşmaya çıkarken 35 gol, 9 asistlik katkı vermişti. Aboubakar ayrıca Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşarken, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdı.



                SAHAYA ATILAN MUŞTA DÜNYA BASININDA
                Ankaragücü- Beşiktaş maçında sahaya atılan muşta dünya basınında da haber oldu. Alman yayın organı Bild, Gedson Fernandes'in kenara getirdiği muştanın fotoğrafını yayınlayarak konuyu manşetlere kadar taşırken, "Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'ten inanılmaz reaksiyon" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Portekiz'deki gazeteler de habere yer verdi.



                MULEKA'DA AL AHLY İDDİASI
                Mısır kulübü Al Ahly'nin hocası Marcel Koller, Muleka ile anlaştıklarını söyledi. İsviçreli hocanın, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Oyuncu gelmeye hazır. Beşiktaş iki gün içinde izin verirse imzaları atacağız" diye konuştu. Sezon başında alınan Muleka 18 maçta 5 gol, 1 asist yaptı.



                JOSEF: COUTİNHO'NUN GELME İHTIMALİ % 0
                Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarla soru cevap yaptı. 33 yaşındaki oyuncu, Philippe Coutinho'nun Siyah-Beyazlılar'a transferi ile ilgili bir soruya da net yanıt verdi.

                YÜZDE 0 İHTIMAL
                Josef, "Beşiktaş taraftarlarına yalan söyleyemem. Transfer durumu % 0 ihtimal" ifadelerini kullandı. İngiliz ekibi Aston Villa'da oynayan Coutinho'nun değeri 18 milyon Euro civarında.



                    HER ŞEY VAR KAZANAN YOK
                    Süper Lig'de 20. haftanın açılışında Adana Demir, Giresun ile evinde 1-1 berabere kaldı. 11. dakikada top, Rodrigues'in eline çarptı hakem VAR'dan izleyip penaltıyı verdi. 13'te penaltıyı Bajic ağlara yolladı: 0-1. 18'de savunma arkasına koşan Yusuf Sarı'yı indiren Perez kırmızı kart gördü. 84'te Ndiaye dengeyi getirdi: 1-1. 90+10'da Yusuf Sarı çift sarıdan kızardı ve maç 1-1 bitti. Adana Demir, 17 kornerle sezonun rekorunu kırdı.



                    TRİBÜN TERÖRÜNE 23 YIL!
                    TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeği ile Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edilmişti. Göztepe ile Altay arasında oynanan ve olayların çıktığı derbiye ilişkin Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ı işaret fişeğiyle yaralayan Furkan Ersanlı hakkında, 3 suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. 22 sanık hakkında ise 'kasten insan öldürmeye teşebbüs suçuna yardım'dan ceza talep edildi.



                    145 BİN FORMA!
                    Trabzon'da İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, dün karne alan 145 bin öğrenciye güzel bir sürpriz yaptı. Ortahisar'da bulunan bir okulda karne heyecanına ortak olan Fettahoğlu, 145 bin ilkokul öğrencisine kitap ve forma hediye edildiğini açıkladı.



                        BAYERN ELDEN KAÇTI
                        THY Euroleague'de Anadolu Efes, konuk ettiği Bayern Münih'i son periyotta tutamayınca sahadan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz ilk periyotta Micic, Pleiss ve Zizic ile etkili oldu. 2. periyotta, M'Baye ve Beaubois'nın basketleriyle giren Efes, Bryant'ın son andake basketleriyle devreye 40-36 önde girdi. Efes bitime 14 dakika kala 16 sayı fark (57- 41) yakaladı ama son çeyreğe 5 sayı önde girdi. Bayern son çeyrekte üçlüklerle başlayıp pota altından darbeyi vurdu. Efes, 20. maçında 10. kez mağlup olurken, Alman ekibi 8. kez kazandı.

                        ŞAMPİYONLUK VE ALL-STAR'I İSTİYORUM
                        Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de All-Star seçilmek ve şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini açıkladı. 20 yaşındaki Şengün ayrıca, "Umarım uzun yıllar Houston'da kalırım. Burada kırabileceğim rekorlar ve kazanabileceğim şampiyonluklar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

                        ERDAL RAKİP ARTIK ANTALYASPORLU
                        Antalyaspor, son olarak İsveç'te Malmö forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Rakip, "Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Takımımız şu anda hak ettiği yerde değil. Yeni transferlerle ligde daha da iyi bir noktaya çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

                        GOLLERİ BURAK ATTI SAKARYA KAZANDI
                        Sakaryaspor, Altınordu'yu evinde 2-1 mağlup etti. 20. haftanın açılış maçında kümede kalma savaşı veren rakibini ağırlayan Yeşil-Siyahlılar, 3 ve 24'te Burak Süleyman'ın golleriyle güldü. Gollerin asistini Odise Roshi yaptı. Altınordu'nun tek sayısı 5. dakikada Emircan Güllük'ten geldi. Sakaryaspor 31 puana yükseldi.

                        PAŞA'NIN KONUĞU BAŞAKŞEHİR
                        Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir haftaya 34 puanla 3. sırada girerken, Kasımpaşa da 19 puanla 14. sırada bulunuyor.

                        LİDER GALATASARAY ANTALYA'YI AĞIRLIYOR
                        Süper Lig lideri Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. Aslan'da eksik yok. Güney ekibinde Ghacha, Fredy, Haji Wright sakat olduğu için, Fernando Martins ve Fedor Kudryashov ise kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Süper Lig'de bu sezon üst üste 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda seriyi 9 maça çıkartacak. Sarı-Kırmızılılar'da yıldız oyunculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

                        F.BAHÇE'DEN ÖZBEK'E JET 'PFDK' YANITI
                        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Fenerbahçe'yi hedef almasının ardından Sarı- Lacivertliler şu açıklamayı yaptı: "Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı şekilde kulübümüzü hedef alan ve 'Bu ligi bitirtmeyiz' tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor; bu zihniyete karşı TFF'yi göreve davet ediyoruz."

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                        Haberler Spor Arda Güler en çok gol katkısı yapan 3. oyuncu oldu
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