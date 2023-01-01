Yunan gazeteci Tsakaleas, Fenerbahçe'nin gözdesi Koulierakis hakkında konuştu





"10 MİLYONDAN AŞAĞI OLMAZ"

PAOK forması giyen genç defans oyuncusu Konstantinos Koulierakis'in Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı hakkında ise Tsakaleas, "Bu transfer çok zor. PAOK, Koulierakis için 10 milyon euro tutardan az bir teklifi müzakere bile etmek istemiyor. Bunu çok net bir şekilde biliyorum" yorumunu yaptı.