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    Brezilyalı efsane Pele 14 katlı dünyanın tek dik mezarlığı olan Memorial’de defnedilecek

    Brezilyalı efsane Pele Santos’ta 14 katlı dünyanın tek dik mezarlığı olan Memorial’de defnedilecek. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Pele’ye 14 katlı mezar

    82 yaşında hayata gözlerini yuman Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin nereye gömüleceği belli oldu. Pele'nin naaşı vasiyeti üzerine Santos'ta 1983 yılında inşa edilen ve dünyanın tek dik mezarlığı olan 14 katlı Memorial Necropole Ecumenia'ya gömülecek. 14 katlı mezarlığın içinde şelale, araba müzesi, krematoryum (ceset yakma fırını), 14 binden fazla kasa ve mezarlık var. Bazı aileler için de türbeler bulunuyor. Bu mezarlık, dünyanın en yüksekteki mezarlığı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Mezarlığın olduğu yerden bakıldığında Santos Stadı Urbano Caldeira görülüyor.



    OMAR CAMPOS TEHLİKESİ
    Galatasaray devre arasında kadrosuna yıldız isimleri katmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sol bek arayışları son sürat devam ediyor. Hollandalı futbolcusu Van Aanholt ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom'da gündeme daha önce Santos Laguna forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Omar Campos gelmişti. Transfer için düğmeye basan Cimbom, Meksika Ligi ekibine teklifini yaptı. Meksika ekibi ilk etapta oyuncu için G.Saray'dan 10 milyon Euro istedi. Bu rakam yapılan pazarlıklar sonucunda 7 milyon Euro'ya kadar düştü. Galatasaray, Santos Laguna ile pazarlıklarını sürdürürken başka takımlar da devreye girdi. Genç yıldız için 2 La Liga ve 1 Ligue 1 ekibinin Meksika temsilcisine transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. İspanyol ve Fransız kulüplerinin de bu transferi bitirmeyi çok istedikleri vurgulandı. Kariyerinde 71 karşılaşmada forma giyen Omar Campos, 3 gol ve 7 asiste 10 gole katkıda bulundu.

    5 MİLYON EURO
    Santos Laguna forması giyen 20 yaşındaki stoper Omar Campos'un güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Meksikalı yıldız, bu sezon 1 gol atarken 3 de asist yaptı.



    F.BAHÇE'YE YEŞİL IŞIK
    Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Dennis Hadzikadunic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Boşnak stoperin temsilcisi oyuncusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hadzikadunic'in temsilcisi, "Türkiye'ye sıcak baktığımızı söyleyebilirim aklımızda ilk olarak Almanya ve İtalya'da oynamak vardı artık Türkiye'de var. İşler yolunda gider ve iyi bir teklif gelirse Dennis'in Türkiye'de oynama ihtimali fazla" ifadelerini kullandı. Rusya Ligi ekiplerinden Rostov'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta forma giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Hadzikadunic'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



        JESUS'UN HEDEFİ 15 PUAN
        Dünya Kupası sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik patron Jorge Jesus takımından seri galibiyet istiyor. Takımının form durumuna güvenen Portekizli teknik adam ilk olarak Adana Demirspor deplasmanına kadar oynanacak 5 maçtan 15 puan beklediğini futbolcularına söyledi. Fenerbahçe sırasıyla Antalyaspor (D), Galatasaray, Gaziantepspor (D), Ümraniyespor (D) ve Kasımpaşa ile oynayacak. Portekizli teknik adam bu maçların kazanılması durumunda takımın önünün açılacağını hesap ediyor. Jesus oyuncularına "En önemli maçımız Antalya maçı. Çünkü ilk maçımız bu. Tamamen bu maça odaklanmanızı istiyorum" dedi.

        FENER ARA VERMEDİ
        Fenerbahçe, Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman salonda başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcular antrenmanı çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdürdü.



        VALENCIA ANTALYA'DA ÇOK ZOR
        Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın yarınki Antalyaspor maçında forma giyme şansının az olduğu bildirildi. Valencia'nın Galatasaray derbisine yetişmesi umuluyor. Bu arada kart sınırında olan Ferdi ve Crespo, Antalya'da kart görmesi durumunda derbide cezalı duruma düşecekler.

        DERBİ MAÇA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
        Diz sakatlığı yaşayan Enner Valencia'nın Antalya maçı sonrasındaki kritik Galatasaray derbisine yetişmesi için kulüp doktorları yoğun bir mesainin içine girmiş durumda.



