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    Arjantinli gazeteciden şok iddia: Icardi'nin sakatlığı düzmece | Spor haberleri

    Arjantinli gazeteci Rodrigo Lussich, “Türk kaynaklarına göre Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin’e geldi. Bu Wanda Nara’nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor” diye konuştu. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 15 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Bu sakatlık düzmece!

    Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili polemikler büyüyor. İdmanda arka adelesinden sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Arjantinli yıldızın tedavisi için ülkesine gitmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Merkezi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan El Trece TV'de dün Mauro Icardi ile ilgili şok iddialar ortaya atıldı. Kanalda yayınlanan Socios Del Espectaculo programında gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Ancak benim duyduğum bu, Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuştu. Bir diğer konuşmacu Paulo Varela ise, "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor ama Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye ekledi. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun tedavisinin ilk bölümü için ülkesinde olduğunu söylemişti. Icardi'nin cumartesi İstanbul'da olması bekleniyor.



    ÇOK OYUNCUMUZLA İLGİLİ TEKLİF GELDİ
    Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur gündemi değerlendirdi. Timur, "Şampiyonluğun Fenerbahçe maçına kalmasını istemem. Oyuncularımıza gelen teklifler var, birçok teklif var. Ancak hepsi buradaki atmosferden çok mutlu. Eğer gerekirse ara transferde takıma takviye yaparız. Okan Hoca'nın hızlı bir şekilde takımı oyun düzenine soktuğunu düşünüyorum" dedi.



    JUVENTUS'A GİDEMEZDİM
    Cimbom'un Belçikalı yıldızı Driens Mertens dünkü idman sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Juventus'tan teklif geldi ama benim için başka bir takıma gitmek zordu. Özellikle Napoli'den sonra Juventus'a gitmem olmazdı. Dursun başkanımız, Erden başkanımız ve Okan hocamızın buraya gelmemde ciddi bir etkisi oldu" dedi. "Son oynadığımız 3 maçta neler yapabileceğimizi gösterdik. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diyen Mertens, Okan Buruk'un oğlu için ise "Ali Yiğit hep bize destek oluyor. Çok seviyoruz kendisini. Bize şans getiriyor" ifadesini kullandı.



        CİMBOM'DA RASHICA SEVİNCİ
        Galatasaray, Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına Antalya'da basına kapalı gerçekleştirdiği çalışma ile devam etti. Tedavilerine devam edilen futbolculardan Mathias Ross salonda fizyoterapist eşliğinde, Sergio Oliveira ve Yunus Akgün hem sahada hem de salonda takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı geçen Milos Rashica takıma geri döndü. Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile mücadele eden Lucas Torreira da kampa katılarak ilk antrenmanına çıktı.



        AVRUPA'DA KIM MIN-JAE SAVAŞI
        Fenerbahçe'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken ve sonrasında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli yıldız oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Kim için adeta dev kulüpler birbiriyle yarışıyor. İki Avrupa devi, transfer için Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı- Lacivertliler'in 3 milyon Euro bedelle alıp 18 milyon Euro gibi bir bonservis geliri elde ettiği Kim Min-Jae'ye Manchester United'ın dışında Real Madrid de ilgi gösterdi. Real Madrid'in 45 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyip futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlandığı iddia edildi. 47 kez Güney Kore forması giyen futbolcu kariyerinde 196 maçta 6 gol attı ve 1 asist üretti.



        NAVARRO'DA GERİ ADIM
        Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından forvet transferi için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bulunan İspanyol ekibi Gil Vicente'nin 24 yaşındaki forveti Fran Navarro'dan kötü haber geldi. Golcü futbolcu ile temas kuran Fenerbahçe, oyuncunun maliyetini sordu. Sarı-Lacivertliler, futbolcunun kulübü bonservis için 5 milyon Euro istenince transferde geri adım attı. Navarro bu sezon Gil Vicente'de 20 maçta 1619 dakika süre aldı ve 11 gol, 1 asistle oynadı ve transferi sezon sonuna bırakıldı.



            BENİ EN ÇOK VISCA ZORLADI
            Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Eren, kariyeri boyunca kendisini en çok zorlayan oyuncunun şu anki takım arkadaşı Edin Visca olduğunu belirtti. Elmalı, "Gerçekten çok çok akıllı bir futbolcu. Visca 3-4 saniye sonrasını düşünebiliyor. Kasımpaşa- Başakşehir maçında karşılıklı oynarken arkama dönüp bakmıştım ve Edin abi orada yoktu. 5-10 saniye sonra top kaleciden döndü. Bir baktım Edin abi gol atmış. Böyle oyuncuları durdurmak çok zor" dedi. Transfer süreci ile ilgili de konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Sahada daha önce rakip olarak da oynayınca zaten nasıl büyük bir camiaya geldiğinizi anlıyorsunuz. Bu takımın oyuncusu olunca çok daha farklı oluyor" diye konuştu.

            ÖNCE SAMSUN SONRA F.BAHÇE
            Teknik Direktör Abdullah Avcı futbolcularına, "Önce kupadaki Samsun, maçını düşünelim. Sonra F.Bahçe" şeklinde bir uyarı yaptı.



            ALTINORDU'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ
            Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kahraman, İzmir ekibinin başında bu sezon 16 maça çıkarken, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Altınordu, 1. Lig'de şu ana kadar topladığı 12 puanla düşme hattındaki takımlardan biri durumunda bulunuyor.



