Sözleşme krizi! Galatasaray Yunus Akgün ile maaş konusunda anlaştı ama...

Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Sarı- Kırmızılılar, bu sezon istenilen performansa ulaşamayan yıldız oyuncuya 9 milyon lira maaş teklif etti. İki taraf da maaş konusunda el sıkıştı. Resmi imzaların ise sözleşmede yer alacak bir madde nedeniyle geciktiği öğrenildi.
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Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesine serbest kalma maddesi koymak istiyor. Sarı- Kırmızılılar bu rakamın 16 milyon Euro olmasını istiyor. Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen ise bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.
İki taraf, Yunus'un maaşı konusunda anlaşma sağlarken serbest kalma maddesi nedeniyle fikir ayrılığı yaşıyor.