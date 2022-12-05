Osman Zeki Korkmaz’dan şampiyonluk yarışı ve Emrecan Uzunhan analizi: Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray favori

Son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Osman Zeki Korkmaz, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Korkmaz, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, kariyeri ve Beşiktaş'ta oynayan eski oyuncusu Emrecan Uzunhan hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı.
"FENERBAHÇE VE GALATASARAY ÖNDE"
Korkmaz, şampiyonluk için, "Bu sene yarış Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecektir. Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile toparlanacağını düşünüyorum. Trabzonspor, kendi ortalamasına dönecektir. Başakşehir'i de hesaba katarsak 5 takımlı bir yarış olur. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta önde" dedi.
"HEDEFİM SÜPER LİG"
Osman Zeki Korkmaz kariyeri hakkında, "İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıdık, sempatik bir takım haline getirdik. Sorumluluğum arttı, daha büyük baskılara hazırım. Süper Lig'de çalışmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.