G.saray, Jamaikalı için düğmeye bastı! Hedefte yeniden Nicholson var





MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ

Oyuncunun menajeri ile temasın kurulduğu da gelen haberler arasında. Shamar Nicholson ile sözleşme imzalanması durumunda ise zaten kiralık olarak forma giyen Seferovic ile yolların ayrılacağı öğrenildi. 25 yaşında ve 1.92 boyunda olan Shamar Nicholson ceza sahasında etkili bir isim olarak tanınıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan oyuncu için Galatasaray'ın kısa bir süre içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı menajeri ile yapılan görüşmenin ise olumlu geçtiği ifade ediliyor. Shamar Nicholson 32 kez giydiği Jamaika Milli Takım forması ile 10 kez fileleri sarsmayı başardı.