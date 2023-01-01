Yunan gazeteci Tsakaleas, Fenerbahçe'nin gözdesi Koulierakis hakkında konuştu

Yunan gazeteci Antonis Tsakaleas, Türk takımlarının transfer gündemine gelen oyuncularla ilgili TAKVİM'İN sorularını yanıtladı. Deneyimli gazeteci, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Levi Garcia'nın dışında Fenerbahçe'nin gündemine gelen Konstantinos Koulierakis ve Masouras hakkında konuştu, son bilgileri paylaştı.
"GARCIA GİTSİN İSTEMİYORLAR"
AEK'da oynayan hücum oyuncusu Levi Garcia için Tsakaleas, "Halen Türkiye'deki büyük takımların transfer gündeminde. Ama AEK bir yarış içinde ve devre arası dönemde onu kesinlikle bırakmak istemiyorlar" dedi.
"F.BAHÇE İYİ BİR HAMLE OLUR"
Yunan gazeteci, Olympiakos'ta oynayan Masouras hakkında, "Fenerbahçe ve Trabzonspor kendisiyle ilgilendi. 2023'ün onun adına son fırsat olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe transfer açısından gerçekten de iyi hamle olur ve sıcak bakar" diye konuştu.