        3 GENÇTE İŞLEM TAMAM
        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da geleceğe yönelik hamleler yapmayı sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar'ın, orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka ile stoperler Metehan Baltacı ve Emin Bayram ile ilgili planı ortaya çıktı. Galatasaray, bu oyuncularla yeni bir sözleşme imzalamak için anlaştı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, teknik ekibin de raporu doğrultusunda üç genç futbolcu ile önümüzdeki günlerde resmi törenle 2026 yılına kadar sürecek bir kontrat imzalayacak. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk'un da bu oyunculara maçlarda daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.



            'GELECEĞİ BELİRSİZ GOLCÜ WEGHORST
            Hollanda'dan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Wout Weghorst ile ilgili bir analiz geldi. Burnley'den Siyah-Beyazlılar'a kiralık olarak katılan futbolcu için, "Takımına her fırsatta yardım ediyor" denildi. Öte yandan 30 yaşındaki golcü futbolcunun bonservisinin Burnley'de bulunduğu ve henüz Weghorst'un geleceğinin belirsiz olduğu hatırlatıldı. Bu sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 8 gol 4 asist üreten futbolcuya 10 milyon euro değer biçiliyor.



            ERSİN'E TAKIM ARANIYOR
            Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle formasını Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu'nun kısa dönemde formayı geri almasına imkan verilmiyor... Şampiyonluğun geldiği yılın hemen ertesinde Nice ve Ajax'ın 5-6 milyon Euro'luk tekliflerle kapıyı çaldığı Ersin için şu anda sportif direktör Ceyhun Kazancı kapı kapı dolaşarak takım arıyor. Beşiktaş yönetimi ise bir piyasası oluşan Ersin'i daha fazla değer kaybetmeden satmayı planlıyor.



            FİYATI 15 MİLYON EURO
            Özellikle Nice'in ısrarla istediği dönemde Ersin için Kazancı'nın, "Değerini bulmadan satmayalım. Avrupa'nın en gözde genç kalecileri arasında" sözü yüzünden Başkan Ahmet Nur Çebi 15 milyon Euro'luk bir değer belirlemişti. Siyah- beyazlılar şimdi gelecek teklifleri gözünü çevirdi.



                LAHTİMİ ŞANS BEKLİYOR
                Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından son iki karşılaşmanın 21 kişilik maç kadrosuna dahi alınmayan Mountasser Lahtimi, Edin Visca'nın da sakatlanmasıyla birlikte sağ kanatta kendisine bir şans doğmasını bekliyor. Bordo-Mavili takımın hocası Avcı'nın, "Keşke kampı kaçırmasaydı" dediği 21 yaşındaki oyuncu için devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor. Faslı oyuncu, transfer dönemine kadar olan süreçteki üç maçta forma şansı bulup, takımda kalıcı olabileceğini ispat etmek istiyor.

                MONTERO HABER BEKLİYOR
                Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Francisco Montero'ya Süper Lig ve İspanya'dan talipliler var. Montero, İspanya'dan haber bekliyor.

                MULEKA'DAN GÜNEŞ'E GOL SÖZÜ
                Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka, teknik direktör Şenol Güneş ile birebir yaptığı görüşmede gol sözü verdi. Wout Weghorst ve Cenk Tosun ile rekabet halinde olan 23 yaşındaki golcü, bu sezon 5 gol, 1 asist üretti.

                BAKAYOKO'DA RAKİP ÇIKTI
                Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko ile ilgilendiği öne sürüldü. Futbolcuya, Cimbom'un dışında İngiltere'den Nottingham Forest ekibinin de talip olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bakayoko'nun kontratı sezon sonunda sona erecek. Sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Bakayoko bu sezon maça çıkmadı.

                BREZİLYA EKİBİ GREMİO SUAREZ'İ TRANSFER ETTİ
                Gremıo, Uruguaylı golcü Luis Suarez'i kadrosuna kattı. Gremio, 35 yaşındaki Suarez ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve A. Madrid'de forma giyen Suarez, Temmuz 2022'de Nacional'e imza attı. Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Nacional'de 16 maçta 8 gol buldu.

                SİVAS SON 16 SEZONUN EN KÖTÜSÜNÜ YAŞIYOR
                Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 16. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını yaşadı. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 17. sırada kendisine yer bulabildi.

                BURSASPOR 2022'DE 4 HOCA İLE ÇALIŞTI
                Bursapor, 2022 yılında dört farklı teknik adamla çalıştı. Zor bir yıl geçiren yeşil-beyazlı takım, Tamer Tuna ile girdiği yeni yıla Mustafa Er'le devam etti. Bursaspor'un bir alt lige düşmesiyle birlikte ise göreve Tahsin Tam geldi. Tahsin Tam ise 11 hafta sonra yerini tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin'e bıraktı.

