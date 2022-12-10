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    Kyle Walker, Mbappe için 5 gün boyunca özel olarak hazırlandı | Spor haberleri

    İngiliz Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu, Kylian Mbappe’yi durdurmak için 5 gün boyunca kendini özel hazırladı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 10 Aralık TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Kyle Walker Mbappe’yi bekliyor

    Fransız yıldız Kylian Mbappe turnuva boyunca attığı gollerin yanı sıra hızıyla rakip savunmalara büyük zorluklar çıkardı. İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Kyle Walker, Mbappe'yi durdurabilmek için 5 gündür hummalı bir çalışmanın içerisinde... Mbappe'nin hızına karşılık verebilmek ve onu durdurabilmek için sadece saha içi idmanlarla yetinmeyen Walker, 5 gündür JetBoots, Smart Goggles ve Theragun kullanarak hem mental hem de fiziksel olarak kendini Fransa karşılaşmasına hazırlıyor.

    147 DAKİKA GÖREV ALDI
    İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Kyle Walker, Dünya Kupası'nda 147 dakika görev aldı. Tecrübeli futbolcu, Senegal ile oynanan son 16 turu maçında 90 dakika sahada kaldı.

    HERKES ONA DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERMELİ
    Mesut Özil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak." ifadelerini kullandı. Özil, herkesin Ronaldo'ya daha fazla saygı göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



    STRESE GİRMEDEN MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
    Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, strese girmeden ve baskı altında oynamadan yarı finale yükselmek istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Tempo maçın anahtarlarından biri. Hızlı olduğunuzda rakibin organize olmak için daha az zamanı var. İngiltere, bu alanda güçlü ve kontrataklarla çok sayıda gol attı. Ayrıca teknik beceri, gol atma kapasitesi ve duran toplarda tehlikeli olma gibi birçok özelliğe de sahipler" diye konuştu.

    ÇEYREK FİNALDE DEV MAÇ!
    Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün iki kritik maç oynanacak. Günün ilk maçında turnuvanın sürpriz ekiplerinden Fas ile Portekiz mücadele edecek. Mücadele saat 18.00'de başlayacak. Günün son maçında ise İngiltere ile Fransa saat 22.00'de kapışacak.

    PELE'Yİ YAKALADI AMA
    Brezilyalı yıldız oyuncu Neymar Hırvatistan maçında 105+1. dakikada attığı golle takımını öne geçirmişti. 30 yaşındaki futbolcu kaydettiği bu golle Brezilya efsanesi Pele'yi yakaladı. Hırvatistan karşısında milli takım kariyerinin 77. golünü atan Sambacı yıldız, Pele'ye ait bu rekoru da egale etti. Ama yıldız oyuncu için penaltılarla kaybedilen dramatik maç sonrası gelen bu tarihi gol bir anlam ifade etmedi.



    KEVIN N'KOUDOU TAKIMA KATILDI
    2022 Katar Dünya Kupası'nda ülkesi Kamerun ile mücadele eden N'Koudou, takımının elenmesi üzerine Beşiktaş'ın Antalya'daki kampına katıldı. Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenman, fitness çalışmasıyla tamamlandı.



        UMUT'UN AKLI FENER'DE
        Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde beklentilere karşılık veremeyen geçen sezonun Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok, Dünya Kupası arası sonrası daha güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışıyor. Bordo-Mavili camianın da artık çıkış yapmasını beklediği Umut'un aklı Fenerbahçe ile oynanacak olan derbide. Umut Bozok, bu maçı sabırsızlıkla bekleyenlerin başında geliyor.

        Bordo-Mavili formayla Süper Lig ve Avrupa maçlarında toplam 3 gol atabilen Umut, bunların tamamını da dış sahada atmıştı. Akyazı stadında henüz golle tanışamayan 26 yaşındaki golcü, Fenerbahçe karşısında bu şanssızlığını kırmayı çok arzuluyor. Antrenmanlarda oldukça istekli çalışan Umut, "Taraftarlarımız önünde gol sevinci yaşamayı çok arzuluyorum" dedi.

        KUPADA 5. TUR PROGRAMI BELLİ OLDU
        Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu maç programı açıklandı. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe 20 Aralık Salı günü saat 21.00'de İstanbulspor'u konuk edecek. Kupaya bu turda katılan Trabzonspor ise 21 Aralık Çarşamba saat 19.00'da Samsun'u ağırlayacak. Aynı gün saat 21.00'de Beşiktaş, Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Son 16 turunun son gün karşılaşmalarında Galatasaray sahne alacak. Sarı Kırmızılı takım evinde Keçiören'i konuk edecek.

