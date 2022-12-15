Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya'da düzenlenecek! Bakan Kasapoğlu, Okan Buruk, Abdülkadir Ömür, Cüneyt Çakır gibi birçok isim katılacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun spor kanalı A Spor, bugün "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi" düzenleyecek...
Zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayacak 'Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nin en dikkat çeken panellerinden biri Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği 'Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' olacak.
Kasapoğlu,Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Fraport Tav Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'le Türk sporunun global başarısı için atılması gereken adımları konuşacak.