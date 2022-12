Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi! 10 maç sonra geri dönüyor

KANARYA ANTALYASPOR'A BİLENİYOR

Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.



İSRAİLLİ DİA SABA SİVAS'TAN AYRILDI

Sivasspor'dan ayrıldığını basın toplantısıyla duyuran Dia- Saba, "Sözleşmemde 250 bin dolara serbest kalır' maddesi var. Ben bu maddeyi kullanıyorum. Burada uluslararsası bir okul yok. Benim büyük çocuğum da Türkçe bilmiyor. Ana dilinde, yani İngilizce olarak eğitim göremiyor. Asıl sebep bu diyebilirim" dedi.



FATİH KARAGÜMRÜK CAULKER'I GÖNDERDİ

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı. Caulker, Karagümrük formasıyla 6 lig maçına çıktı.



ŞUBAT'TA ANTALYA'DA PEDAL ÇEVİRECEKLER

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Avrupa Turları takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı, "TOUR OF ANTALYA powered by AKRA" 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya'da beşinci kez düzenlenecek. Organizasyona yoğun ilgi bekleniyor.



AL GREALİSH'İ VER RAFA LEAO'YU

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin, Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan basını İngiliz kulübünün performansından memnun kalmadığı Grealish'in yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Milan'a takas teklifinde bulunacağını öne sürdü.



50 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Fenerbahçe, 1 Ocak 2023 itibarıyla kongre üyeliği ücretinin 15.000 TL yerine 50.000 TL olacağını açıkladı. Açıklamada, "Fenerbahçe Kongre Üyeliği ücreti, tüm ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak, öneri ve talepler de dikkate alınarak, mevcut yapımızı her açıdan güçlendirmek ve desteklemek adına 1 Ocak 2023 itibarıyla 50.000 TL olmuştur" denildi.



SAKATLARDAN HABER VAR!

G.Saray, A.Gücü maçı hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Sakatlığı bulunan Mathias Ross koşu yaptı. İstanbulspor maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde idmanda oyuncular bir hayli keyifliydi.



SİVAS PRİMİ 5 MİLYON LİRA

G.Saray, Sivasspor'u deplasmanda yenerek bu sezon deplasmandaki 6. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de ise üst üste 5. galibiyetini almayı başardı. Galatasaraylı futbolcular 5 milyon liralık primin de sahibi oldu. Başakşehir'i deplasmanda 7-0'lık skorla mağlup eden Galatasaraylı futbolcular yine 5 milyon lira kazanmıştı.



SOFYAN AMRABAT'IN TALİPLİLERİ ARTIYOR

Serie A'da Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'a talip olan kulüplerin sayısı artıyor. Liverpool, Atletico Madrid, Sevilla ve Leeds United'dan sonra Tottenham da 26 yaşındaki Faslı orta saha için devreye girdi. Katar'daki Dünya Kupası'nda iyice parlayan futbolcuya 30 milyon euro civarında bir bedel biçiliyor.



İNGİLİZ DEVİ CHELSEA'DEN KANTE'YE YENİ TEKLİF

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, S.Arabistan ekibi Al Nassr ile transferde anılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile yola devam etmek istiyor. Şubat ayında sakatlığını atlatması beklenen futbolcunun kontratı sezon sonunda bitecek. Chelsea, bu sezon 2 maç oynayabilen Kante'ye yeni teklif hazırlığında.



HEIDEGGER TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 13. hafta maçında Merkezefendi Basket konuk ettiği Türk Telekom'u 78-68 mağlup etti. Ev sahibinde Heidegger kaydettiği 24 sayıyla maçın yıldızı oldu. Türk Telekom'da Grant'in 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Günün diğer maçında Manisa deplasmanda Büyükçekmece'yi 78-69 yendi.



MALATYA'DA HASAN ÖZER DÖNEMİ BİTTİ

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hasan Özer görevinden istifa etti. Özer, "Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibimle beraber istifa etme kararı aldık" şeklinde konuştu.



KANDEMİR GİTTİ MILICIC GELDİ

Beşiktaş Emlakjet'te Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Ahmet Kandemir'den boşalan başantrenörlük görevine Igor Milicic'in getirildiği açıklandı.



1 OCAK'TA HERKES İDMANDA OLACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takıma Karagümrük maçının ardından iki gün izin vermişti. Yeni yılı aileleriyle geçirmek için birçok oyuncu farklı ülkelere giderken, teknik ekip Pazar günü Trabzon'da yapılacak olan antrenmanda tüm futbolcuları görmek istiyor. Bu konuda kurallara uymayacak oyuncu olursa çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bazı oyuncuların teknik ekipten ekstra izin istediği öğrenildi.



YUSUF'TAN VALi ZiYARETİ

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Erdoğan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.



CİMBOM'DAN 7'DE 7

Galatasaray, son oynadığı 7 resmi maçı da kazandı... Sarı-Kırmızılılar bu süreçte, Karagümrük, Beşiktaş, Ofspor, Başakşehir, Keçiörengücü, İstanbulspor ve Sivasspor'u mağlup etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN