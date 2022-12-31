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    Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi! 10 maç sonra geri dönüyor

    Abdullah Avcı’nın “Sezonu kapattı. Bu sezon ondan faydalanamayacağız” açıklaması yaptığı Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi. İşte sizler için derlediğimiz 31 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Dorukhan’dan müjdeli haber

    Trabzonspor forması giyen ve 5. haftadaki Ümraniyespor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz, sol diz ön çapraz bağ yaralanması ve dış menisküs yırtığı tanısıyla ameliyat olmuştu. Ardından oluşan enfeksiyon sonrası tekrar ameliyat olan futbolcunun durumu netlik kazandı.



    10 MAÇ SONRA DÖNECEK
    Sürekli kontrolleri yapılan oyuncunun sakatlığının çok hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu ve yapılan kontrollerinin ardından yaklaşık 10 maç sonra sahalara dönebileceği belirtildi. 2 aylık sürece tekabül eden bu geri dönüş haberi oyuncuyu fazlasıyla mutlu ederken, sağlık ekibi ve teknik ekip daha temkinli davranmak istiyor. Dorukhan, bu sezon 9 maçta forma giydi.



    MASUAKU BELİRSİZLİĞİ
    Beşiktaş'ta Gaziantep maçında yaptığı asist ve ardından Adana Demir maçındaki şık frikik golüyle takımına 3 puanı kazandıran Masuaku performansıyla ikilem yarattı. Sözleşmesinde bulunan 25 maça ilk 11'de başlarsa bonservisi alınır maddesi nedeniyle oyuncuyu göndermek isteyen Beşiktaş'ın bu performans sonrası Masuaku için soru işareti yaşadığı ve oyuncunun geleceğini kalan maçlardaki performansının belirleyeceği öğrenildi.



        RONALDO'DAN ÇILGIN İMZA
        Dünya Kupası sırasında Manchester United ile olan sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu. Yıldız oyuncu Suudi kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, 37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli yıldızın Suudi kulübünden kontratı boyunca toplam 500 milyon Euro kazanacağı belirtiliyor. Al Nassr bu kareyi Tarih yazılıyor" notuyla paylaşırken, tecrübeli futbolcu da attığı bu imza ile birlikte eski Beşiktaşlı futbolcular Talisca ve Aboubakar ile de takım arkadaşı oldu.



        ALIOSKİ 11'E GÖZ KIRPTI
        Adale sakatlığı yaşadıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski, 11'deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un salı günü oynanacak Antalyaspor deplasmanında Alioski'yi savunmanın soluna koyduktan sonra Ferdi'yi gerçek yeri olan sağ beke çekmeyi planladığı bildirildi. Ancak Osayi'nin formu da Portekizli teknik adamı düşündürüyor. Form yakaladığı bir dönemde Osayi'yi küstürmek istemeyen Portekizli teknik adamın kesin kararını maç günü vereceği de gelen haberler arasında yer alıyor.



        KANARYA ANTALYASPOR'A BİLENİYOR
        Fenerbahçe, 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        İSRAİLLİ DİA SABA SİVAS'TAN AYRILDI
        Sivasspor'dan ayrıldığını basın toplantısıyla duyuran Dia- Saba, "Sözleşmemde 250 bin dolara serbest kalır' maddesi var. Ben bu maddeyi kullanıyorum. Burada uluslararsası bir okul yok. Benim büyük çocuğum da Türkçe bilmiyor. Ana dilinde, yani İngilizce olarak eğitim göremiyor. Asıl sebep bu diyebilirim" dedi.

        FATİH KARAGÜMRÜK CAULKER'I GÖNDERDİ
        Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı. Caulker, Karagümrük formasıyla 6 lig maçına çıktı.

        ŞUBAT'TA ANTALYA'DA PEDAL ÇEVİRECEKLER
        Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2023 Elit Erkekler Avrupa Turları takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışı, "TOUR OF ANTALYA powered by AKRA" 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde Antalya'da beşinci kez düzenlenecek. Organizasyona yoğun ilgi bekleniyor.

        AL GREALİSH'İ VER RAFA LEAO'YU
        İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin, Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyan basını İngiliz kulübünün performansından memnun kalmadığı Grealish'in yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Milan'a takas teklifinde bulunacağını öne sürdü.

