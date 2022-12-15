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    Ahmet Nur Çebi'den amatör branşlarla ilgili önemli açıklamalar: Bu bir suç

    Ahmet Nur Çebi, “Hiçbir şekilde bu spor branşlarına dışarıdan, kendi içerisindeki gelirleri dışında destek vermemiz mümkün değil. Futboldaki gelirleri isteseniz dahi amatör branşlara veremiyorsunuz. Bu bir suç” dedi.

    Bu bir suç

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta amatör branşlara destek olan firmalar ve yöneticilerin tanıtım toplantısında konuştu.



    Sponsorların amatör branşlar yerine futbolu tercih ettiğini belirten Çebi, "Amatör branşlara sponsor olanlar candan, gönülden, hiçbir şey beklemeden destek oluyorlar" dedi.



    Ahmet Nur Çebi, "Son çıkan Spor Yasası'na göre hiçbir şekilde bu spor branşlarına dışarıdan, kendi içerisindeki gelirleri dışında destek vermemiz mümkün değil. Futboldaki gelirler futbola yetse ve isteseniz dahi amatör branşlara veremiyorsunuz. Bu bir suç" ifadelerini kullandı.



        Çebi, "Basketbol biraz karışık durumda. Amatör mü, karga mı, kuş mu belli olmayan bir spor dalı olmaya başladı. Ne amatör olabiliyor, ne profesyonel olabiliyor. Çünkü, gelirler neredeyse 0'a yakın. Salonda 20 kişi yok" dedi.



        Beşiktaş Başkanı, "Bilet parası 10-20 lira. Kapıdaki tek güvenlikçiyi karşılayacak ekonomisi yok" dedi.



        Çebi, basketbolda alınan sonuçlarla ilgili "Rakiplerinin arkalarında müthiş büyük sponsorluklar var, kurumsal anlamda şirketlere ait basket takımları. Beşiktaş bir şirkete ait olmadığı için kendi camiasının desteğiyle başarılı olabilir. Akatlar, ağzına kadar dolacak. Oradaki ilgiye göre sponsorluklar gelecek. Basketle ilgili kendi açımızdan şunu düşünüyoruz; bu sonuçlar çok hızlı şekilde düzelir" dedi.



            DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR
            Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Vodafone Park'ta amatör şubelere destek olan firmalar ve yöneticilieri ile tanıtım toplantısı düzenledi. Çebi amatör branşlarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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