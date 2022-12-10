Kyle Walker, Mbappe için 5 gün boyunca özel olarak hazırlandı | Spor haberleri

HERKES ONA DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERMELİ

Mesut Özil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak." ifadelerini kullandı. Özil, herkesin Ronaldo'ya daha fazla saygı göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.







STRESE GİRMEDEN MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, strese girmeden ve baskı altında oynamadan yarı finale yükselmek istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Tempo maçın anahtarlarından biri. Hızlı olduğunuzda rakibin organize olmak için daha az zamanı var. İngiltere, bu alanda güçlü ve kontrataklarla çok sayıda gol attı. Ayrıca teknik beceri, gol atma kapasitesi ve duran toplarda tehlikeli olma gibi birçok özelliğe de sahipler" diye konuştu.