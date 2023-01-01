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    Trabzonspor 33 yaşındaki yıldız Efecan Karaca için yeni bir hamle daha yapacak

    Trabzonspor'da transfer stratejisi yeniden belirlendi. Visca’nın sakatlığı sonrası transfer çalışmalarına hız veren Fırtına, Alanyaspor’un kaptanı ile yeniden flörtte.

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    Bitmeyen aşk!

    Trabzonspor'da transfer stratejisi yeniden belirlendi. Boşnak yıldız Edin Visca'nın Karagümrük ile oynanan maçta köprücük kemiğini kırması sonrasında sağ kanat transferi ilk sıraya çekildi. Trabzonspor daha önce de gündeme gelen Alanyasporlu yıldız futbolcu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da 33 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini çok istediği öğrenildi. Süper Lig'in en istikrarlı futbolcularından biri olarak dikkatleri çeken Efecan Karaca, bu sezon 11 Süper Lig maçında forma giyerken 1 gol ve 3 asiste imza atmıştı. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro...




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    Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun da Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Futbola Galatasaray altyapısından baş- layan Efecan Karaca; Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor ve Sarıyer gibi takımların da formasını giydi. Bilindiği gibi Trabzonspor, Alanyaspor'dan daha önce Yunan orta saha oyuncuları Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ı almıştı.

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