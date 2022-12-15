Filede çifte zafer! Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın açılış maçında Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yendi. Antalya Spor Salonu'nda oynanan A Grubu karşılaşmasının ilk setini Eczacıbaşı Dynavit 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti.
Turuncu-Beyazlılar, ikinci seti 25-15, üçüncü bölümü ise 25-18 kazanan Eczacıbaşı, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı bildi.
1 GÜN DİNLENECEK
Bu kupayı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonadaki ikinci maçında yarın İtalyan ekibi Prosecco DOC Imoco Conegliano ile saat 16.00'da karşılaşacak.