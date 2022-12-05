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    Sözleşme krizi! Galatasaray Yunus Akgün ile maaş konusunda anlaştı ama...

    Yunus Akgün’ün menajeri, G.Saray’ın koydurmak istediği 16 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini düşürmekte ısrarcı... Pazarlıklar sürüyor. İşte detaylar...

    Sözleşme krizi!
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    Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sarı- Kırmızılılar, bu sezon istenilen performansa ulaşamayan yıldız oyuncuya 9 milyon lira maaş teklif etti. İki taraf da maaş konusunda el sıkıştı. Resmi imzaların ise sözleşmede yer alacak bir madde nedeniyle geciktiği öğrenildi.



    1 GOLE KATKI VERDİ
    Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesine serbest kalma maddesi koymak istiyor. Sarı- Kırmızılılar bu rakamın 16 milyon Euro olmasını istiyor. Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen ise bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.



    İki taraf, Yunus'un maaşı konusunda anlaşma sağlarken serbest kalma maddesi nedeniyle fikir ayrılığı yaşıyor.



        22 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



        Yıldız futbolcu bu sezon forma giydiği 11 maçta sadece 1 asist yapabildi. Geçen sezona göre kötü bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün yeni sözleşme sonrası ortaya koyacağı performans ise oldukça merak ediliyor.



        SON 4 HAFTADA 6 DAKİKA OYNADI
        Aslan'ın yıldızı Yunus Akgün, Süper Lig'de son 4 haftada sadece 6 dakika görev aldı. Başakşehir maçında kadroya bile giremedi.

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        Haberler Spor Sözleşme krizi! Galatasaray Yunus Akgün ile maaş konusunda anlaştı ama...
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