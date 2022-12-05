Sözleşme krizi! Galatasaray Yunus Akgün ile maaş konusunda anlaştı ama...

Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sarı- Kırmızılılar, bu sezon istenilen performansa ulaşamayan yıldız oyuncuya 9 milyon lira maaş teklif etti. İki taraf da maaş konusunda el sıkıştı. Resmi imzaların ise sözleşmede yer alacak bir madde nedeniyle geciktiği öğrenildi.