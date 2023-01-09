Galatasaray eskiden kendisi için kabus olan Kadıköy'de son 4 maçta 3. galibiyetini aldı

Dev derbide G.Saray deplasmanda F.Bahçe'yi 3-0 yendi... Aslan, Kadıköy'de oynanan son 4 lig maçında 3. galibiyetini aldı. 7'de 7 yapan Cimbom, ezeli rakibiyle puan farkını 4'e çıkardı. 17. dakikada Rossi'nin ceza yayına sokulup rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta top dışarı çıktı. Cimbom, 32'de öne geçti. Mertens'in kullandığı korner sonrası topu önünde bulan Oliveira'nın şutu ağlarla buluştu: 0-1... 36'da Batshuayi'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Muslera gole izin vermedi. G.Saray'ın ilk yarıda Abdülkerim ve Kerem ile bulduğu gol VAR'a takıldı.
ASİST ICARDI'DEN
İkinci yarının 15. saniyesinde Barış Alper'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Altay kurtardı. 65'te Mertens'in sert şutunda Altay gole izin vermedi. 2 dakika sonra Osayi, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandıramadı. 78'de Icardi'nin pasında Kerem, net bir vuruşla takımının ikinci golünü attı: 0-2... 90+5'te Icardi, Altay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 90+10'da Icardi müthiş bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0.
ICARDI ŞOV! HEM ATTI HEM ATTIRDI
G.Saray'ın yıldızı Icardi, uzun süren sakatlığı sonrası derbiyle sahalara döndü. 76. dakikada oyuna giren Arjantinli golcü derbiye imzasını attı. Kerem'in attığı golde asist yapan Tangocu, takımının son golüne de imza attı. Icardi, "1 aydır bu maça hazırlanıyordum. Çok mutluyum. Hep beraber güzel bir kutlama yapıyoruz şu anda. Bunun devamı gelecek" dedi.
İŞTE KADIKÖY'DEKİ GURUR TABLOSU
8 Ocak 2023
F.Bahçe-G.Saray: 0-3 6
Şubat 2021
F.Bahçe-G.Saray: 0-1
23 Şubat 2020
F.Bahçe-G.Saray: 1-3