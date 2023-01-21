Arda Güler en çok gol katkısı yapan 3. oyuncu oldu





BAYERN ELDEN KAÇTI

THY Euroleague'de Anadolu Efes, konuk ettiği Bayern Münih'i son periyotta tutamayınca sahadan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz ilk periyotta Micic, Pleiss ve Zizic ile etkili oldu. 2. periyotta, M'Baye ve Beaubois'nın basketleriyle giren Efes, Bryant'ın son andake basketleriyle devreye 40-36 önde girdi. Efes bitime 14 dakika kala 16 sayı fark (57- 41) yakaladı ama son çeyreğe 5 sayı önde girdi. Bayern son çeyrekte üçlüklerle başlayıp pota altından darbeyi vurdu. Efes, 20. maçında 10. kez mağlup olurken, Alman ekibi 8. kez kazandı.



ŞAMPİYONLUK VE ALL-STAR'I İSTİYORUM

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de All-Star seçilmek ve şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini açıkladı. 20 yaşındaki Şengün ayrıca, "Umarım uzun yıllar Houston'da kalırım. Burada kırabileceğim rekorlar ve kazanabileceğim şampiyonluklar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



ERDAL RAKİP ARTIK ANTALYASPORLU

Antalyaspor, son olarak İsveç'te Malmö forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Rakip ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Rakip, "Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Takımımız şu anda hak ettiği yerde değil. Yeni transferlerle ligde daha da iyi bir noktaya çıkacağımıza inanıyorum" dedi.



GOLLERİ BURAK ATTI SAKARYA KAZANDI

Sakaryaspor, Altınordu'yu evinde 2-1 mağlup etti. 20. haftanın açılış maçında kümede kalma savaşı veren rakibini ağırlayan Yeşil-Siyahlılar, 3 ve 24'te Burak Süleyman'ın golleriyle güldü. Gollerin asistini Odise Roshi yaptı. Altınordu'nun tek sayısı 5. dakikada Emircan Güllük'ten geldi. Sakaryaspor 31 puana yükseldi.



PAŞA'NIN KONUĞU BAŞAKŞEHİR

Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir haftaya 34 puanla 3. sırada girerken, Kasımpaşa da 19 puanla 14. sırada bulunuyor.



LİDER GALATASARAY ANTALYA'YI AĞIRLIYOR

Süper Lig lideri Galatasaray, Antalyaspor'u ağırlıyor. Aslan'da eksik yok. Güney ekibinde Ghacha, Fredy, Haji Wright sakat olduğu için, Fernando Martins ve Fedor Kudryashov ise kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Süper Lig'de bu sezon üst üste 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda seriyi 9 maça çıkartacak. Sarı-Kırmızılılar'da yıldız oyunculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.



F.BAHÇE'DEN ÖZBEK'E JET 'PFDK' YANITI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Fenerbahçe'yi hedef almasının ardından Sarı- Lacivertliler şu açıklamayı yaptı: "Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı şekilde kulübümüzü hedef alan ve 'Bu ligi bitirtmeyiz' tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor; bu zihniyete karşı TFF'yi göreve davet ediyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN