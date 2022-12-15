Ahmet Nur Çebi'den amatör branşlarla ilgili önemli açıklamalar: Bu bir suç





Çebi, basketbolda alınan sonuçlarla ilgili "Rakiplerinin arkalarında müthiş büyük sponsorluklar var, kurumsal anlamda şirketlere ait basket takımları. Beşiktaş bir şirkete ait olmadığı için kendi camiasının desteğiyle başarılı olabilir. Akatlar, ağzına kadar dolacak. Oradaki ilgiye göre sponsorluklar gelecek. Basketle ilgili kendi açımızdan şunu düşünüyoruz; bu sonuçlar çok hızlı şekilde düzelir" dedi.