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ
        20 Aralık Salı
        13.00 Kasımpaşa-Ümraniye
        13.00 Ankaragücü-Tuzla
        15.00 Sivasspor-Erokspor
        17.00 Antalya-Manisa
        19.00 Başakşehir-Göztepe
        21.00 Fenerbahçe-İstanbul

        21 Aralık Çarşamba
        13.00 Giresun-Karacabey
        15.00 Karagümrük-Uşak
        13.00 Giresunspor-Karacabey
        15.00 Karagümrük-Uşakspor
        17.00 Alanyaspor-Eyüpspor
        19.00 Trabzonspor-Samsunspor
        21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor

        22 Aralık Perşembe
        13.00 Kayserispor-Gençlerbirliği
        15.00 Konyaspor-Bodrumspor
        17.00 Gaziantep FK- Boluspor
        19.00 Adana Demirspor- Rizespor
        21.00 Galatasaray- Keçiörengücü

        TRABZON-F.BAHÇE 24 ARALIK F.BAHÇE-G.SARAY 8 OCAK'TA
        TFF Süper Toto Süper Lig'de Dünya Kupası sonrası oynanacak 15, 16. 17 ve 18. haftanın maç programını açıkladı. Programa göre 15. haftada oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da start alacak. Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.



        GALATAS AR AY'DAN YENİ İŞ BİRLİĞİ
        Galatasaray Spor Kulübü ve global gayrimenkul yatırım şirketi Nevita arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda bugün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 16.00'da projenin tüm detaylarının sunulacağı bir lansman gerçekleştirilecek. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de Galatasaray'ın maddi bağımsızlığını elde etmesi için bu projenin çok önemli olduğunu ifade etti.

        ASLAN'IN RAKİBİ ADANA DEMİRSPOR
        Süper Lig'e Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından takımlar son durumlarını görmek için hazırlık maçları oynamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Galatasaray ve Adana Demirspor bugün 20.00'de karşı karşıya gelecekler.



        ANADOLU EFES SERİYE BAĞLADI
        Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Zalgris Kaunas'ı 86-60 mağlup etti. Lacivert-Beyazlı ekip böylelikle üst EuroLeague'te üste 5. galibiyetini aldı. Temsilcimizde Rodrigue Beaubois 20, Vasilije Micic'de 19 sayı ile galibiyete katkıda bulundu. Bu karşılaşma ile Avrupa'da 779. maçına çıkan Efes, 445. galibiyetini aldı.



            SAMSUN PUANI 85'TE KURTARDI
            Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Samsunpor evinde Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım 27'de Cengizhan'ın penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçti. 85'te Harris'in ortasına iyi yükselen Ahmet Sağat takımına 1puanı getiren isim oldu.



            FENER'İN RAKİBİ SALERNİTANA
            Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe bugün hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşılaşacak. Daha önce 18.00'de oynanacağı duyurulan maçın saatinin 16.00'ye çekildiği belirtildi. Mücadele Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda yapılacak.



            BELÇİKA'DA 'ÇUKUR'A DÜŞTÜ!
            Fenerbahçe'nin sezon başında 250 bin Euro karşılığında Watford U21 takımından Tiago Çukur'u transfer etmesi büyük tartışma yaratmıştı. Sarı-Lacivertliler'in A takımda hiç forma giymeden Belçika 2. Lig ekibi Dender'e kiraladığı genç forvet performansıyla büyük hayal kırıklğı yarattı. Bu sezon 13 lig maçında şans bulan Tiago, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. 20 yaşındaki santrafor, 14 Haziran'da Litvanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında 6 dakika sahada kalarak A Milli olmuştu. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Tiago Çukur'un sezon sona erdikten sonra Jorge Jesus tarafından kadroda tutulup tutulmayacağı ise büyük merak konusu. Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan genç golcü, 30 Kasım 2002'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde doğdu. Futbola PSCK altyapısında başlayan 20 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi. 1.96 boyundaki santrfor, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde İngiliz temsilcisi Watford'a transfer oldu. 2021-2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 71 maçta 17 gol ve 4 asist kaydetti.



                PEDRO'DA KRİTİK GÜN PAZARTESİ
                Vallecano maçında dizinden ve bileğinden çok ciddi bir sakatlık yaşayan Joao Pedro konusunda endişeli bekleyiş sürüyor. Brezilyalı yıldızın geçtiğimiz gün çekilen MR'ında yoğun ödem nedeniyle sağlıklı bir teşhis konulamamıştı. Pazartesi günü yeni bir MR çekileceği ve sakatlığın boyutunun net bir şekilde ortaya çıkacağı öğrenildi.



                ARDA'DA İŞLEM TAMAM
                Uzun bir süredir genç yıldızı Arda Güler'in bonservisindeki yüzde 20'lik pay için Gençlerbirliği ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertli ekip mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız futbolcu için başkent temsilcisiyle yapılan pazarlıklarda 2,5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı öğrenildi.

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                Haberler Spor Kyle Walker, Mbappe için 5 gün boyunca özel olarak hazırlandı | Spor haberleri
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