Kartal’dan tek kurşun! Beşiktaş, Westerlo’yu 1-0 mağlup etti

Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Belçika ekibi Westorlo ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, sahaya Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Necip, Redmond, Gedson, Salih, Dele Alli ve Semih Kılıçsoy 11'i ile çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında Ersin, N'Koudou ve Umut Meraş'ı, ilerleyen dakikalarda ise Atiba, Kerem Atakan Kesgin ve Serkan Emrecan Terzi'yi oyuna dahil etti. YAĞMUR



YAĞIŞI ZORLADI

Maçta yağmur ve rüzgar oyunu etkiledi. Takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. 87. dakikadaki kontra atakta Nathan Redmond, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı. Beşiktaş, Dünya Kupası arasında İstanbulspor'u 4-0, Belçika temsilcisi Charleroi'yi 2-1 yenmiş, Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı. Kara Kartal, son hazırlık maçını 15 Aralık'ta Giresunspor ile oynayacak.



TANIDIK YÜZLER GÖREV YAPTI

Belçika ekibi Westerlo'da mücadele eden 4 Türk futbolcu vardı. Sinan Bolat, Ravil Tagir ve Halil Akbunar maça ilk 11'de başlarken Muhammed Gümüşkaya ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.



Maçı, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, şu an takım çalıştırmayan teknik direktörler Aykut Kocaman ve Bülent Uygun da izledi.