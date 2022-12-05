Osman Zeki Korkmaz’dan şampiyonluk yarışı ve Emrecan Uzunhan analizi: Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray favori





"FENERBAHÇE VE GALATASARAY ÖNDE"

Korkmaz, şampiyonluk için, "Bu sene yarış Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecektir. Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile toparlanacağını düşünüyorum. Trabzonspor, kendi ortalamasına dönecektir. Başakşehir'i de hesaba katarsak 5 takımlı bir yarış olur. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta önde" dedi.