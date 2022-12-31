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    4-1’lik Karagümrük yenilgisi sonrası Abdullah Avcı harekete geçti

    Şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor’da Giresunspor maçında farklı isimler sahada olacak. Değişim sinyalleri veren Avcı, performansı düşük oyuncuları yedeğe çekecek.

    Yunus Emre Sel
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    Trabzonspor'un Karagümrük karşısında aldığı farklı yenilgi, takımda birçok planının değişmesine neden olacak. Maçta tecrübeli futbolcu Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık, Bartra'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle hafta içinde oynanacak Giresunspor karşılaşmasında Abdullah Avcı farklı bir kadro tercih edecek.



    BARTRA'NIN YERİNE GBAMIN...
    Bordo-Mavili takımda kart cezalısı olduğu için Giresunspor maçında forma giyemeyecek olan Marc Bartra'nın yerine Gbamin sağ stoperde forma giyecek. Teknik patron Abdullah Avcı, kamp süresi boyunca genç oyuncuyu stoperde denemişti.



    AVCI'NIN YENİ FORMÜLÜ
    Visca'nin bölgesi için iki farklı formül gündemde. İlk formüle göre teknik ekip, Trezeguet'yi daha önce olduğu gibi sağ kanata çekecek ve sol kanatta Naci Ünüvar'a görev verecek. Diğer formülde ise Avcı son iki maçtaki gibi Djaniny'yi sağ kanatta görevlendirip Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsüyle hücum hattını oluşturacak.



        PERFORMANSI DÜŞENLER
        Bu arada Larsen'in tekrar 11'e dönmesi beklenirken, sol bek bölgesinde ise Eren Elmalı'yla rekabete giren Arif Boşluk'a, "Kendini hazırla" denildi. Öte yandan Fırtına'da Enis Bardhi de ilk 11'de düzenli olarak forma giymeyi hedefliyor.



        TRABZON'DA İSTİKRAR KAYBOLDU
        Geçen sezon ligin ilk 15 haftasında 39 puan toplayıp en yakın rakibine 12 puan fark atan Trabzonspor, bu sezon ise geride kaldı. Tarihi şampiyonluk sezonunda ilk 15 haftada 39 puan toplayıp en yakın rakibine bu dönemde 12 puan fark atan ve zirvede tek başına ilerleyen Trabzonspor, bu sezon ise 15 karşılaşmada 26 puan toplayıp zirvenin 7 puan gerisinde kaldı.



        AVCI İLE İLK...
        Karadeniz ekibi Abdullah Avcı döneminde ilk kez üst üste maç kazanamadığı bir sezon yaşıyor.



            AVCI'DAN 4-1 UYARISI
            Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından gelen 4-1'lik yenilgi için "Şık olmadı, bunu sorgulayacağım" diyen Avcı, benzer bir skoru kesinlikle istemediğini oyunculara net bir dille anlattı.

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