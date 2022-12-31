4-1’lik Karagümrük yenilgisi sonrası Abdullah Avcı harekete geçti





AVCI'NIN YENİ FORMÜLÜ

Visca'nin bölgesi için iki farklı formül gündemde. İlk formüle göre teknik ekip, Trezeguet'yi daha önce olduğu gibi sağ kanata çekecek ve sol kanatta Naci Ünüvar'a görev verecek. Diğer formülde ise Avcı son iki maçtaki gibi Djaniny'yi sağ kanatta görevlendirip Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsüyle hücum hattını oluşturacak.