                BADİASHİLE'Yİ CHELSEA KAPIYOR
                Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçtan 4'ünü kaybeden Chelsea, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı. İngiliz ekip, stoper bölgesi için Monaco'da forma giyen Benoit Badiashile'i transfer etmek üzere. Transferin 37-38 milyon euro civarı bir ücretle sonlanacağı belirtilirken, en yakın zamanda oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

                VINA'NIN TALİBİ ÇOK
                İtalyan basını, Roma'nın Uruguaylı stoperi Matias Vina'yı Galatasaray dışında transfer etmek isteyen kulüpleri paylaştı. 2026'ya kadar kontratı bulunan Vina'yı Juventus, Marsilya, Lille, Ajax ve Fulham kiralamak istiyor.

                ANKARAGÜCÜ MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ
                Galatasaray, Ankaragücü ile evinde yapacağı maçta 3 puana odaklandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar 4 Ocak Çarşamba günkü mücadeleye yoğun bir ilgi gösterdi. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Maç öncesi Galatasaray, 33 puanla zirvede bulunuyor.

                CİCALDAU İÇİN 3.5 MİLYON EURO
                Rumen basını, Alexandru Cicaldau ile ilgili Galatasaray'ın kararını duyurdu. Ittihad Kalba'ya kiralanan futbolcu için Cimbom'un 3.5 milyon euro bonservise sıcak baktığı iddia edildi. Galatasaray, Cicaldau'yu 6.5 milyon euro bedelle renklerine bağlamıştı.

                BAŞARILARI TARİHE YAZACAĞIZ
                Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2023 yılında başarılı olacaklarına inanıyor. Taraftarlara mesaj gönderen Özbek, "Cumhuriyetin 100. yılında Galatasarayımızın başarılarını hep birlikte tarihe yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. 2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu.

                SAM SUNDERLAND DAKAR'A VEDA ETTİ
                Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nde son şampiyon İngiliz motosiklet sürücüsü Sam Sunderland, pazar sabahı ilk etapta kaza yapması sonrasında Dakar Rallisi'nden çekildi. Sunderland'ın sırtını incittiği öğrenildi. Sunderland, İspanyol Eduardo Iglesias'ın ardından bu yıl Dakar'da yarış dışı kalan ikinci sürücü oldu.

                PINAR KARŞIYAKA'NIN SERİSİ SONA ERDİ
                Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. İzmir temsilcisi, sahadan 78-73 mağlup ayrıldı. Karşılaşma zaman zaman Karşıyaka'nın istediği gibi gitse de İzmir ekibi maçtan mağlup ayrıldı. Böylece yeşil-kırmızılıların 6 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu.

                LUCA DONCİC'İN 51 SAYISI DALLAS'A GALİBİYETİ GETİRDİ
                NBA'de Dallas, yıldızı Doncic'in 51 sayı attığı maçta San Antonio'yu 126-125 yendi. Sonuçlar: Charlotte-Brooklyn: 106-123, Chicago- Cleveland: 102-103, Houston- New York: 88-108, Memphis-New Orleans: 116-101, Minnesota-Detroit: 104-116, Oklahoma-Philadelphia: 96-115, Utah-Miami: 123-126, Indiana-Clippers: 131-130.

                İNGİLİZ DEVİNDEN ESKİŞEHİR PAYLAŞIMI
                Tottenham Hotspur'un, yaptığı paylaşımda kullandığı Eskişehir detayı dikkat çekti. Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham'ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir'e de yer verildi. Bu ayrıntı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

                KARTAL'DA ADİL SESLERİ
                Transfer sezonun başlamasıyla birlikte savunmasını güçlendirmesi beklenen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlılar'ın Konyaspor'un başarılı stoperi Adil Demirbağ ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcunun Konyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun gol veya asisti bulunmuyor. Adil, 2020 yılında A. Demirspor'dan Konyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

                DELE ALLİ İÇİN KRİTİK GÜNLER
                Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Dele Alli için zaman daralıyor. 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. Performansı yine yetersiz kalırsa, Siyah-Beyazlı yetkililer Alli'nin Everton'a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.

                MİLAN VE LAZİO ONUN İÇİN YARIŞTA
                G.Saray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor. İtalyan medyasına göre iki dev kulüp, Uruguaylı yıldız orta sahayı transfer etmek için yoğun mesaide... Yönetim, onu el- den çıkarmak istemiyor.

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