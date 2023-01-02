Süper Lig’de forma giyen oyuncular 2023 yılını sosyal medyadan bu paylaşımlarla kutladı

Futbolcuların 2023 yılına girerken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia 2023 yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yıldız futbolcu, ailesinin 'Enner' maskesi taktığı paylaşıma "Teşekkürler 2022. Çok şey öğrendiğimiz bir yıldı. Mutlu yıllar 2023..." notunu düştü. Tecrübeli oyuncu, 2022 yılında Ekvador ile Dünya Kupası'nda forma giymiş ve 3 gol atmıştı.