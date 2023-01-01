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    Victor Palsson'dan Serdar Dursun isteği: Serdar’ı Bundesliga’da görmek isterim

    Darmstadt ekibinde Serdar Dursun ile birlikte oynayan Victor Palsson, “Serdar takdir gördüğü bir yerde olmalı. Bundesliga’ya dönse damga vurur” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Serdar’ı Bundesliga’da görmek isterim

    Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Serdar Dursun'un Darmstadt döneminde en yakın arkadaşı olan İzlandalı futbolcu Victor Palsson, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Serdar için değerlendirme yapan Palsson, çarpıcı ifadelere imza attı.



    SERDAR, 9 NUMARADAN FAZLASIDIR
    İzlandalı futbolcu, "Serdar, tipik bir 9 numaradan çok daha fazla özelliklere sahip. Çok çalışkan bir oyuncu. İyi bir tekniği var. Golün her türlüsünü atabiliyor. Saha içinde ve dışında çok keyifli biridir" diyerek yakın arkadaşını değerlendirdi.



    BUNDESLIGA'YA DAMGA VURUR
    Victor Palsson ayrıca, "Hayali büyük bir İstanbul takımında en çok da Fenerbahçe'de oynamaktı. O dönem doğru bir karar verdi. Şimdi ayrılacağı konuşuluyor. Serdar bence takdir edildiği, teknik direktörden destek gördüğü bir yerde olmalı. Üst düzey oynayabilir. Bundesliga'ya dönse yine damga vurur. Onu Bundesliga'da görmek isterim" dedi.



        2023 BİZİM YILIMIZ OLACAK
        Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Bilecik, "Camiamızın içi rahat olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında gülen Fenerbahçe olacak" dedi.



        LEVERKUSEN'İN RADARINDA!
        Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram için Alman kulübü harekete geçti. Ocak ayında Galatasaray'a teklifle gelmesi beklenen Alman kulübünün uzun süredir genç yıldızı takip ettiği öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Emin Bayram bu sezon 6 Süper Lig maçında forma giydi.



        BERKE ÖZER'DE ASLAN PAYI
        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kalesini koruyan Berke Özer, as kaleci olmadığı için ayrılmış ve Portekiz ekibi Portimonense'ye imza atmıştı. Berke, bu kulüpte de sadece 2 maçta forma giyince devre arası transfer döneminden geçerli olmak üzere Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. Bu transferde ise önemli bir detay ortaya çıktı. 1. Lig ekibi ile yakın ilişkileri olan Galatasaray, 22 yaşındaki kaleciyi yakından izleyecek. Berke başarılı bir performans çizerse, Sarı- Kırmızılı kulüp satın alma konusunda öncelikli hakka sahip olacak. 1.91 boyundaki eldiven futbola Bucaspor altyapısında başlayıp Altınordu'ya geçmişti. 2018'de 2.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye imza attı fakat istediği forma şansını pek bulamadı.



            LAZİO PUSUDA BEKLİYOR
            İtalyan Kulübü Lazio'nun Lucas Torreia için Galatasaray'a her an ikinci bir teklif yapabileceği iddia edildi. Galatasaray daha önce Lazio'nun Uruguaylı ön libero için 7 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti. 2. teklifin 10 milyon Euro'ya yakın bir bedel olabileceği de iddialar arasında. Ancak Galatasaray'ın böyle bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi sezon sonunda değerlendirmek isteyebileceği de gelen haberler arasında.



            RASHICA'NIN İLACI ZAMAN
            Sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşan Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, Sivas maçında ortaya koyduğu performansla vasatı aşamadı. Sakatlıktan beklenenden erken dönse de henüz tam olarak hazır olmadığı ortaya çıkan Rashica için "2 haftaya daha ihtiyacı var" yorumları yapıldı. Kosovalı oyuncu, Dünya Kupası öncesinde müthiş bir form grafiği yakalamış ve galibiyetlerde büyük pay sahibi olmuştu.



            DAKİKADA330 POUND KAZANACAK
            Dünya Kupası arasında M.United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo dün Suudi Kulübü Al-Nassr'a 2.5 yıllık imza atmıştı. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın bu sözleşme süresi boyunca Al- Nassr'dan yıllık 173 milyon Pound kazanarak servetine servet katacak.



