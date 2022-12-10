Kyle Walker, Mbappe için 5 gün boyunca özel olarak hazırlandı | Spor haberleri

Fransız yıldız Kylian Mbappe turnuva boyunca attığı gollerin yanı sıra hızıyla rakip savunmalara büyük zorluklar çıkardı. İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Kyle Walker, Mbappe'yi durdurabilmek için 5 gündür hummalı bir çalışmanın içerisinde... Mbappe'nin hızına karşılık verebilmek ve onu durdurabilmek için sadece saha içi idmanlarla yetinmeyen Walker, 5 gündür JetBoots, Smart Goggles ve Theragun kullanarak hem mental hem de fiziksel olarak kendini Fransa karşılaşmasına hazırlıyor.
147 DAKİKA GÖREV ALDI
İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Kyle Walker, Dünya Kupası'nda 147 dakika görev aldı. Tecrübeli futbolcu, Senegal ile oynanan son 16 turu maçında 90 dakika sahada kaldı.
HERKES ONA DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERMELİ
Mesut Özil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak." ifadelerini kullandı. Özil, herkesin Ronaldo'ya daha fazla saygı göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
STRESE GİRMEDEN MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, strese girmeden ve baskı altında oynamadan yarı finale yükselmek istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Tempo maçın anahtarlarından biri. Hızlı olduğunuzda rakibin organize olmak için daha az zamanı var. İngiltere, bu alanda güçlü ve kontrataklarla çok sayıda gol attı. Ayrıca teknik beceri, gol atma kapasitesi ve duran toplarda tehlikeli olma gibi birçok özelliğe de sahipler" diye konuştu.
ÇEYREK FİNALDE DEV MAÇ!
Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün iki kritik maç oynanacak. Günün ilk maçında turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas ile Portekiz mücadele edecek. Mücadele saat 18.00'de başlayacak. Günün son maçında ise İngiltere ile Fransa saat 22.00'de kapışacak.
PELE'Yİ YAKALADI AMA
Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar Hırvatistan maçında 105+1. dakikada attığı golle takımını öne geçirmişti. 30 yaşındaki futbolcu kaydettiği bu golle Brezilya efsanesi Pele'yi yakaladı. Hırvatistan karşısında milli takım kariyerinin 77. golünü atan Sambacı yıldız, Pele'ye ait bu rekoru da egale etti. Ama yıldız oyuncu için penaltılarla kaybedilen dramatik maç sonrası gelen bu tarihi gol bir anlam ifade etmedi.
KEVIN N'KOUDOU TAKIMA KATILDI
2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi Kamerun ile mücadele eden N'Koudou, takımının elenmesi üzerine Beşiktaş'ın Antalya'daki kampına katıldı. Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenman, fitness çalışmasıyla tamamlandı.