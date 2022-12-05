Horozlar Mbappe ile ötüyor! Fransa, Polonya’yı eledi... Çeyrek finalde rakip İngiltere

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa yoluna doludizgin devam ediyor. Polonya ile karşılaşan Horozlar, Kylian Mbappe'nin yıldızlaştığı maçta Lewandowski'nin ülkesini 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İlk yarının sonlarına doğru ilk gol geldi. 44'te Mbappe'nin ara pasında Olivier Giroud, Polonya ceza sahasında topla buluştu. Giroud'un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Mbappe, aradığı golü 74. dakikada buldu. Sağ kanattan ilerleyen Dembele'den pasını alan Mbappe, ceza sahasına girdi. Mbappe'nin sol çaprazdan sert şutunda, top fileleri havalandırdı: 2-0.



UPAMECANO ELLE OYNADI

90+1'de Marcus Thuram'dan pası alan Mbappe, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan yakın köşeye sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Szczesny'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0. Maçın son anlarında eski Sivassporlu Kamil Grosicki'nin ortası, Fransız savunmacı Upamecano'nun eline çarptı. Hakem VAR'dan görüntüyü izleyip penaltıyı verdi. 90+9'da Robert Lewandowski turnuvadaki ikinci golünü attı. Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu. İki dev takım, 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.



LLORİS YAKALADI

Fransa kalecisi Hugo Lloris, 142. milli maçına çıktı ve Lillian Thuram'ı yakaladı.