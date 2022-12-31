Saiss’e körfez kancası! Beşiktaş’ın Faslı yıldızla ile ilgili kararı bekleniyor

Beşiktaş 'ın Fas Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli stoperi Romain Saiss için Körfez ülkelerinden bir takımdan 2.5 milyon euro'luk teklif geldiği öğrenildi. Sakatlığı ile ilgili durumun da net olmadığı ortamda yönetim 2.5 milyon Euro'luk teklifi az bulsa da teklifin değerlendirilip değerlendirilmemesi konusunda henüz karar verebilmiş değil.







SAISS'İN KARARI DA ETKİLİ OLACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Temassız" ve "Geri çekilerek oynuyor" diyerek pek de sıcak bakmadığı Saiss'in yerine stoper alınmasını istediği iddia edilirken, gelen teklifle ilgili Saiss'in düşüncesi de önemli olacak. Eğer Faslı oyuncu takımda kalmak isterse kendisiyle devam edilecek, ayrılmak isterse Körfez takımıyla pazarlık yapması ve rakamı yükseltmesi istenecek. Sezon başında bedelsiz gelen Saiss için Beşiktaş yönetimi her türlü rakamı kar olarak kabul ediyor.

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