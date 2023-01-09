Galatasaray eskiden kendisi için kabus olan Kadıköy'de son 4 maçta 3. galibiyetini aldı





ICARDI ŞOV! HEM ATTI HEM ATTIRDI

G.Saray'ın yıldızı Icardi, uzun süren sakatlığı sonrası derbiyle sahalara döndü. 76. dakikada oyuna giren Arjantinli golcü derbiye imzasını attı. Kerem'in attığı golde asist yapan Tangocu, takımının son golüne de imza attı. Icardi, "1 aydır bu maça hazırlanıyordum. Çok mutluyum. Hep beraber güzel bir kutlama yapıyoruz şu anda. Bunun devamı gelecek" dedi.



İŞTE KADIKÖY'DEKİ GURUR TABLOSU

8 Ocak 2023

F.Bahçe-G.Saray: 0-3 6

Şubat 2021

F.Bahçe-G.Saray: 0-1

23 Şubat 2020

F.Bahçe-G.Saray: 1-3

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