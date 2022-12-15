Filede çifte zafer! Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı





BUGÜN RAKİP MINAS

Sarı-Siyahlı ekip, şampiyonanın açılış mücadelesinde A Grubu'nda Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit'ten sonra organizasyona üç puanı alarak güzel bir başlangıç yaptı.



Organizasyon, bugün oynanacak Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube ve VakıfBank-Gerdau Minas maçlarıyla devam edecek.

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