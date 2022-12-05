İşlem tamam! Fenerbahçe yönetimi Enner Valencia ile anlaşma sağladı





Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Enner Valencia ile yapılan görüşmede oyuncunun çok net bir şekilde Fenerbahçe'de kalma yönünde irade gösterdiği başta Katar olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen astronomik tekliflere aldırış etmediği ifade edildi.