Parlayan genç yıldız Gökhan Gül dört büyükleri peşine taktı





6 GOLLE DİKKATLERİ ÇEKİYOR

Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen genç yıldız savunmada oynamasına rağmen takımı adına 6 gole imza attı. Bochum altyapısından yetişen Gökhan, Almanya altyaş milli takım kategorilerinde 46 kez forma giydi, 6 gol kaydetti. Ligin en golcü savunma oyuncusu unvanını elinde bulunduran tecrübeli isim, ligde forma giyen birçok orta saha ve forvet oyuncusundan da daha fazla gol atmayı başardı. Kariyerinde 198 maça çıkan Gökhan'ın 22 golü bulunuyor. Stoper bölgesi dışında ön liberoda da görev alabilen Gökhan Gül, top tekniğinin yanı sıra hırçın futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor. G.Birliği'nin oyuncuyu bedava kaybetmek istememesi nedeniyle ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.