Fenerbahçe’ye fark atan Galatasaray psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi





F.BAHÇE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ!

Aslan'ın derbi galibiyeti dış basında da geniş yer buldu. İtalyan medyasından Tutto Mercato, "Galatasaray'dan derbide parti" başlığını attı. Portekiz'den A Bola, "Jesus sorumluluğu üstüne aldı" derken, O Jogo ise "Jesus'lu Fenerbahçe dağıldı" manşetine yer verdi. L'Equipe, "Icardi'den klas gol" yorumunu yaparken Prima Sport, "G.Saray, Fenerbahçe'yi küçük düşürdü" ifadelerini kullandı.



BORCU DÖNDÜREMİYORLAR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. En büyük sorunun, kulüplerin ekonomik sorunları olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti: "Birçok kulübümüz ekonomisi bozuk olduğu için büyük bir borç altında çalışmalar yapıyor. Bu borcu bir türlü döndüremiyorlar. Bu nedenle hedefimiz kendi kaynaklarımıza dönüp altyapıda her yıl A takıma iki oyuncu yetiştirebilmeyi hedefliyoruz. Onun için gerekirse B takımı konusunda da Süper Lig ve 1. Lig takımlarımızla görüşüyoruz. B takımı kurmalarına önümüzdeki yıl izin vereceğiz" ifadelerini kullandı.



KİMSEYE OYUN OYNAMIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak "Burada hiçbir şekilde oyun yok, hiçbir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok ve ya ön plana çıkarma söz konusu olamaz" diye konuştu.



İNGİLTERE'DEN DELE İDDİASI

Sezon başında Everton'dan kiralanan Dele Alli beklentilerin altında kalmıştı. Şenol Güneş'in son 4 maçta da süre vermediği İngiliz yıldız için Ada basınından çarpıcı bir iddia geldi. Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı sezon sonunu beklemeden Everton'a geri göndermek istediği ancak sözleşmede böyle bir maddenin yer almadığı belirtildi.



ROMAIN SAISS 11'E DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in Welinton'un Kasımpaşa maçındaki performansını beğenmediği ve Brezilyalı stoperin yerine 32 yaşındaki Romain Saiss'e forma vereceği öğrenildi. Dünya Kupası'ndan sakat dönen Faslı stoper Romain Saiss Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.



AGUERO FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

Manchester City'deki sansasyonel kariyerinin ardından Barcelona'ya transfer olan, ancak sağlık nedeniyle İspanyol ekibine veda eden Kun Aguero, yeniden sahalara dönüyor. Arjantinli oyuncu, Ekvador'un Barcelona takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Kun Aguero, "Yeniden futbol oynayacağım için heyecanlıyım" dedi.



GALATASARAY NEF'E EVİNDE ŞOK DARBE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında G.Saray NEF evinde Merkezefendi'ye 100-83 yenildi. Max Heidegger 27 sayıyla galibiyette rol oynadı. Cimbom'da Caloiaro 20, Ennis 19, Göksenin 18, McGee 17 sayı attı ama yeterli olmadı. Aslan ligde 7. yenilgisini alırken konuk takım 7. kez galip geldi.



ROBERTO MARTİNEZ PORTEKİZ'DE

Fernando Santos ile Katar'daki Dünya Kupası sonrasında yollarını ayıran Portekiz Futbol Federasyonu, Roberto Martinez'in yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev yapan 49 yaşındaki teknik adam, İngiltere'de Swansea, Wigan ve Everton ekiplerini çalıştırmıştı.



"İYİ BİR İLETİŞİM BAŞARININ ANAHTARI"

Yakın zamanda kariyerini noktalayan eski hakem Cüneyt Çakır katıldığı bir panelde açıklama yaptı. Çakır, "Hakem olarak saha içinde ne kadar iyi iletişim kurarsanız, insanların size inancı o kadar artar. Hata yaptığınızda sizi anlarlar. Hakemlerin oyuncuların söylediği şeyleri dinlenmesi, inanması çok önemli" dedi.



MESSİ İLE RONALDO YİNE KARŞI KARŞIYA

Messi ile Ronaldo bu kez dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İki yıldız PSG ile Al-Hilal ve Al- Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle dostluk maçında buluşacak. Maç 19 Ocak'ta oynanacak. Portekizli yıldız, yabancı sınırlaması nedeniyle henüz Al Nassr forması giyemezken Suudi ekibiyle ilk maçına PSG karşısında çıkacak.



GARETH BALE FUTBOLU 33 YAŞINDA BIRAKTI

Galler'in efsane ismi Gareth Bale, futbolu bıraktığını duyurdu. 33 yaşındaki yıldız, milli takımda 111 maçta 40 gol attı. Takım kariyerinde ise 554 maçta 186 gol, 139 asist yaptı. Bale; 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 La Liga, 3 UEFA Süper Kupa, 3 İspanya Süper Kupa, 1 İspanya Kupa şampiyonluğu yaşadı.



HALİL AKBUNAR EYÜP'LE İMZALIYOR

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Westerlo forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Bugün İstanbul'a gelecek 29 yaşındaki oyuncu yeni takımıyla 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli kanat oyuncusu Westerlo ile bu sezon 14 lig maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asiste imza attı.



FENERBAHÇE BEKO PANA KARŞISINDA

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 18. haftasında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da start alacak. Euroeague'de oynadığı son 5 maçını kaybeden Sarı- Lacivertliler, ligde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor.



SAMET HABERİNİ MONTELLA DUYURDU

F.Bahçe'nin anlaşmaya vardığı Samet Akaydın için ilk kez resmi bir açıklama geldi. A. Demir'in hocası Montella, Başakşehir maçı sonrası sorulan, "Samet, F.Bahçe'ye mi gidiyor?" sorusuna, "Haftaya aramızda olmayacak" diye cevap verdi.



SOL BEKE SON ADAY GÜRAY VURAL

G.Saray'da sol bek arayışları devam ediyor. Cimbom'da gündeme daha önce Aziz Behich gelmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son isim ise Antalyaspor forması giyen Güray Vural oldu. 34 yaşındaki futbolcunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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