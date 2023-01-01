Victor Palsson'dan Serdar Dursun isteği: Serdar’ı Bundesliga’da görmek isterim





PERES İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Adana Demirspor mücadelesinde aşil tendonundan sakatlanan Brezilyalı sağ bek Peres'in lisansı dondurulmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı ondan ligin ikinci yarısında faydalanmak istiyor. Giresun, Alanya ve Başakşehir maçlarının ardından Peres'in lisansını aktif hale gelecek. Abdullah hocanın şans vermesi durumunda Peres, İstanbulspor maçında forma giyebilecek.



YUSUF ERDOĞAN EŞYALARINI TOPLUYOR

Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Erdoğan'ın veda hazırlıklarına başladığı öğrenildi. 12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonunda Kasımpaşa'ya transfer olması beklenen tecrübeli oyuncu son maçlarda kadroya giremedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son iki maçta kadroya dahi yazmadığı Yusuf Erdoğan, bu sezon 4 lig maçında 50 dakika görev aldı. 30 yaşındati futbolcu görev aldığı süre boyunca gol ve asist üretemedi.



ASLAN 2022'Yİ YENİLGİYLE BİTİRDİ

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray NEF, deplasmanda Konya'ya 76-73 mağlup oldu. . Son anlarda üstünlüğü yakalayan Konyaspor, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılılar ise 6. yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar şöyle: Bahçeşehir Koleji- Pınar Karşıyaka: 78-73, Anadolu Efes-Gaziantep: 77-73, Darüşşafaka- Tofaş: 88-82.



GBAMİN STOPERE GEÇİYOR

Trabzonspor'da Marc Bartra'nın Karagümrük ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görmesi sonrası Giresunspor maçı planlarını da değiştirdi. Karadeniz Fırtınası'nın Giresunspor ile oynayacağı mücadelede stoperde Jean- Philippe Gbamin'in oynaması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ PUSUYA YATACAK

Süper Lig'de hafta içi mesaisini BAY geçecek Beşiktaş, 7 Ocak'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. 17. haftada bunun yanı sıra zirve açısından çok kritik iki maç oynanacak. F.Bahçe, G.Saray'ı; Başakşehir ise A. Demir'i ağırlayacak. Kartal, Paşa'yı yenip rakiplerin puan kaybını bekleyecek.



DEVER ORGİLL BODRUMSPOR'DA

Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor, 32 yaşındaki Jamaikalı forvet Dever Orgill'i 1.5 yıllığına kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Jamaikalı futbolcu Dever Orgill ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



TAİ WEBSTER PETKİM'DEN AYRILDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yeni Zelandalı Tai Webster'ın takımdan ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Tai Webster ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tai Webster'a teşekkür eder, basketbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



M.CİTY VE PSG'DEN MENDY YARIŞI

Fransız basını Manchester City ve PSG'nin Real Madrid'in Fransız sol beki Ferland Mendy'i transfer etmek için yarış halinde olduğunu iddia etti. Haberde ayrıca Newcastle United'ın da yıldız oyuncuiçin ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Mendy'nin Real Madrid ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.



LAKERS ATLANTA'YI JAMES İLE DEVİRDİ

NBA'de Los Angeles Lakers, sahasında konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 130-121 mağlup etti ve bu sezon 15. galibiyetini aldı. Yıldız oyuncu Lebron James, Hawks karşısında 47 sayı, 10 ribaund, 9 asist ile double double yaptı. Konuk takımda Trae Young'ın 29 sayı, 3 ribaund, 8 asistlik performansı ise yenilgiyi önleyemedi.



ABDÜLKERİM MARCAO'YU ARATMADI

Sezon başında Brezilyalı stoper Marcao'yu 12 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray, bu oyuncunun yerine Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmıştı. Marcao gibi sol ayaklı bir stoper olan 28 yaşındaki stoper, sadece 2.8 milyon Euro ödenerek alınmıştı. Sezonun 2. haftasındaki Giresun maçında kritik bir hata yapan Abdülkerim, daha sonra çıkışa geçti. Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan tecrübeli isim, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç yaptı. Yerli statüsünde oynadığı için taım için değerli bir yerde bulanan Abdülkerim, 7-0 kazanılan Başakşehir maçında fileleri sarsmıştı. Uzatmalarda kazanılan Sivasspor maçında ise Barış Alper'e nefis bir asist yapan Abdülkerim, alkış aldı.



GÜNDEMİNDE TRANSFER YOK

İspanyol kulübü Sevilla'nın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, bu dedikodularla ilgilenmiyor. Galatasaray ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoper kendisene gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldı. Bu arada Galatasaray'ın piyasa değeri 14 milyon Euro civarında olsa da Nelsson'u 18 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmediği de ifade ediliyor.



BAKIR: SÜPER LİG BİZİM HEDEFİMİZ

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu sezonki hedefleri hakkında açıklamalar yaptı. Bakır, "Rizespor'un yeri her zaman Süper Lig'dir. Taraftarımızın bizden beklentilerini biliyoruz. Onların yüzünü güldürmek istiyoruz. Devre arasında transferler yapacağız ve hedefe doğru ilerleyeceğiz" diye konuştu.



ÇALIMBAY: EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, performanslarını değerlendirdi. Takım olarak en iyi şekilde mücadele ettiklerinin altını çizen Çalımbay, "Ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitireceğiz. Takım bütünlüğünü sağlamak önemli. Üst üste Avrupa'da yer almak, güçlü performans göstermek kolay değil" açıklamasını yaptı.



BEALE: RIDVAN DA KARAKTER KOYMALI

İskoç ekibi Rangers'ta teknik direktörlük görevine getirilen İngiliz çalıştırıcı Michael Beale, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da dahil tüm oyunculardan maksimum performans bekliyor. Beale, "Yeni bir sayfa açtık ve başarılı olmak için mücadele ediyoruz. Rıdvan da dahil herkes ortaya bir karakter koymalı" dedi.



XAVİ: LEWA İYİ, TAKIM GELİŞMELİ

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, golcüsü Robert Lewandowski ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Takım oyununun önemine dikkati çeken Katalan ekibinin teknik patronu, "Her teknik adam böyle bir golcüye sahip olmak ister. Lewa iyi ama takım olarak halen gelişmemiz gereken yönlerimiz var" açıklamasında bulundu.



MİDSTJÖ'YE HOCASINDAN TEŞEKÜR

Ağrıları olmasına karşın Sivas deplasmanına giden ve 2. yarıda oyuna giren Norveçli futbolcu Fredrick Midstjö'ye Okan Buruk'tan özel bir teşekkür geldi. Midstjö, fedakarlığı nedeniyle takdir topladı.

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