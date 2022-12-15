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    Filede çifte zafer! Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

    FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia Clube’yi; VakıfBank ise Kuanysh Club’u 3-0 yenerek turnuvaya zaferle başladı.

    Filede çifte zafer
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    Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yendi. Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Eczacıbaşı Dynavit 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.



    Turuncu-Beyazlılar, ikinci seti 25-15, üçüncü bölümü ise 25-18 kazanan Eczacıbaşı, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı bildi.



    1 GÜN DİNLENECEK
    Bu kupayı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonadaki ikinci maçında yarın İtalyan ekibi Prosecco DOC Imoco Conegliano ile saat 16.00'da karşılaşacak.



        Turnuvada iki grupta üçer takım bulunuyor. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar çapraz eşleşmeyle karşı karşıya gelecek.



        2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası B Grubu'nda VakıfBank, Kazakistan ekibi Kuanysh Club'u 3-0 yendi.



        B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.



            Sarı-Siyahlılar, ikinci sette de rakibine 25-15 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. VakıfBank, üçüncü seti 25-17 kazanmayı başardı



            BUGÜN RAKİP MINAS
            Sarı-Siyahlı ekip, şampiyonanın açılış mücadelesinde A Grubu'nda Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit'ten sonra organizasyona üç puanı alarak güzel bir başlangıç yaptı.

            Organizasyon, bugün oynanacak Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube ve VakıfBank-Gerdau Minas maçlarıyla devam edecek.

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