            ALPEREN, DOUBLE DOUBLE YAPTI
            NBA'de Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, Phoenix Suns maçında 111-97 kazanmayı başardı. Houston Rockets'ta 26 sayı 7 ribaunt üreten Jalen Green sahanın en skoreri olurken, milli oyuncumuz Alperen Şengün de bu maçta 10 sayı 16 ribauntluk performansıyla dikkati çekti.



                'YERLİ HAALAND' GAZİANTEP'İ YIKTI
                Dünya Kupası arasında Gaziantep FK ile Hatayspor hazırlık maçında karşılaştı. Antalya'daki maçta Hatayspor rakibini 2-1 yendi. Maçta Volkan Demirel ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 11 ile 21'de Bertuğ Yıldırım atarken, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'nın tek golü 85'de Lazar Markovic'ten geldi.



                M.UNITED YENİ POGBA'YI BULDU
                İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Portekiz'de Benfica forması giyen 18 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u yaz döneminde bedelsiz olarak transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Benzer boyu ve tarzı nedeniyle yeni Paul Pogba olarak değerlendirilen Ndour da Ada'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.



                32 YIL SONRA DEJAVU
                Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu yenilgi onları kamçıladı ve sonrasında Arjantin Milli Takımı kendisinden beklenen sonuçları almayı başardı. Son olarak Hırvatistan'ı 3-0 mağlup eden Tangocular adını finale yazdırdı. Yıldızlar topluluğu Arjantin, 1990 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'na Kamerun yenilgisiyle başlamış ve sonrasında aldığı başarılı sonuçlarla finale kadar yükselmişti.

                BU KEZ KAZANMAK İSTİYOR
                Tangocular 32 yıl önce finalde Almanya'ya 1-0 kaybetmişti. 3. kez Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Arjantin bu kez finalde galibiyeti hedefliyor.

                    REKORLARIN ADAMI MESSİ
                    Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0'la geçen Arjantin'de Lionel Messi, gösterdiği performansla takımının finale çıkmasında başrolü oynadı. Messi, aynı zamanda maçın adamı seçildi ve final gününü beklemeye başladı. Yıldız oyuncu, başarması zor bir rekora da imza attı. Messi, 2009'dan bu yana tam 306 kez maçın adamı seçildi. Bu rakam ise yıldız oyuncunun bu süre zarfında çıktığı maçların yüzde 52'sine denk geliyor.



                    HUGO LLORIS NEUER'İ YAKALADI
                    Fransa kalecisi Hugo Lloris, Fas maçıyla Dünya Kupası'ndaki 19. maçına çıktı ve Alman kaleci Manuel Neuer'e ait olan bu kulvarda en fazla forma giyen eldiven rekorun egale etti. Brezilyalı eski file bekçisi Taffarel de 18 maçla Alman Sepp Mayer ile birlikte Lloris ve Neuer'in ardında yer alıyor.



                    MBAPPE, HAKİMİ'Yİ PARİS'E YOLLADI
                    Paris Saint-Germain'de birlikte oynayan ve samimi arkadaş olan Mbappe ile Hakimi maç sonu forma değiştirdi. Hakimi tebrik ederken, Mbappe arkadaşını teselli etti. İki oyuncu sarılarak birbirine veda etti.



                    BEŞİKTAŞ PREMİER LİG SEVİYESİNDE
                    Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl yaptığı açıklamada "Henüz 29 yaşımdayım ama 23-24 gösterdiğimi söylüyorlar. Ben de bu yaşlarda hissediyorum. Avrupa hedefim şu an için yok. Beşiktaş, şu anda İngiltere Premier Lig seviyesinde bir takım. Kendimi burada geliştirmemin hem benim hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için iyi olacağını düşünüyorum. Kendimi her gün geliştiriyorum" ifadelerini kullandı.



                        EFES BASKIN YEDİ!
                        THY Euroleague'de Anadolu Efes, konuk ettiği Baskonia'ya mağlup oldu. Lacivert-Beyazlılar, ilk iki periyodu üstün geçerken son iki çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü rakibe teslim edince yenildi. Temsilcimiz, 13. maçında 6. yenilgisini yaşarken, İspanyol ekibi ise 8. galibiyetini aldı.



                        F.BAHÇE HDI SİGORTA AVRUPA'YA VEDA ETTİ
                        Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Bluenergy Daiko Volley'e 3-1 yenilerek, kupaya veda etti. Sarı-Lacivertli ekip ilk karşılaşmayı da 3-1'lik sonuçla kaybetmişti.

                        PTT, LUGOJ'U YENDİ VE AVANTAJI KAPTI
                        Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında PTT, konuk ettiği Romanya'nın CSM Lugoj ekibini 3-2 yendi. Bu karşılaşmanın rövanşı, 21 Aralık Çarşamba günü Romanya'da oynanacak. Üstünlüğü alan son 16 turuna kalacak.



                        MESSİ'NİN FİNAL SEVİNCİ
                        Messi Arjantin'in Dünya Kupası'nda finale yükselmesini bu kareyle kutladı.
                            İmamoğlu’nun adaylık tiyatrosu! KK’yı devirme planı
                            Haberler Spor Arjantinli gazeteciden şok iddia: Icardi'nin sakatlığı düzmece | Spor haberleri
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