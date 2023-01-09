Genç çalıştırıcı Okan Buruk, Jorge Jesus'u mat etti





TARAFTARLARA ARMAĞAN OLSUN

G.Saray'da 2. golü atan Kerem Aktürkoğlu, takım olma vurgusu yaptı. Yıldız futbolcu, "Bu galibiyetin en büyük özeti takımdaşlığımız. Çok güzel bir galibiyet oldu. Burada olmayan taraftarlarımızın kalpleri bizleydi, bunu hep hissettik. Çok güzel bir galibiyet aldık, taraftarımıza armağan olsun" dedi. Kerem, "Taraftarlarımızın kalbi bizimleydi. Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.