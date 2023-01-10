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    Fenerbahçe’ye fark atan Galatasaray psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi

    En yakın rakibi Fenerbahçe’ye 4 puan fark atan G.Saray, şampiyonluk yarışında fikstür avantajını da elinde bulunduruyor. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Artık ipler Cimbom’un elinde

    Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı eline geçirdi. Cimbom, Fenerbahçe'nin dışında diğer ezeli rakiplerine de önemli bir mesaj vermiş oldu. Süper Lig'de oynadığı son 7 maçtan 21 puan çıkartan ve 39 puana ulaşan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



    Galatasaray'ı önündeki 10 maçta ise görece olarak kolay bir periyot bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk ettikten sonra yine evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ikinci yarının ikinci maçında ise Girusunspor deplasmanında boy gösterecek. Ardından Ümraniyespor ve Trabzonspor'u konuk edecek. Sonrasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşacak olan Galatasaray, 25. haftada ise Kasımpaşa ile NEF Stadı'nda mücadele edecek. 1 hafta sonra Konyaspor ile deplasmanda karşılaştıktan sonra Adana Demir ve Kayseri ile evinde mücadele edecek. Aslan, ligin ikinci yarısında Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Derbilerde sadece Beşiktaş ile deplasmanda oynayacak.



    İNANDI SABRETTİ BAŞARDI!
    G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe galibiyetiyle camianın güvenini de tam anlamıyla kazandı. Sarı- Kırmızılılar'ın teknik patronu, sezonun ilk haftalarında alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeydi. Okan hoca, özellikle son 7 maçta aldığı 7 galibiyet ve oynattığı futbol nedeniyle el üstünde tutulmaya başlandı. Büyük maçlardaki performansı onu tartışmasız hale getirdi. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarındaki pozitif futbol ve alınan sonuçlarla takımını zirveye taşıyan Okan Buruk, kariyerindeki ikinci Süper Lig şampiyonluğu için de önemli bir adım attı. Tecrübeli hoca, sezonun ilerlemesiyle birlikte yıldız oyuncuları hem mental hem de taktik açıdan doğru kullanması ona olan güveni daha artırdı. Galatasaray taraftarları, "Bize düşen ona sezon sonuna kadar tam destek olmak. Sezon sonunda bize zafer yaşatacak" yorumlarında bulundu.



        PRİM EŞİT DAĞITILACAK!
        G.Saraylı futbolcular, F.Bahçe galibiyetiyle önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı- Kırmızılı futbolcular, başkan Dursun Özbek'in belirlediği 10 milyon liralık galibiyet priminin sahibi oldu. Camia için büyük önem taşıyan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılması sonrası Dursun Özbek yönetimi, daha önce verilen prim rakamını ikiye katladı. Galatasaray'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in galibiyet sonrası yönetimle görüşme gerçekleştirdiği ve 10 milyon liralık primin takıma eşit olarak dağıtılmasını istedikleri öğrenildi. Galatasaray'da genç-tecrübeli tüm futbolcular eşit miktarda prim alacak.



        3 ÖLÜMCÜL HATA
        Pazar gecesi oynanan derbide Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe zirvenin 4 puan gerisine düşerken bunun nedenleri araştırılmaya başlandı. Jesus'un Fenerbahçe'nin 3 kritik noktada hata yaptığı ortaya çıktı.
        1-RAKİPLER FENER'İN TAKTİĞİNÜ ÇÖZDÜ
        Sarı-Lacivertliler'in presini kırdıktan sonra direkt olarak çizgi halindeki savunmanın arkasını sarkmaya çalıştı ve en kolay yoldan gole gittiler. Fenerbahçe bunlara karşı yeni bir önlem getiremedi.
        2-ÜÇLÜ SAVUNMADA GEREKSİZ ISRAR
        Fenerbahçe'ye fayda sağlamadı. Buna rağmen Portekizli teknik adam üçlü savunmadan vazgeçmedi. Zorlu maçlarda hep bu dizilişle oynadı.
        3-BÜYÜK MAÇLARDA SADECE 1 GOL ATTI
        Konyaspor, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında toplam 1 gol atılabildi. Jesus zorlu maçlardaki hücum sıkıntısına hiç çözüm üretemedi.



        KADIKÖY ARTIK GEÇİLİYOR
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sonrası başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un efsane başkana göre derbilerde kötü sonuçlar alması dikkat çekiyor. Sarı- Lacivertliler'in başkanı Koç, görev süresi boyunca 18 derbi maçta sadece 3 galibiyet alabildi. 10 beraberlik yaşarken sahadan 5 kez mağlubiyetle ayrıldı. Ali Koç'un derbilerdeki puan ortalaması 1.06.Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ise 85 derbi maçta 42 galibiyet yaşarken 20 kez berabere kaldı ve 23 mağlubiyet aldı. 1.72 puan ortalaması tutturdu. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanları arasında derbilerde en fazla puan ortalaması tutturan başkan konumunda.



