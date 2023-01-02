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    Süper Lig’de forma giyen oyuncular 2023 yılını sosyal medyadan bu paylaşımlarla kutladı

    Futbolcuların 2023'e girerken paylaştığı anlar dikkat çekti. En çarpıcısı ise Valencia ailesinin maskeli fotoğrafları oldu. İşte o dikkat çeken o paylaşımlar...

    2023 coşkusu

    Futbolcuların 2023 yılına girerken yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia 2023 yılını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yıldız futbolcu, ailesinin 'Enner' maskesi taktığı paylaşıma "Teşekkürler 2022. Çok şey öğrendiğimiz bir yıldı. Mutlu yıllar 2023..." notunu düştü. Tecrübeli oyuncu, 2022 yılında Ekvador ile Dünya Kupası'nda forma giymiş ve 3 gol atmıştı.



    MUTLU YILLAR DİLEĞİ
    İrfan Can Kahveci: "Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dileriz."



    2023'E AİLESİYLE GİRDİ
    Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Kosovalı Milot Rashica yeni yılı ailesi ile çekilen bu fotoğrafla kutladı.



        SAĞLIKLI YILLAR
        Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun "Ailecek herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yeni yıl diliyoruz " ifadelerini kullandı.



        2022'NİN SON GÜNÜ
        GalatasaraySergio Oliviera yeni yıla girmeden bu karesini paylaşarak, "2022'in son günü" notunu düştü.



        KUNTZ'DAN 2023 MESAJI
        Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz yeni yıl mesajında,"2023'te Milli Takımımız'ın birçok başarısını birlikte kutlayalım" diye konuştu.

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        Haberler Spor Süper Lig’de forma giyen oyuncular 2023 yılını sosyal medyadan bu paylaşımlarla kutladı
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