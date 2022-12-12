Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kartal’dan tek kurşun! Beşiktaş, Westerlo’yu 1-0 mağlup etti

    Hazırlık maçında Belçika ekibiyle karşılaşan Kara Kartal’da golü 87’de Nathan Redmond kaydetti. Beşiktaş, 4. özel maçın 3’ünü kazandı. İşte tüm detaylar...

    Kartal’dan tek kurşun

    Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Belçika ekibi Westorlo ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, sahaya Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Necip, Redmond, Gedson, Salih, Dele Alli ve Semih Kılıçsoy 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında Ersin, N'Koudou ve Umut Meraş'ı, ilerleyen dakikalarda ise Atiba, Kerem Atakan Kesgin ve Serkan Emrecan Terzi'yi oyuna dahil etti. YAĞMUR

    YAĞIŞI ZORLADI
    Maçta yağmur ve rüzgar oyunu etkiledi. Takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. 87. dakikadaki kontra atakta Nathan Redmond, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı. Beşiktaş, Dünya Kupası arasında İstanbulspor'u 4-0, Belçika temsilcisi Charleroi'yi 2-1 yenmiş, Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı. Kara Kartal, son hazırlık maçını 15 Aralık'ta Giresunspor ile oynayacak.

    TANIDIK YÜZLER GÖREV YAPTI
    Belçika ekibi Westerlo'da mücadele eden 4 Türk futbolcu vardı. Sinan Bolat, Ravil Tagir ve Halil Akbunar maça ilk 11'de başlarken Muhammed Gümüşkaya ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

    Maçı, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, şu an takım çalıştırmayan teknik direktörler Aykut Kocaman ve Bülent Uygun da izledi.



    Ravil Tagir (solda) sezon başında Başakşehir'den kiralandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HangiKredi
    Haberler Spor Kartal’dan tek kurşun! Beşiktaş, Westerlo’yu 1-0 mağlup etti
        SON DAKİKA