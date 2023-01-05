Dünya Kupası sonrası para bastı! Lionel Messi Cristiano Ronaldo'yu solladı servet kazandı

Messi, Dünya Kupası zaferi sonrası Call of Duty ve eFootball video oyunları, enerji içeceği Gatorade, kripto borsası Bitget ve yapay gözlük firması Orcam ile yaptığı anlaşmalar sonrası 9 milyon sterlin kazandı. Arjantinli yıldız ayrıca her bir post paylaşımı için de 1.5 milyon poundun sahibi oluyor.