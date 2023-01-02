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    Ali Koç’un çürük raporu aldığı için hedef tahtasına oturttuğu Erkan Özdamar hakkındaki gerçek ortaya çıktı

    Ali Koç’un çürük raporu aldığı için hedef tahtasına oturttuğu Erkan Özdamar’ın kanser tedavisi gördüğü için askerlikten muaf tutulduğu ortaya çıktı...

    İşte Erkan Özdamar gerçeği

    Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçın 49. dakikasında ev sahibi takımın golü iptal edilirken, bu kararın gerekçesi kamuoyuna açıklanmamıştı. Eleştirilerin odağı haline gelen ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Askerlik yapmayan biri nasıl hakem olabilir?" dediği hakem Erkan Özdamar ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. Ankara bölgesi hakemlerinden biri olan Özdamar'ın askerlikten önce tiroid kanseri geçirdiği ve kontrollerine de devam ettiği belirtildi. Merkez Hakem Kurulu'nun maçın hakemleriyle ilgili soruşturma başlattığı gündeme gelirken Özdamar'ın ise "Ben ifade vermem. VAR kayıtları da zaten orada" dediği öğrenildi.



    ALİ KOÇ DA ELEŞTİRDİ
    Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamada "Askerlikle ilgili çürük raporları var. Askere gitmeye engel bir durumu varsa nasıl hakem oluyor? 12 kilometrenin üzerinde koştu. Bütün sezon 4 maç yönetip FIFA listesine alınabiliyor. Bugüne kadar teamülde böyle bir şey görülmemiş" ifadeleriyle Özdamar'ı eleştirmişti.

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    Haberler Spor Ali Koç’un çürük raporu aldığı için hedef tahtasına oturttuğu Erkan Özdamar hakkındaki gerçek ortaya çıktı
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