Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Genç çalıştırıcı Okan Buruk, Jorge Jesus'u mat etti

    Formda Gomis dev maçta kulübeye çekildi.Yerine oynayan Barış Alper, savunmayı yıprattı. Icardi ise fişi çekti Buruk, “Maç genelinde üstündük. Takım olma yolundayız, inanıyorum bu bizi şampiyonluğa götürecek” dedi.

    Buruk’tan şah mat

    Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıkarken, gecenin yıldızı Okan Buruk oldu. Son haftaların formda golcüsü Gomis'i yedek bırakan Okan Buruk, bu bölgede savunma arkasına hızlı koşular yapabilen Barış Alper Yılmaz'ı kullandı. Savunma çizgisini geride tutarak takım boyunu kısa tutan Buruk, rakibe çok az pozisyon verdi. Sol bekte Kazımcan ve Emre Taşdemir'in yokluğunda oynayan ve kötü bir görüntü çizen Van Aanholt'u derbide kullanmayan genç teknik adam, Dubois'yı oynatarak Samuel'in etkisini sıfırladı. Buruk değişikliklerle farkı açtı.



    G.SARAY'I SEVİYORUZ
    Sakatlıktan yeni çıkan Icardi'yi sonradan sokan Buruk, Arjantinli'den maksimum verimi aldı. Başarılı çalıştırıcı şöyle konuştu: "Oyuncularım mükemmeldi. Maç genelinde üstündük. G.Saray'ı seviyoruz. Oyuncularım seviyor ve değer veriyor. Takım olma yolunda iyi şekilde ilerliyoruz ve bu bizi inanıyorum ki şampiyonluğa da götürecek."



    BURUK'TAN İMZA!
    Okan Buruk, maç sonrası yazı tahtasına 'Kadıköy Hatırası' bıraktı. Başarılı çalıştırıcının imzası sosyal medyada paylaşıldı.



        YILDIZLARA GÖNDERME
        G.Saray maç öncesi 5 yıldızlı logo paylaşan F.Bahçe'ye galibiyet sonrası göndermede bulundu. "En unutulmaz anın ne?" yazdı.



        ŞEHRİ BİZ YÖNETİRİZ
        F.Bahçe "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" koreografisi yaptı. G.Saray, bunu "Şehri biz yönetiriz" diye değiştirdi.



        İLK YARIYI LİDER BİTİRDİ
        Galatasaray en yakın rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı. Hatayspor ile ilk devrenin son maçını oynayacak Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatmayı başardı. Öte yandan Cimbom, 125 km koşarak sezonun rekorunu kırdı.



            TARAFTARLARA ARMAĞAN OLSUN
            G.Saray'da 2. golü atan Kerem Aktürkoğlu, takım olma vurgusu yaptı. Yıldız futbolcu, "Bu galibiyetin en büyük özeti takımdaşlığımız. Çok güzel bir galibiyet oldu. Burada olmayan taraftarlarımızın kalpleri bizleydi, bunu hep hissettik. Çok güzel bir galibiyet aldık, taraftarımıza armağan olsun" dedi. Kerem, "Taraftarlarımızın kalbi bizimleydi. Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun" diye konuştu.



            KARTLAR UÇUŞTU İKİ CEZALI ÇIKTI
            Derbi beklendiği gibi sert ve bol kartlı geçti. Sarı-Lacivertliler'e 3 sarı, 1 kırmızı, Cimbom'a ise 6 sarı çıktı. Mertens sarı kart cezalısı oldu ve Hatay maçında oynamayacak. İrfan Can'a 2 maç ceza gelirse Gaziantep ve Ümraniye'ye karşı olmayacak.



            6-7 TANE GOL ATABİLİRDİK
            G.Saray Başkanı Dursun Özbek maç sonu çok keyifliydi. Özbek, "Devrenin bitmesine bir maç kaldı. İkinci yarı da aynı performansla devam edeceğiz. Oyun güzeldi. 5 attık, 3'ünü saydılar. Daha farklı bir skor olabilirdi. 6, 7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimiz de 7'ye alıştı. Bekliyor, beklentisi var. Sahada yüreğini ortaya koyan, inanmış bir takımınız varsa sonuç alıyor. Icardi'ye 15 dakika yetti. Galatasaray şov devam edecek. Mayısta da taraftarımızla beraber kutlayacağız" diye konuştu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi Kredi
            Haberler Spor Genç çalıştırıcı Okan Buruk, Jorge Jesus'u mat etti
                SON DAKİKA