                AYLIK 15 MİLYON POUND
                Suudi Arabistan'ın yolunu tutarak futbolseverleri şaşırtan yıldız isim yeni takımından aylık olarak yaklaşık 15 milyon Pound kazanacak. Ronaldo, Suudi kulübünden haftalık ise yaklaşık 3.5 milyon Pound kazanacak. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun yeni takımından günlük kazanacağı ücret ise tam 476 bin Pound...Yıldız oyuncunun yeni kulübünden saatlik kazancı ise 20 bin Pound olacak. Suudi kulübünden dakikada 330 Pound kazanacak Portekizli futbolcunun saniyelik kazanacağı ücret ise ise 5.5 Pound'u bulacak!



                VİZYONU HEYECAN VERİCİ!
                Ronaldo imza sonrası yaptığı açıklamada "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici" dedi.



                TAYFUR'A ŞANS DOĞDU
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşen Valentin Rosier'in yerine Tayfur Bingöl'e şans vermeyi planladığı belirtildi. Adana Demir maçında 2. yarıda oyuna giren Tayfur Bingöl hareketli görüntüsüyle dikkat çekmişti. 29 yaşındaki yıldız futbolcu sahayı dikine kat ederek Weghorst ve Cenk Tosun'u pozisyona sokmuştu.

                İDMANDA DENEYECEK
                Teknik direktör Şenol Güneş, bay geçilecek hafta içi mesaisinde Tayfur Bingöl'ü sağ bek mevkisinde oynatarak oyuncuyu maça kadar hazır hale getirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncu Siyah-Beyazlı takımla 8 karşılaşmaya çıkarken bu karşılaşmalarda takımına gol veya asist katkısı yapamadı.



                    PERES İÇİN GERİ SAYIM
                    Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Adana Demirspor mücadelesinde aşil tendonundan sakatlanan Brezilyalı sağ bek Peres'in lisansı dondurulmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı ondan ligin ikinci yarısında faydalanmak istiyor. Giresun, Alanya ve Başakşehir maçlarının ardından Peres'in lisansını aktif hale gelecek. Abdullah hocanın şans vermesi durumunda Peres, İstanbulspor maçında forma giyebilecek.

                    YUSUF ERDOĞAN EŞYALARINI TOPLUYOR
                    Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Erdoğan'ın veda hazırlıklarına başladığı öğrenildi. 12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonunda Kasımpaşa'ya transfer olması beklenen tecrübeli oyuncu son maçlarda kadroya giremedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son iki maçta kadroya dahi yazmadığı Yusuf Erdoğan, bu sezon 4 lig maçında 50 dakika görev aldı. 30 yaşındati futbolcu görev aldığı süre boyunca gol ve asist üretemedi.

                    ASLAN 2022'Yİ YENİLGİYLE BİTİRDİ
                    Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray NEF, deplasmanda Konya'ya 76-73 mağlup oldu. . Son anlarda üstünlüğü yakalayan Konyaspor, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar ise 6. yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar şöyle: Bahçeşehir Koleji- Pınar Karşıyaka: 78-73, Anadolu Efes-Gaziantep: 77-73, Darüşşafaka- Tofaş: 88-82.

                    GBAMİN STOPERE GEÇİYOR
                    Trabzonspor'da Marc Bartra'nın Karagümrük ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmesi sonrası Giresunspor maçı planlarını da değiştirdi. Karadeniz Fırtınası'nın Giresunspor ile oynayacağı mücadelede stoperde Jean- Philippe Gbamin'in oynaması bekleniyor.

                    BEŞİKTAŞ PUSUYA YATACAK
                    Süper Lig'de hafta içi mesaisini BAY geçecek Beşiktaş, 7 Ocak'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. 17. haftada bunun yanı sıra zirve açısından çok kritik iki maç oynanacak. F.Bahçe, G.Saray'ı; Başakşehir ise A. Demir'i ağırlayacak. Kartal, Paşa'yı yenip rakiplerin puan kaybını bekleyecek.

