Arjantinli gazeteciden şok iddia: Icardi'nin sakatlığı düzmece | Spor haberleri

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili polemikler büyüyor. İdmanda arka adelesinden sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Arjantinli yıldızın tedavisi için ülkesine gitmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Merkezi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan El Trece TV'de dün Mauro Icardi ile ilgili şok iddialar ortaya atıldı. Kanalda yayınlanan Socios Del Espectaculo programında gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Ancak benim duyduğum bu, Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuştu. Bir diğer konuşmacu Paulo Varela ise, "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor ama Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye ekledi. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun tedavisinin ilk bölümü için ülkesinde olduğunu söylemişti. Icardi'nin cumartesi İstanbul'da olması bekleniyor.