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    • Spor
    • 05.01.2023 16:20
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    • 05.01.2023 16:20
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    Dünya Kupası sonrası para bastı! Lionel Messi Cristiano Ronaldo'yu solladı servet kazandı

    Son dakika spor haberleri | Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanarak kazanılmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, Ronaldo'nun bir adım önüne geçmeyi de başardı. Messi, kupa zaferi sonrası yaptığı anlaşmalarla Instagram'dan servet kazandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Dünya Kupası sonrası para bastı

    Dünyanın 1 numaralı oyuncuları Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet saha dışında da sürüyor. Arjantinli yıldız futbolcu Messi, Dünya Kupası sevinci yaşayarak rakibinin bir adım önüne geçmeyi başardı.

    The Sun'da yer alan habere göre Lionel Messi, Dünya Kupası zaferinden sonra yaptığı reklam anlaşmalarıyla birlikte Instagram'dan servet kazandı. Rakibi Ronaldo'yu geride bırakan Messi, en çok kazananlar listesinde zirveye yerleşmek üzere...

    Messi, Dünya Kupası zaferi sonrası Call of Duty ve eFootball video oyunları, enerji içeceği Gatorade, kripto borsası Bitget ve yapay gözlük firması Orcam ile yaptığı anlaşmalar sonrası 9 milyon sterlin kazandı. Arjantinli yıldız ayrıca her bir post paylaşımı için de 1.5 milyon poundun sahibi oluyor.

        Arjantinli yıldız Messi'nin Katar'daki Dünya Kupası başarısı sponsorlar arasında büyük bir çılgınlığa yol açtı. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun Dünya Kupası'nı kaldırırken çekilmiş bir fotoğrafı için 75 milyon beğeni ve kupanın yanında uyuyan efsanenin bir fotoğrafı için 50 milyon kalp ile Instagram rekoru kırıldı.

        PSG'de forma giyen Lionel Messi'nin Instagram'da 414 milyon takipçisi var ve Al-Nassr'ın yeni çocuğu Ronaldo'nun 528 milyon takipçisinin çok gerisinde. Ronaldo, Portekiz'in 10 Aralık'ta Fas'a yenilmesinden bu yana herhangi bir ücretli ortaklık yayınlamadı.


        *Messi'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Messi'nin takım arkadaşı Neymar, markalı her gönderi için 784 bin sterlin ile Instagram kazananlar listesinde 4. oldu. İlk beşi 545 bin sterlin ile basketbol ikonu LeBron James tamamladı. Ronaldo ve Messi de en çok Instagram takipçisi listesinin başında.

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