            DEMİR KAÇIRDI ŞEHİR GÜLDÜ
            Süper Lig'in üst sıralarında bulunan Başakşehir ile Adana Demir, İstanbul'da karşılaştı. İlk yarı çok kısır geçti ve 0-0 bitti. 48'de Ndayihsimiye'nin şutu Rodrigues'den döndü VAR uyarısıyla elle oynama tespit edildi ve penaltı verildi ve Deniz Türüç fileleri sarstı: 1-0. 58'de Belhanda'nın kullandığı kornerde ön direğe gelen topa iyi yükselen Samet kafayı vurdu: 1-1. 62'de Ömer Ali'nin ön direğe yaptığı ortada Okaka'dan seken topa Serdar yakın mesafeden kafayı vurdu: 2-1. 72'de Gökhan İnler'in, 75'te Belhanda'nın şutunu Volkan çıkardı. 77'de Akintola'nın ortasında Volkan topu elinden kaçırdı, Belhanda'nın şutunu Duarte çıkardı.



            90+12'DE 1 PUAN! SÜPER
            Süper Lig'de İstanbul, G.Antep'i ağırladı. Konuk ekip, 38'de Jevtovic kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1. 90+10'da Mustafa elle oynadı penaltıyı, 90+12'de Ethemi attı: 1-1. Maç 1-1 bitti.



            ARDA AYAKTA ALKIŞLANDI
            Futbolu bırakan Galatasaray'ın unutulmaz kaptanlarından Arda Turan, iki eski takımının maçını izlemek için İspanya'ya gitti. Atletico Madrid ile Barcelona arasındaki maçta futbolseverleri selamlayan Arda Turan, yoğun ilgiyle karşılaştı ve alkışları topladı. Kendisini alkışlayan taraftarlara Turan da aynı şekilde karşılık verdi. La Liga'nın resmi sosyal medya hesabı, "Wanda Metropolitano'da özel bir konuk" yorumunu yaptı. Turan, 2011'de G.Saray'dan Atletico'ya 13 milyon, 2015'te de Atletico'dan Barcelona'ya 34 milyon euro bedelle gitmişti.



                EVİN OĞLU MERTENS
                Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın ardından soluğu Kapadokya'da aldı. Kapadokya'da bir eve misafir olan tecrübeli yıldız samimi görüntüler oluşturdu.



                İLKAY'DAN CİMBOM'A YEŞİL IŞIK
                Premier Lig'de Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Fenerbahçe derbisine kayıtsız kalmadı. Gündoğan, Cimbom'un Fernando Muslera ile ilgili yaptığı bir paylaşımın altına sarı-kırmızı kalpler ve aslan emojisi koydu. Taraftarlar, Barcelona ile anılan Gündoğan'a, "Galatasaray'a gel" diyerek karşılık verdi.



                F.BAHÇE'Yİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ!
                Aslan'ın derbi galibiyeti dış basında da geniş yer buldu. İtalyan medyasından Tutto Mercato, "Galatasaray'dan derbide parti" başlığını attı. Portekiz'den A Bola, "Jesus sorumluluğu üstüne aldı" derken, O Jogo ise "Jesus'lu Fenerbahçe dağıldı" manşetine yer verdi. L'Equipe, "Icardi'den klas gol" yorumunu yaparken Prima Sport, "G.Saray, Fenerbahçe'yi küçük düşürdü" ifadelerini kullandı.

                BORCU DÖNDÜREMİYORLAR
                TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. En büyük sorunun, kulüplerin ekonomik sorunları olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti: "Birçok kulübümüz ekonomisi bozuk olduğu için büyük bir borç altında çalışmalar yapıyor. Bu borcu bir türlü döndüremiyorlar. Bu nedenle hedefimiz kendi kaynaklarımıza dönüp altyapıda her yıl A takıma iki oyuncu yetiştirebilmeyi hedefliyoruz. Onun için gerekirse B takımı konusunda da Süper Lig ve 1. Lig takımlarımızla görüşüyoruz. B takımı kurmalarına önümüzdeki yıl izin vereceğiz" ifadelerini kullandı.

                KİMSEYE OYUN OYNAMIYORUZ
                Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak "Burada hiçbir şekilde oyun yok, hiçbir şekilde bir tarafın üstüne oynama yok ve ya ön plana çıkarma söz konusu olamaz" diye konuştu.

