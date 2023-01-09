Genç çalıştırıcı Okan Buruk, Jorge Jesus'u mat etti

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıkarken, gecenin yıldızı Okan Buruk oldu. Son haftaların formda golcüsü Gomis'i yedek bırakan Okan Buruk, bu bölgede savunma arkasına hızlı koşular yapabilen Barış Alper Yılmaz'ı kullandı. Savunma çizgisini geride tutarak takım boyunu kısa tutan Buruk, rakibe çok az pozisyon verdi. Sol bekte Kazımcan ve Emre Taşdemir'in yokluğunda oynayan ve kötü bir görüntü çizen Van Aanholt'u derbide kullanmayan genç teknik adam, Dubois'yı oynatarak Samuel'in etkisini sıfırladı. Buruk değişikliklerle farkı açtı.
G.SARAY'I SEVİYORUZ
Sakatlıktan yeni çıkan Icardi'yi sonradan sokan Buruk, Arjantinli'den maksimum verimi aldı. Başarılı çalıştırıcı şöyle konuştu: "Oyuncularım mükemmeldi. Maç genelinde üstündük. G.Saray'ı seviyoruz. Oyuncularım seviyor ve değer veriyor. Takım olma yolunda iyi şekilde ilerliyoruz ve bu bizi inanıyorum ki şampiyonluğa da götürecek."
BURUK'TAN İMZA!
Okan Buruk, maç sonrası yazı tahtasına 'Kadıköy Hatırası' bıraktı. Başarılı çalıştırıcının imzası sosyal medyada paylaşıldı.