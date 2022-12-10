Weghorst çevirdi Messi sevindi! Arjantin, Hollanda'yı penaltılarda devirip yarına finale çıktı





HOLLANDA'YA HAYAT VERDİ

73'te Messi penaltıdan takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Yıldız oyuncu kupadaki gol sayısını 10 yaparak efsane golcü Batistuta'yı yakaladı. 78'de oyuna giren Beşiktaşlı yıldız Weghorst 5 dakika sonra attığı golle önce farkı 1'e düşürdü, sonra 90+11'de kaydettiği golle maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti. Hollanda'da Weghorst penatıda hata yapmazken, Van Djik ve Berghuis ise penaltı atışlarında Martinez'i geçemedi .Arjantin' de sadece Fernandez penaltıyı gole çeviremedi ve 4-3'lük skorla yarı finale yükselen Messi'li Arjantin oldu.



Weghorst maç sonu büyük üzüntü yaşadı.



Messi 2 penaltı golüyle Arjantin'in yarı finale çıkmasında önemli rol oynadı.

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