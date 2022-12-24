Arjantin medyasından bomba iddia: Favori Icardi plase Valencia

Arjantin medyasının haberine göre Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia, Newell's Old Boys'un hedefinde. Arjantin ekibi gelecek sezon Icardi'yi kiralamak istiyor. Icardi, ligde çıktığı 6 maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Yıldız golcü Dünya Kupası arasının ardından çıktığı ilk antrenmanda sakatlanmıştı. Arjantinli yıldız sonrasında tedavi için ülkesine gitmişti.





B PLANI VALENCİA

Haberdeki ilginç detay ise Icardi transferinin gerçekleşmemesi durumunda Newells'ın Fenerbahçeli Valencia için harekete geçeceği iddiası. Fenerbahçe ile bu sezon 23 maça çıkan Valencia 15 gol, 4 asist yaptı.