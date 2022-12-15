Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya'da düzenlenecek! Bakan Kasapoğlu, Okan Buruk, Abdülkadir Ömür, Cüneyt Çakır gibi birçok isim katılacak





Zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayacak 'Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nin en dikkat çeken panellerinden biri Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun moderatörlüğünü üstleneceği 'Türk Sporunda Global Başarı Hedefleri' olacak.