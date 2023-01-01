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    Yunan gazeteci Tsakaleas, Fenerbahçe'nin gözdesi Koulierakis hakkında konuştu

    Yunan gazeteci Antonis Tsakaleas, Türk takımlarıyla transferde anılan futbolcularla ilgili son gelişmeleri TAKVİM’e anlattı.. Deneyimli gazeteci, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Levi Garcia'nın dışında Fenerbahçe'nin gündemine gelen Konstantinos Koulierakis ve Masouras hakkında konuştu, son bilgileri paylaştı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Fener’e 10 milyon Euro’dan aşağı gelmez

    Yunan gazeteci Antonis Tsakaleas, Türk takımlarının transfer gündemine gelen oyuncularla ilgili TAKVİM'İN sorularını yanıtladı. Deneyimli gazeteci, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Levi Garcia'nın dışında Fenerbahçe'nin gündemine gelen Konstantinos Koulierakis ve Masouras hakkında konuştu, son bilgileri paylaştı.



    "GARCIA GİTSİN İSTEMİYORLAR"
    AEK'da oynayan hücum oyuncusu Levi Garcia için Tsakaleas, "Halen Türkiye'deki büyük takımların transfer gündeminde. Ama AEK bir yarış içinde ve devre arası dönemde onu kesinlikle bırakmak istemiyorlar" dedi.



    "F.BAHÇE İYİ BİR HAMLE OLUR"
    Yunan gazeteci, Olympiakos'ta oynayan Masouras hakkında, "Fenerbahçe ve Trabzonspor kendisiyle ilgilendi. 2023'ün onun adına son fırsat olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe transfer açısından gerçekten de iyi hamle olur ve sıcak bakar" diye konuştu.



        "10 MİLYONDAN AŞAĞI OLMAZ"
        PAOK forması giyen genç defans oyuncusu Konstantinos Koulierakis'in Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı hakkında ise Tsakaleas, "Bu transfer çok zor. PAOK, Koulierakis için 10 milyon euro tutardan az bir teklifi müzakere bile etmek istemiyor. Bunu çok net bir şekilde biliyorum" yorumunu yaptı.



        GENÇ AMA TECRÜBELİ BİR STOPER
        Fenerbahçe'nin gözde isimlerinden biri haline gelen 19 yaşındaki futbolcu Koulierakis 1.88 boyunda. Genç oyuncu sol ayağını etkin şekilde kullanabiliyor ve bu sezon 13 karşılaşmada forma şansı buldu.



        TÜRKİYE CAZİP YER
        Antonis Tsakaleas, Yunan futbolcular adına Türkiye'nin transferde ciddi bir pazar olduğu fikrini taşıyor.

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