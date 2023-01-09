Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan mesaj var: Şimdi seri zamanı!

    Son 5 lig maçında 2 galibiyet alan Trabzon'daa Abullah Avcı, "İstikrarlı sonuçlar almalıyız. Alanya maçı çok önemli" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Şimdi seri zamanı!

    Giresunspor'u yenerek Karagümrük maçının yaralarını saran Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugün oynanacak Alanyaspor maçı öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 8 puan toplayan ancak 7 puan kaybeden Trabzonspor'da tecrübeli teknik adam, bu durumu toparlamak istiyor. Bugüne kadar asla mazeretlere sığınmadığını belirten Abdullah Avcı, "Son anda başka takıma transfer olanlar oldu, önemli oyuncularımız sakatlıklar yaşadı. Yeni gelenlerin uyum süreci oldu ama bunları asla mazeret olarak görmedim. Gerçekten şu ana kadar ligde ciddi bir zaman kaybımız oldu ve toparlanmamız gerekiyor. Bunu da ilk hedef olan Alanyaspor maçında yapmalıyız. Seri galibiyetler almalıyız ve bunun için ilk adımı atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.



    DEPLASMANDA 100'Ü GÜLMÜYOR!
    Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasmanda 100 gündür kazanamadığı kötü gidişata son vermek istiyor. Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanırken, 13 puan kaybetti. Deplasmanda son galibiyetini 100 gün önce 1 Ekim 2022'de Kayserispor karşısında 2-1'lik skorla aldı.



    6 GOL VAR KAZANAN YOK
    Karagümrük sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta ev sahibinin gollerini 7'de Ozdoev, 33'te Mbaye Diagne ve 88'de Kerim Frei atarken, Konyaspor'un golleri 65, 72 ve 90+5'te Diouf'tan geldi. Karagümrük 2 maç aradan sonra puan kaybederken, Konyaspor da son 3 maçını bereberlik ile tamamladı.



        REDMOND'A GÜNEŞ DOĞDU
        Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, Şenol Güneş ile birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Kanat oyuncusu olmasına rağmen yüksek teknik kapasitesi nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş onu Kasımpaşa maçında forvet arkasında oynattı. Son derece etkili bir futbol ortaya koyan Redmond, güzel oyununu asistle süslemeyi başardı. Dünya Kupası için lige verilen arada oynanan hazırlık maçlarında da sürekli olarak şans bulan Redmond'un sezonun kalanında da forvete yakın olarak oynatılması bu şekilde kendisinden daha fazla gol ve asist katkısı alınması bekleniyor.



        KARTAL ARA VERMEDİ
        Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla başladı. Şenol Güneş yönetiminde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman; 5'e 2 pas, stretching çalışması, minyatür kale maç ve dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamlandı.



        TELEKOM EFES'İ DEVİRDİ
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-70 yendi. İlk çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Telekom periyodu da 27-17 önde tamamladı. 2.çeyrekte de Sestina ve Grant ile etkili olan Başkent ekibi soyunma odasına da 46-39 önde gitti. 3. çeyrekte Bryant ve Micic'in iyi oyunuyla farkı kapatan Efes, 28. dakikada 53-53'ü yakaladı. Çeyreğin son bölümünde Grant ile sayılar bulan Telekom, son 10 dakikaya 60-55 önde girdi. Son çeyrekte Bouteille'in sayılarıyla skor bulan Telekom maçtan 85-70 galip ayrıldı. Gaziantep, Aliağa'yı 86-55; Karşıyaka ise B.Çekmece'yi 104-102 yendi.



            SÖRLOTH GOL ATTI SOCİEDAD KAZANDI
            İspanya La Liga'da dün oynanan maçta Real Sociedad, deplasmanda Almeira'yı 2-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada konuk ekibin gollerini 41. dakikada David Silva, 52. dakikada Sörloth attı. Real Sociedad bu sonuçla puanını 32'ye yükseltti ve 3. sırada yer aldı.



