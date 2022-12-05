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    Osman Zeki Korkmaz’dan şampiyonluk yarışı ve Emrecan Uzunhan analizi: Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray favori

    Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz TAKVİM’e konuştu. Şampiyonluk yarışı için, “Fenerbahçe ve Galatasaray önde” yorumunu yapan Korkmaz, eski öğrencisi Emrecan için de konuştu...

    Emrah Karalinç
    Ligde F.Bahçe ve G.Saray favori
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    Son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Osman Zeki Korkmaz, TAKVİM'e çok özel açıklamalar yaptı. Korkmaz, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, kariyeri ve Beşiktaş'ta oynayan eski oyuncusu Emrecan Uzunhan hakkında dikkati çeken ifadeler kullandı.



    "FENERBAHÇE VE GALATASARAY ÖNDE"
    Korkmaz, şampiyonluk için, "Bu sene yarış Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecektir. Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile toparlanacağını düşünüyorum. Trabzonspor, kendi ortalamasına dönecektir. Başakşehir'i de hesaba katarsak 5 takımlı bir yarış olur. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta önde" dedi.



    "HEDEFİM SÜPER LİG"
    Osman Zeki Korkmaz kariyeri hakkında, "İstanbulspor'u Süper Lig'e taşıdık, sempatik bir takım haline getirdik. Sorumluluğum arttı, daha büyük baskılara hazırım. Süper Lig'de çalışmaya devam etmek istiyorum" diye konuştu.



        "BEŞİKTAŞ, EMRECAN'A GÜVENMELİ"
        Beşiktaş'ta forma giyen eski öğrencisi Emrecan Uzunhan hakkında Korkmaz, "Emrecan, mental ve fiziksel olarak iyi olmanın yanı sıra yetenekli. Beşiktaş'ta talihsizlikler yaşadı. Kırmızı kart ve sonrasında yaşadığı sakatlık onu kötü etkiledi. Emrecan toparlar, faydalı olur. Beşiktaş ona güvenmeli" yorumunu yaptı.



        BÜYÜK TAKIMLARA GİDER
        Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'daki bazı oyuncuların büyük transferlere imza atacağına inandığı fikrini paylaştı. Korkmaz , "Muammer Sarıkaya iyi ve komple bir oyuncu. Atletik ve kreatif. Okan Erdoğan, Duhan Aksu ve Mehmet Yeşil de Süper Lig seviyesinde her zaman hizmet edebilecek tarzda oyuncular. Kulüpler böyle oyuncuları takip etmeli" dedi.



        AVRUPA EKİPLERİNİ İZLİYOR
        Osman Zeki Korkmaz, Antalya'ya hazırlık kampı için gelen yabancı futbol kulüplerinin sistem ve işleyişlerini takip ediyor.

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        Haberler Spor Osman Zeki Korkmaz’dan şampiyonluk yarışı ve Emrecan Uzunhan analizi: Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray favori
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