        50 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ
        Fenerbahçe, 1 Ocak 2023 itibarıyla kongre üyeliği ücretinin 15.000 TL yerine 50.000 TL olacağını açıkladı. Açıklamada, "Fenerbahçe Kongre Üyeliği ücreti, tüm ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak, öneri ve talepler de dikkate alınarak, mevcut yapımızı her açıdan güçlendirmek ve desteklemek adına 1 Ocak 2023 itibarıyla 50.000 TL olmuştur" denildi.

        SAKATLARDAN HABER VAR!
        G.Saray, A.Gücü maçı hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Sakatlığı bulunan Mathias Ross koşu yaptı. İstanbulspor maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde idmanda oyuncular bir hayli keyifliydi.

        SİVAS PRİMİ 5 MİLYON LİRA
        G.Saray, Sivasspor'u deplasmanda yenerek bu sezon deplasmandaki 6. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de ise üst üste 5. galibiyetini almayı başardı. Galatasaraylı futbolcular 5 milyon liralık primin de sahibi oldu. Başakşehir'i deplasmanda 7-0'lık skorla mağlup eden Galatasaraylı futbolcular yine 5 milyon lira kazanmıştı.

        SOFYAN AMRABAT'IN TALİPLİLERİ ARTIYOR
        Serie A'da Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'a talip olan kulüplerin sayısı artıyor. Liverpool, Atletico Madrid, Sevilla ve Leeds United'dan sonra Tottenham da 26 yaşındaki Faslı orta saha için devreye girdi. Katar'daki Dünya Kupası'nda iyice parlayan futbolcuya 30 milyon euro civarında bir bedel biçiliyor.

        İNGİLİZ DEVİ CHELSEA'DEN KANTE'YE YENİ TEKLİF
        Premier Lig ekiplerinden Chelsea, S.Arabistan ekibi Al Nassr ile transferde anılan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile yola devam etmek istiyor. Şubat ayında sakatlığını atlatması beklenen futbolcunun kontratı sezon sonunda bitecek. Chelsea, bu sezon 2 maç oynayabilen Kante'ye yeni teklif hazırlığında.

        HEIDEGGER TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 13. hafta maçında Merkezefendi Basket konuk ettiği Türk Telekom'u 78-68 mağlup etti. Ev sahibinde Heidegger kaydettiği 24 sayıyla maçın yıldızı oldu. Türk Telekom'da Grant'in 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Günün diğer maçında Manisa deplasmanda Büyükçekmece'yi 78-69 yendi.

        MALATYA'DA HASAN ÖZER DÖNEMİ BİTTİ
        Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hasan Özer görevinden istifa etti. Özer, "Yaşanan son olaylardan sonra sürdürülebilir bir ortamın olmadığı ve oyuncularımızı motive edecek hiçbir argümanımızın kalmadığını üzülerek ifade etmek zorundayım. Bu nedenle ekibimle beraber istifa etme kararı aldık" şeklinde konuştu.

        KANDEMİR GİTTİ MILICIC GELDİ
        Beşiktaş Emlakjet'te Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Ahmet Kandemir'den boşalan başantrenörlük görevine Igor Milicic'in getirildiği açıklandı.

        1 OCAK'TA HERKES İDMANDA OLACAK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takıma Karagümrük maçının ardından iki gün izin vermişti. Yeni yılı aileleriyle geçirmek için birçok oyuncu farklı ülkelere giderken, teknik ekip Pazar günü Trabzon'da yapılacak olan antrenmanda tüm futbolcuları görmek istiyor. Bu konuda kurallara uymayacak oyuncu olursa çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Bazı oyuncuların teknik ekipten ekstra izin istediği öğrenildi.

        YUSUF'TAN VALi ZiYARETİ
        Ocak ayında başlayacak olan ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yusuf Erdoğan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        CİMBOM'DAN 7'DE 7
        Galatasaray, son oynadığı 7 resmi maçı da kazandı... Sarı-Kırmızılılar bu süreçte, Karagümrük, Beşiktaş, Ofspor, Başakşehir, Keçiörengücü, İstanbulspor ve Sivasspor'u mağlup etti.

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        Haberler Spor Dorukhan Toköz’den iyi haber geldi! 10 maç sonra geri dönüyor
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