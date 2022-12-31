4-1’lik Karagümrük yenilgisi sonrası Abdullah Avcı harekete geçti

Trabzonspor'un Karagümrük karşısında aldığı farklı yenilgi, takımda birçok planının değişmesine neden olacak. Maçta tecrübeli futbolcu Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık, Bartra'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle hafta içinde oynanacak Giresunspor karşılaşmasında Abdullah Avcı farklı bir kadro tercih edecek.
BARTRA'NIN YERİNE GBAMIN...
Bordo-Mavili takımda kart cezalısı olduğu için Giresunspor maçında forma giyemeyecek olan Marc Bartra'nın yerine Gbamin sağ stoperde forma giyecek. Teknik patron Abdullah Avcı, kamp süresi boyunca genç oyuncuyu stoperde denemişti.
AVCI'NIN YENİ FORMÜLÜ
Visca'nin bölgesi için iki farklı formül gündemde. İlk formüle göre teknik ekip, Trezeguet'yi daha önce olduğu gibi sağ kanata çekecek ve sol kanatta Naci Ünüvar'a görev verecek. Diğer formülde ise Avcı son iki maçtaki gibi Djaniny'yi sağ kanatta görevlendirip Trezeguet-Gomez-Djaniny üçlüsüyle hücum hattını oluşturacak.