                    DEVER ORGİLL BODRUMSPOR'DA
                    Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor, 32 yaşındaki Jamaikalı forvet Dever Orgill'i 1.5 yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Jamaikalı futbolcu Dever Orgill ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

                    TAİ WEBSTER PETKİM'DEN AYRILDI
                    Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yeni Zelandalı Tai Webster'ın takımdan ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Tai Webster ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tai Webster'a teşekkür eder, basketbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

                    M.CİTY VE PSG'DEN MENDY YARIŞI
                    Fransız basını Manchester City ve PSG'nin Real Madrid'in Fransız sol beki Ferland Mendy'i transfer etmek için yarış halinde olduğunu iddia etti. Haberde ayrıca Newcastle United'ın da yıldız oyuncuiçin ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Mendy'nin Real Madrid ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

                    LAKERS ATLANTA'YI JAMES İLE DEVİRDİ
                    NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 130-121 mağlup etti ve bu sezon 15. galibiyetini aldı. Yıldız oyuncu Lebron James, Hawks karşısında 47 sayı, 10 ribaund, 9 asist ile double double yaptı. Konuk takımda Trae Young'ın 29 sayı, 3 ribaund, 8 asistlik performansı ise yenilgiyi önleyemedi.

                    ABDÜLKERİM MARCAO'YU ARATMADI
                    Sezon başında Brezilyalı stoper Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, bu oyuncunun yerine Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmıştı. Marcao gibi sol ayaklı bir stoper olan 28 yaşındaki stoper, sadece 2.8 milyon Euro ödenerek alınmıştı. Sezonun 2. haftasındaki Giresun maçında kritik bir hata yapan Abdülkerim, daha sonra çıkışa geçti. Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan tecrübeli isim, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç yaptı. Yerli statüsünde oynadığı için taım için değerli bir yerde bulanan Abdülkerim, 7-0 kazanılan Başakşehir maçında fileleri sarsmıştı. Uzatmalarda kazanılan Sivasspor maçında ise Barış Alper'e nefis bir asist yapan Abdülkerim, alkış aldı.

                    GÜNDEMİNDE TRANSFER YOK
                    İspanyol kulübü Sevilla'nın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, bu dedikodularla ilgilenmiyor. Galatasaray ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoper kendisene gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldı. Bu arada Galatasaray'ın piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olsa da Nelsson'u 18 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmediği de ifade ediliyor.

                    BAKIR: SÜPER LİG BİZİM HEDEFİMİZ
                    Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu sezonki hedefleri hakkında açıklamalar yaptı. Bakır, "Rizespor'un yeri her zaman Süper Lig'dir. Taraftarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Onların yüzünü güldürmek istiyoruz. Devre arasında transferler yapacağız ve hedefe doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu.

                    ÇALIMBAY: EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ
                    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, performanslarını değerlendirdi. Takım olarak en iyi şekilde mücadele ettiklerinin altını çizen Çalımbay, "Ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitireceğiz. Takım bütünlüğünü sağlamak önemli. Üst üste Avrupa'da yer almak, güçlü performans göstermek kolay değil" açıklamasını yaptı.

                    BEALE: RIDVAN DA KARAKTER KOYMALI
                    İskoç ekibi Rangers'ta teknik direktörlük görevine getirilen İngiliz çalıştırıcı Michael Beale, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da dahil tüm oyunculardan maksimum performans bekliyor. Beale, "Yeni bir sayfa açtık ve başarılı olmak için mücadele ediyoruz. Rıdvan da dahil herkes ortaya bir karakter koymalı" dedi.

                    XAVİ: LEWA İYİ, TAKIM GELİŞMELİ
                    Barcelona Teknik Direktörü Xavi, golcüsü Robert Lewandowski ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Takım oyununun önemine dikkati çeken Katalan ekibinin teknik patronu, "Her teknik adam böyle bir golcüye sahip olmak ister. Lewa iyi ama takım olarak halen gelişmemiz gereken yönlerimiz var" açıklamasında bulundu.

                    MİDSTJÖ'YE HOCASINDAN TEŞEKÜR
                    Ağrıları olmasına karşın Sivas deplasmanına giden ve 2. yarıda oyuna giren Norveçli futbolcu Fredrick Midstjö'ye Okan Buruk'tan özel bir teşekkür geldi. Midstjö, fedakarlığı nedeniyle takdir topladı.

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                    EYT’liye Şubatta zamlı maaş
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