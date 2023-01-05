Dünya Kupası sonrası para bastı! Lionel Messi Cristiano Ronaldo'yu solladı servet kazandı

Dünyanın 1 numaralı oyuncuları Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet saha dışında da sürüyor. Arjantinli yıldız futbolcu Messi, Dünya Kupası sevinci yaşayarak rakibinin bir adım önüne geçmeyi başardı.
The Sun'da yer alan habere göre Lionel Messi, Dünya Kupası zaferinden sonra yaptığı reklam anlaşmalarıyla birlikte Instagram'dan servet kazandı. Rakibi Ronaldo'yu geride bırakan Messi, en çok kazananlar listesinde zirveye yerleşmek üzere...
Messi, Dünya Kupası zaferi sonrası Call of Duty ve eFootball video oyunları, enerji içeceği Gatorade, kripto borsası Bitget ve yapay gözlük firması Orcam ile yaptığı anlaşmalar sonrası 9 milyon sterlin kazandı. Arjantinli yıldız ayrıca her bir post paylaşımı için de 1.5 milyon poundun sahibi oluyor.