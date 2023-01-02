Gençlerbirliği Başkanı Akdaş’tan Gökhan Gül açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Gökhan Gül, transferde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor. Büyük kulüplerin radarında olan 24 yaşındaki stoperle ilgili olarak Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'tan TAKVİM'e özel açıklama geldi. Akdaş, 24 yaşındaki futbolcu ile planlarının olduğunu dile getirdi. Niyazi Akdaş yaptığı açıklamada, "Büyük kulüplerin ilgisi olabilir ama transferiyle ilgili bir gelişme yok. Ayrıca bizim de Gökhan'ı kimseye vermeye niyetimiz yok. Kendisiyle yola devam etmeyi planlıyoruz. Gökhan bizim önemli oyuncularımızdan biri. Başarılı da bir oyuncu. Sözleşme uzatabiliriz. Masaya oturur, konuşuruz" ifadelerini kullandı. Bochum, Fortuna Düsseldorf ve Wehen formaları giyen futbolcu 2021'den beri Gençlerbirliği'nde forma giyiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.83 boyundaki futbolcu stoper mevkisinin dışında önliberoda da oynayabiliyor. Bu sezon 19 maçta 1635 dakika süre alan futbolcu 6 gol attı. Gül, geçen sezon da 33 maçta 3 gol 2 asistlik katkı yapmıştı.



ÖN LİBERODA DA OYNAYABİLİYOR

Almanya doğumlu olan 24 yaşındaki Gökhan Gül, ön liberoda da oynayabiliyor.



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