Sağ kanatta beklenilenleri vermedi! Abdülkadir Ömür orta sahaya dönüyor | Spor haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun geri kalan bölümünde zaman zaman sağ kanatta değerlendirdiği Abdülkadir Ömür'ün bu bölgede performansının düştüğünü açıkladı. Abdullah Avcı'nın antrenmanlarda daha fazla serbestlik tanıdığı Abdülkadir Ömür'ü ofansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi.
ORTA SAHA İÇİN ÇOK UYGUN
Böylelikle oyuncunun bireysel yeteneklerini kullanmasına daha fazla fırsat tanımayı düşünen Avcı'nın, bu bölgedeki oyuncu yığılmasını da maç maç farklı isimleri değerlendirerek aşmayı planladığı ifade edildi. Milli Takım'ın son aday kadrosuna da çağrılmayan Abdülkadir Ömür bu sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere 21 resmi forma giydi.
DÜNYALAR PERES'İN OLDU
Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında lisansı aktif edilmediği için oynayamayan Brezilyalı Bruno Peres, teknik direktör Avcı'nın kendisiyle ilgili yaptığı, "Ocak ayında aramıza katılacak" açıklamasından dolayı oldukça mutlu olduğu öğrenildi.
İLK HAZIRLIK MAÇI HULL CITY İLE
Trabzonspor'un ara dönemde oynayacağı hazırlık maçlarının programı da büyük oranda netleşmeye başladı. Yapılan planlama doğrultusunda Bordo-Mavili takım Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3 Aralık Cumartesi günü Hull City ile oynayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu maça daha çok Trabzon'daki kampa katılan isimlere forma şansı tanıması bekleniyor.
KİM İÇİN BÜYÜK İDDİA: 100 MİLYON STERLİN!
İngiliz futbolunun eski yıldızı ve futbol yorumcusu Danny Murphy, BBC Sport'ta Güney Kore-Uruguay Dünya Kupası karşılaşmasını yorumladı. Murphy; Tottenham, Manchester United ve diğer Premier Lig takımlarının ilgisi nedeniyle Güney Koreli stoper Kim-Min Jae'nin 100 milyon Sterlin'lik devasa bir rakama mal olabileceğini söyledi.