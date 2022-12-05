Beşiktaş, kanat transferi için Polonyalı Frankowski’yi gündemine aldı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Siyah- Beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Cezayirli yıldız Ghezzal'ın Şubat ayına kadar oynamayacak olması nedeniyle bir kanat transferi istediği öğrenildi.