Brezilyalı efsane Pele 14 katlı dünyanın tek dik mezarlığı olan Memorial’de defnedilecek





LAHTİMİ ŞANS BEKLİYOR

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından son iki karşılaşmanın 21 kişilik maç kadrosuna dahi alınmayan Mountasser Lahtimi, Edin Visca'nın da sakatlanmasıyla birlikte sağ kanatta kendisine bir şans doğmasını bekliyor. Bordo-Mavili takımın hocası Avcı'nın, "Keşke kampı kaçırmasaydı" dediği 21 yaşındaki oyuncu için devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor. Faslı oyuncu, transfer dönemine kadar olan süreçteki üç maçta forma şansı bulup, takımda kalıcı olabileceğini ispat etmek istiyor.



MONTERO HABER BEKLİYOR

Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Francisco Montero'ya Süper Lig ve İspanya'dan talipliler var. Montero, İspanya'dan haber bekliyor.



MULEKA'DAN GÜNEŞ'E GOL SÖZÜ

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu golcüsü Jackson Muleka, teknik direktör Şenol Güneş ile birebir yaptığı görüşmede gol sözü verdi. Wout Weghorst ve Cenk Tosun ile rekabet halinde olan 23 yaşındaki golcü, bu sezon 5 gol, 1 asist üretti.



BAKAYOKO'DA RAKİP ÇIKTI

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve Milan'da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko ile ilgilendiği öne sürüldü. Futbolcuya, Cimbom'un dışında İngiltere'den Nottingham Forest ekibinin de talip olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Bakayoko'nun kontratı sezon sonunda sona erecek. Sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Bakayoko bu sezon maça çıkmadı.



BREZİLYA EKİBİ GREMİO SUAREZ'İ TRANSFER ETTİ

Gremıo, Uruguaylı golcü Luis Suarez'i kadrosuna kattı. Gremio, 35 yaşındaki Suarez ile Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve A. Madrid'de forma giyen Suarez, Temmuz 2022'de Nacional'e imza attı. Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Nacional'de 16 maçta 8 gol buldu.



SİVAS SON 16 SEZONUN EN KÖTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 16. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını yaşadı. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 17. sırada kendisine yer bulabildi.



BURSASPOR 2022'DE 4 HOCA İLE ÇALIŞTI

Bursapor, 2022 yılında dört farklı teknik adamla çalıştı. Zor bir yıl geçiren yeşil-beyazlı takım, Tamer Tuna ile girdiği yeni yıla Mustafa Er'le devam etti. Bursaspor'un bir alt lige düşmesiyle birlikte ise göreve Tahsin Tam geldi. Tahsin Tam ise 11 hafta sonra yerini tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin'e bıraktı.



BADİASHİLE'Yİ CHELSEA KAPIYOR

Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçtan 4'ünü kaybeden Chelsea, devre arası transfer dönemi için kollarını sıvadı. İngiliz ekip, stoper bölgesi için Monaco'da forma giyen Benoit Badiashile'i transfer etmek üzere. Transferin 37-38 milyon euro civarı bir ücretle sonlanacağı belirtilirken, en yakın zamanda oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.



VINA'NIN TALİBİ ÇOK

İtalyan basını, Roma'nın Uruguaylı stoperi Matias Vina'yı Galatasaray dışında transfer etmek isteyen kulüpleri paylaştı. 2026'ya kadar kontratı bulunan Vina'yı Juventus, Marsilya, Lille, Ajax ve Fulham kiralamak istiyor.



ANKARAGÜCÜ MAÇI BİLETLERİ TÜKENDİ

Galatasaray, Ankaragücü ile evinde yapacağı maçta 3 puana odaklandı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar 4 Ocak Çarşamba günkü mücadeleye yoğun bir ilgi gösterdi. Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Maç öncesi Galatasaray, 33 puanla zirvede bulunuyor.



CİCALDAU İÇİN 3.5 MİLYON EURO

Rumen basını, Alexandru Cicaldau ile ilgili Galatasaray'ın kararını duyurdu. Ittihad Kalba'ya kiralanan futbolcu için Cimbom'un 3.5 milyon euro bonservise sıcak baktığı iddia edildi. Galatasaray, Cicaldau'yu 6.5 milyon euro bedelle renklerine bağlamıştı.



BAŞARILARI TARİHE YAZACAĞIZ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2023 yılında başarılı olacaklarına inanıyor. Taraftarlara mesaj gönderen Özbek, "Cumhuriyetin 100. yılında Galatasarayımızın başarılarını hep birlikte tarihe yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. 2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum" diye konuştu.



SAM SUNDERLAND DAKAR'A VEDA ETTİ

Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nde son şampiyon İngiliz motosiklet sürücüsü Sam Sunderland, pazar sabahı ilk etapta kaza yapması sonrasında Dakar Rallisi'nden çekildi. Sunderland'ın sırtını incittiği öğrenildi. Sunderland, İspanyol Eduardo Iglesias'ın ardından bu yıl Dakar'da yarış dışı kalan ikinci sürücü oldu.



PINAR KARŞIYAKA'NIN SERİSİ SONA ERDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. İzmir temsilcisi, sahadan 78-73 mağlup ayrıldı. Karşılaşma zaman zaman Karşıyaka'nın istediği gibi gitse de İzmir ekibi maçtan mağlup ayrıldı. Böylece yeşil-kırmızılıların 6 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu.



LUCA DONCİC'İN 51 SAYISI DALLAS'A GALİBİYETİ GETİRDİ

NBA'de Dallas, yıldızı Doncic'in 51 sayı attığı maçta San Antonio'yu 126-125 yendi. Sonuçlar: Charlotte-Brooklyn: 106-123, Chicago- Cleveland: 102-103, Houston- New York: 88-108, Memphis-New Orleans: 116-101, Minnesota-Detroit: 104-116, Oklahoma-Philadelphia: 96-115, Utah-Miami: 123-126, Indiana-Clippers: 131-130.



İNGİLİZ DEVİNDEN ESKİŞEHİR PAYLAŞIMI

Tottenham Hotspur'un, yaptığı paylaşımda kullandığı Eskişehir detayı dikkat çekti. Dünyanın farklı şehirlerinden her hafta Tottenham'ın maçını izleyecek taraftarlara, hangi saat diliminde maçı izleyebilecekleri konusunda bilgi veren tabloda bu sefer Eskişehir'e de yer verildi. Bu ayrıntı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



KARTAL'DA ADİL SESLERİ

Transfer sezonun başlamasıyla birlikte savunmasını güçlendirmesi beklenen Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlılar'ın Konyaspor'un başarılı stoperi Adil Demirbağ ile ilgilendiği iddia edildi. 25 yaşındaki futbolcunun Konyaspor ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun gol veya asisti bulunmuyor. Adil, 2020 yılında A. Demirspor'dan Konyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.



DELE ALLİ İÇİN KRİTİK GÜNLER

Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Dele Alli için zaman daralıyor. 26 yaşındaki oyuncu, ocak ayındaki maçlarda son şansını kullanacak. Performansı yine yetersiz kalırsa, Siyah-Beyazlı yetkililer Alli'nin Everton'a geri dönmesi için resmi görüşmelere başlayacak.



MİLAN VE LAZİO ONUN İÇİN YARIŞTA

G.Saray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor. İtalyan medyasına göre iki dev kulüp, Uruguaylı yıldız orta sahayı transfer etmek için yoğun mesaide... Yönetim, onu el- den çıkarmak istemiyor.

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