Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan mesaj var: Şimdi seri zamanı!





LİGDEN SONRA KUPADA DA KAZANDI

Manchester City geçtiğimiz hafta ligde deplasmanda Mahrez'in golüyle 1-0 mağlup ettiği Chelsea'yi Federasyon Kupası 3. tur maçında da 4-0 mağlup ederek Kupada 4. tura yükselmeyi başardı. Manchester City'nin gollerini 23 ve 85. (p) dakikalarda Riyad Mahrez, 30. dakikada Julian Alverez (p) ve 38. dakikada Phill Foden kaydetti. Manchester City'nin 4. turda bugün oynanacak Oxford-Arsenal maçının galibi ile karşılaşacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri Federasyon Kupası'nı daha önce 6 kez kazanmıştı.



GUARDİOLA BREZİLYA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ

İngiltere basını Manchester City'nin başında şampiyonluk mücadelesi veren İspanyol Teknik Direktör Pep Guardialo'nun Brezilya'dan gelen milli takım teknik direktörlüğü teklifini reddettiğini iddia etti. 51 yaşındaki teknik direktörün Manchester City ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.



ANTALYA DOĞUKAN'I SİNİK'İ KİRALADI

Antalyaspor sezon başında Hull City'ye sattığı Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yıldız futbolcunun 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğukan'ın kontratında herhangi bir opsiyon bulunmuyor. Hull City ile 12 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.



LİGDE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşmasının haricinde 2 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de start alacak maçta Medipol Başakşehir, sahasında ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edicek. Saat 20.00'di İstanbulspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



DONCİC ŞOV YAPTI DALLAS KAZANDI

NBA'de Dallas Mavericks sahasında New Orleans Pelicans'ı 127-117'lik skorla yendi ve 23. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle ile triple-double yaparken, Christian Wood da 28 sayı, 6 ribaund ile oynadı. New Orleans'ta ise Valanciunas 25 sayısı galibiyete yetmedi.



AJAX NİJMEGEN'E 90'DA YAKALANDI

Hollanda Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Ajax, Nijmegen ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ajax, 3 puanının 2'sini son dakikada bıraktı. Ajax, 38'de Davy Klaassen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi NEC Nijmegen 90. dakikada Landry Diamata'nın golüyle 1 puanı kurtardı.



OSAKA, AVUSTRALYA'DA YOK

Japon tenisçi Naomi Osaka, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak. Depresyon ile mücadele eden Osaka'nın dışında Carlos Alcaraz ve Venus Williams da turnuvada olmayacak.



GVARDİOL, 'LİVERPOOL' DEDİ

Hırvatistan ve Leipzig'in genç defans oyuncusu Jasko Gvardiol, sempati duyduğu takımı, "Eğer bir takım seçmem gerekirse bu Liverpool olur. Kalbimde özel bir yeri bulunuyor" diye açıkladı.



HAKAN KARARINI VERDİ

Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Inter'de 22 maçta 3 gol 5 asist üretti.



ANKARA'DAN ÇIKIŞ YOK

Ankaragücü sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takım 15'te Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçerken, Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 38'de Ali Sowe ile 63'te Emre Kılınç kaydetti. Böylece başkent ekibi 2 maç aradan sonra 3 puan elde etti.



ÜMRANİYE NEFES ALDI

Lige tutunmak isteyen Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor engelini tek golle geçti. Maçta Ümraniyespor'un galibiyet golünü 83'te Mrsic kaydetti. Çıkışa geçen Ümraniyespor, Süper Lig'de son oynadığı 3 maçta 7 puan topladı. Giresun ise üst üste 2 mağlubiyet aldı.



İKİ YILDIZ SINIRDA!

Trabzonspor'da iki stoper Vitor Hugo ile Marc Bartra, Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri durumunda Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Maxi Gomez bugün kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayacak.

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