            LİGDEN SONRA KUPADA DA KAZANDI
            Manchester City geçtiğimiz hafta ligde deplasmanda Mahrez'in golüyle 1-0 mağlup ettiği Chelsea'yi Federasyon Kupası 3. tur maçında da 4-0 mağlup ederek Kupada 4. tura yükselmeyi başardı. Manchester City'nin gollerini 23 ve 85. (p) dakikalarda Riyad Mahrez, 30. dakikada Julian Alverez (p) ve 38. dakikada Phill Foden kaydetti. Manchester City'nin 4. turda bugün oynanacak Oxford-Arsenal maçının galibi ile karşılaşacak. Pep Guardiola'nın öğrencileri Federasyon Kupası'nı daha önce 6 kez kazanmıştı.

            GUARDİOLA BREZİLYA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ
            İngiltere basını Manchester City'nin başında şampiyonluk mücadelesi veren İspanyol Teknik Direktör Pep Guardialo'nun Brezilya'dan gelen milli takım teknik direktörlüğü teklifini reddettiğini iddia etti. 51 yaşındaki teknik direktörün Manchester City ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.

            ANTALYA DOĞUKAN'I SİNİK'İ KİRALADI
            Antalyaspor sezon başında Hull City'ye sattığı Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı. Yıldız futbolcunun 12 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğukan'ın kontratında herhangi bir opsiyon bulunmuyor. Hull City ile 12 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.

            LİGDE 2 MAÇ DAHA OYNANACAK
            Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşmasının haricinde 2 maç daha oynanacak. Saat 17.00'de start alacak maçta Medipol Başakşehir, sahasında ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk edicek. Saat 20.00'di İstanbulspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

            DONCİC ŞOV YAPTI DALLAS KAZANDI
            NBA'de Dallas Mavericks sahasında New Orleans Pelicans'ı 127-117'lik skorla yendi ve 23. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle ile triple-double yaparken, Christian Wood da 28 sayı, 6 ribaund ile oynadı. New Orleans'ta ise Valanciunas 25 sayısı galibiyete yetmedi.

            AJAX NİJMEGEN'E 90'DA YAKALANDI
            Hollanda Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Ajax, Nijmegen ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ajax, 3 puanının 2'sini son dakikada bıraktı. Ajax, 38'de Davy Klaassen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi NEC Nijmegen 90. dakikada Landry Diamata'nın golüyle 1 puanı kurtardı.

            OSAKA, AVUSTRALYA'DA YOK
            Japon tenisçi Naomi Osaka, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak. Depresyon ile mücadele eden Osaka'nın dışında Carlos Alcaraz ve Venus Williams da turnuvada olmayacak.

            GVARDİOL, 'LİVERPOOL' DEDİ
            Hırvatistan ve Leipzig'in genç defans oyuncusu Jasko Gvardiol, sempati duyduğu takımı, "Eğer bir takım seçmem gerekirse bu Liverpool olur. Kalbimde özel bir yeri bulunuyor" diye açıkladı.

            HAKAN KARARINI VERDİ
            Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Serie A'da devam etmek istiyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Inter'de 22 maçta 3 gol 5 asist üretti.

            ANKARA'DAN ÇIKIŞ YOK
            Ankaragücü sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takım 15'te Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçerken, Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 38'de Ali Sowe ile 63'te Emre Kılınç kaydetti. Böylece başkent ekibi 2 maç aradan sonra 3 puan elde etti.

            ÜMRANİYE NEFES ALDI
            Lige tutunmak isteyen Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor engelini tek golle geçti. Maçta Ümraniyespor'un galibiyet golünü 83'te Mrsic kaydetti. Çıkışa geçen Ümraniyespor, Süper Lig'de son oynadığı 3 maçta 7 puan topladı. Giresun ise üst üste 2 mağlubiyet aldı.

            İKİ YILDIZ SINIRDA!
            Trabzonspor'da iki stoper Vitor Hugo ile Marc Bartra, Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu kart görmeleri durumunda Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Maxi Gomez bugün kart cezası nedeniyle takımındaki yerini alamayacak.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Spor Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan mesaj var: Şimdi seri zamanı!
                SON DAKİKA