                İNGİLTERE'DEN DELE İDDİASI
                Sezon başında Everton'dan kiralanan Dele Alli beklentilerin altında kalmıştı. Şenol Güneş'in son 4 maçta da süre vermediği İngiliz yıldız için Ada basınından çarpıcı bir iddia geldi. Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı sezon sonunu beklemeden Everton'a geri göndermek istediği ancak sözleşmede böyle bir maddenin yer almadığı belirtildi.

                ROMAIN SAISS 11'E DÖNÜYOR
                Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in Welinton'un Kasımpaşa maçındaki performansını beğenmediği ve Brezilyalı stoperin yerine 32 yaşındaki Romain Saiss'e forma vereceği öğrenildi. Dünya Kupası'ndan sakat dönen Faslı stoper Romain Saiss Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.

                AGUERO FUTBOLA GERİ DÖNDÜ
                Manchester City'deki sansasyonel kariyerinin ardından Barcelona'ya transfer olan, ancak sağlık nedeniyle İspanyol ekibine veda eden Kun Aguero, yeniden sahalara dönüyor. Arjantinli oyuncu, Ekvador'un Barcelona takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Kun Aguero, "Yeniden futbol oynayacağım için heyecanlıyım" dedi.

                GALATASARAY NEF'E EVİNDE ŞOK DARBE
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında G.Saray NEF evinde Merkezefendi'ye 100-83 yenildi. Max Heidegger 27 sayıyla galibiyette rol oynadı. Cimbom'da Caloiaro 20, Ennis 19, Göksenin 18, McGee 17 sayı attı ama yeterli olmadı. Aslan ligde 7. yenilgisini alırken konuk takım 7. kez galip geldi.

                ROBERTO MARTİNEZ PORTEKİZ'DE
                Fernando Santos ile Katar'daki Dünya Kupası sonrasında yollarını ayıran Portekiz Futbol Federasyonu, Roberto Martinez'in yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev yapan 49 yaşındaki teknik adam, İngiltere'de Swansea, Wigan ve Everton ekiplerini çalıştırmıştı.

                "İYİ BİR İLETİŞİM BAŞARININ ANAHTARI"
                Yakın zamanda kariyerini noktalayan eski hakem Cüneyt Çakır katıldığı bir panelde açıklama yaptı. Çakır, "Hakem olarak saha içinde ne kadar iyi iletişim kurarsanız, insanların size inancı o kadar artar. Hata yaptığınızda sizi anlarlar. Hakemlerin oyuncuların söylediği şeyleri dinlenmesi, inanması çok önemli" dedi.

                MESSİ İLE RONALDO YİNE KARŞI KARŞIYA
                Messi ile Ronaldo bu kez dostluk maçında karşı karşıya gelecek. İki yıldız PSG ile Al-Hilal ve Al- Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle dostluk maçında buluşacak. Maç 19 Ocak'ta oynanacak. Portekizli yıldız, yabancı sınırlaması nedeniyle henüz Al Nassr forması giyemezken Suudi ekibiyle ilk maçına PSG karşısında çıkacak.

                GARETH BALE FUTBOLU 33 YAŞINDA BIRAKTI
                Galler'in efsane ismi Gareth Bale, futbolu bıraktığını duyurdu. 33 yaşındaki yıldız, milli takımda 111 maçta 40 gol attı. Takım kariyerinde ise 554 maçta 186 gol, 139 asist yaptı. Bale; 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 La Liga, 3 UEFA Süper Kupa, 3 İspanya Süper Kupa, 1 İspanya Kupa şampiyonluğu yaşadı.

                HALİL AKBUNAR EYÜP'LE İMZALIYOR
                Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Westerlo forması giyen Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Bugün İstanbul'a gelecek 29 yaşındaki oyuncu yeni takımıyla 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli kanat oyuncusu Westerlo ile bu sezon 14 lig maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asiste imza attı.

                FENERBAHÇE BEKO PANA KARŞISINDA
                Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 18. haftasında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da start alacak. Euroeague'de oynadığı son 5 maçını kaybeden Sarı- Lacivertliler, ligde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor.

                SAMET HABERİNİ MONTELLA DUYURDU
                F.Bahçe'nin anlaşmaya vardığı Samet Akaydın için ilk kez resmi bir açıklama geldi. A. Demir'in hocası Montella, Başakşehir maçı sonrası sorulan, "Samet, F.Bahçe'ye mi gidiyor?" sorusuna, "Haftaya aramızda olmayacak" diye cevap verdi.

                SOL BEKE SON ADAY GÜRAY VURAL
                G.Saray'da sol bek arayışları devam ediyor. Cimbom'da gündeme daha önce Aziz Behich gelmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen son isim ise Antalyaspor forması giyen Güray Vural oldu. 34 yaşındaki futbolcunun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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