Ahmet Nur Çebi'den amatör branşlarla ilgili önemli açıklamalar: Bu bir suç

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta amatör branşlara destek olan firmalar ve yöneticilerin tanıtım toplantısında konuştu.
Sponsorların amatör branşlar yerine futbolu tercih ettiğini belirten Çebi, "Amatör branşlara sponsor olanlar candan, gönülden, hiçbir şey beklemeden destek oluyorlar" dedi.
Ahmet Nur Çebi, "Son çıkan Spor Yasası'na göre hiçbir şekilde bu spor branşlarına dışarıdan, kendi içerisindeki gelirleri dışında destek vermemiz mümkün değil. Futboldaki gelirler futbola yetse ve isteseniz dahi amatör branşlara veremiyorsunuz. Bu bir suç" ifadelerini kullandı.