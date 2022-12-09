G.Saray, stoper transferi için listesine Kolombiyalı yıldız Mosquera'yı ekledi

Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mathias Ross'un sakatlığı sonrası stopere takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesine yen bir yıldız daha eklendi. Cimbom, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Yerson Mosquera ile yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın genç yeteneği Ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Bu sezon takımında yeteri kadar forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Kolombiyalı stoper de başka bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Geçen yıl Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'den 5.2 milyon Euro'ya transfer edilen genç yıldız, Wolverhampton'da sadece 1 maçta forma giyebildi. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkatleri üzerine çeken Mosqura'nın güncel piyasa değeri ise Transfermarkt'a göre 3 milyon Euro.... Genç yıldızın kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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