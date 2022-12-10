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    Weghorst çevirdi Messi sevindi! Arjantin, Hollanda'yı penaltılarda devirip yarına finale çıktı

    Arjantin-Hollanda maçında tarihi anlar yaşandı. Tangocular, Molina ve Messi ile 2-0’ı yakaladı. Ama Weghorst, 83 ve 90+11’de attığı gollerle maçı uzatmaya taşıdı. Arjantin penaltılarda rakibini devirip yarı finale uzandı.

    Weghorst çevirdi Messi sevindi

    Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 6-5 geçerek yarı finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu. 22.'de Messi'nin çektiği şut üstte auta gitti. 34'te Arjantin golü buldu. Messi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Molina topu filelere gönderdi.



    HOLLANDA'YA HAYAT VERDİ
    73'te Messi penaltıdan takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Yıldız oyuncu kupadaki gol sayısını 10 yaparak efsane golcü Batistuta'yı yakaladı. 78'de oyuna giren Beşiktaşlı yıldız Weghorst 5 dakika sonra attığı golle önce farkı 1'e düşürdü, sonra 90+11'de kaydettiği golle maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti. Hollanda'da Weghorst penatıda hata yapmazken, Van Djik ve Berghuis ise penaltı atışlarında Martinez'i geçemedi .Arjantin' de sadece Fernandez penaltıyı gole çeviremedi ve 4-3'lük skorla yarı finale yükselen Messi'li Arjantin oldu.

    Weghorst maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

    Messi 2 penaltı golüyle Arjantin'in yarı finale çıkmasında önemli rol oynadı.

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