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    Sağ kanatta beklenilenleri vermedi! Abdülkadir Ömür orta sahaya dönüyor | Spor haberleri

    Sağ kanatta oynadığı süreçte verimliliğinin düştüğünü söyleyerek oyuncuyu orta sahaya kaydıracağının sinyallerini veren Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür’ü orta saha için hazırlıyor. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 26 Kasım TAKVİM Gazetesi spor haberleri...

    Abdülkadir Ömür orta sahaya dönüyor

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun geri kalan bölümünde zaman zaman sağ kanatta değerlendirdiği Abdülkadir Ömür'ün bu bölgede performansının düştüğünü açıkladı. Abdullah Avcı'nın antrenmanlarda daha fazla serbestlik tanıdığı Abdülkadir Ömür'ü ofansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi.

    ORTA SAHA İÇİN ÇOK UYGUN
    Böylelikle oyuncunun bireysel yeteneklerini kullanmasına daha fazla fırsat tanımayı düşünen Avcı'nın, bu bölgedeki oyuncu yığılmasını da maç maç farklı isimleri değerlendirerek aşmayı planladığı ifade edildi. Milli Takım'ın son aday kadrosuna da çağrılmayan Abdülkadir Ömür bu sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere 21 resmi forma giydi.



    DÜNYALAR PERES'İN OLDU
    Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında lisansı aktif edilmediği için oynayamayan Brezilyalı Bruno Peres, teknik direktör Avcı'nın kendisiyle ilgili yaptığı, "Ocak ayında aramıza katılacak" açıklamasından dolayı oldukça mutlu olduğu öğrenildi.

    İLK HAZIRLIK MAÇI HULL CITY İLE
    Trabzonspor'un ara dönemde oynayacağı hazırlık maçlarının programı da büyük oranda netleşmeye başladı. Yapılan planlama doğrultusunda Bordo-Mavili takım Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3 Aralık Cumartesi günü Hull City ile oynayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu maça daha çok Trabzon'daki kampa katılan isimlere forma şansı tanıması bekleniyor.



    KİM İÇİN BÜYÜK İDDİA: 100 MİLYON STERLİN!
    İngiliz futbolunun eski yıldızı ve futbol yorumcusu Danny Murphy, BBC Sport'ta Güney Kore-Uruguay Dünya Kupası karşılaşmasını yorumladı. Murphy; Tottenham, Manchester United ve diğer Premier Lig takımlarının ilgisi nedeniyle Güney Koreli stoper Kim-Min Jae'nin 100 milyon Sterlin'lik devasa bir rakama mal olabileceğini söyledi.



        LEICESTER CITY SZALAI'Yİ İSTİYOR
        Premier Lig'de mücadele eden Leicester City, Fenerbahçeli Attila Szalai'yi transfer listesine aldı. İngiliz medyasında yer alan haberde, 24 yaşındaki stoper için sezon sonunda hamle yapılmasının planlandığı bildirildi. Bu sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, yıldızlarını sezon içinde kaybetmek istemiyor. Bu yüzden ocak ayında gelecek olan tekliflere sıcak bakmıyor. Szalai, Ocak 2021'de geldiği Fenerbahçe'de 90 maça çıkıp, 5 gol 3 asiste imza attı. Macar stoper bu sezon 25 maçın tamamında süre aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

        FENERBAHÇE SAHAYA İNDİ
        Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından yeniden topbaşı yaptı. Sarı- Lacivertliler'de 2022 Dünya Kupası'nda bulunan Enner Valencia ile Michy Batshuayi antrenmanda yer almadı. Salonda başlayan çalışma sahada devam etti. Antrenman toplam 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek. Fenerbahçe hazırlıklar kapsamında 30 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde Rayo Vallecano ve Villarreal takımları ile maç yapacağını daha önce açıklamıştı.



        GUİDETTİ: BUNDAN SONRA TÜRKİYE'NİN TARAFTARIYIM
        A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevinden ayrılan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, elinden gelenin en iyisini yaptığını ve bundan sonra Türkiye'nin en iyi taraftarlarından biri olacağını söyledi. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet A. Üstündağ da "Guidetti 5 yılda Türk voleyboluna çok önemli katkılar verdi." dedi.



        DROGBA: AFRİKALILAR BİR ARADA OYNAYAMIYOR
        Fildişi Sahilli eski yıldız Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda neden başarılı olamadıklarına dair bir değerlendirmede bulundu. Drogba, "Afrikalılar bireysel olarak çok iyiler. Her ne kadar iyi olurlarsa olsalar bir araya geldiklerinde doğru sistemi bulmak kolay olmuyor. Mane olsaydı Senegal için sonuç değişir miydi? Sanmıyorum" dedi.



            BALOTELLİ SİON'DA MUTLU DEĞİL
            Adana Demirspor formasıyla geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans sergileyen Balotelli, geçtiğimiz aylarda Sion'a transfer olmuştu. Gelen bilgilere göre İtalyan santrfor yeni takımında mutlu değil ve Adana Demirspor'a dönmek istiyor. Ancak Adana Demirspor yönetiminin bu teklife sıcak bakmadığı başka isimlerle ilgilendiği iddia ediliyor.



            ALTAY'IN DERBİDEKİ KOZU PAİXAO
            Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, yarın Göztepe ile derbi maçına çıkacak. Siyah-Beyazlı ekibi en büyük kozu Portekizli golcü Marco Paixao olacak. Tecrübeli oyuncu bu sezon Altay formasıyla 13 maça çıkarken 9 da gol kaydetti. İzmir temsilcisi bu sezon Paixao'nun gol attığı maçlarda sadece Keçiörengücü'ne malup oldu.



            İNGİLTERE'YE ABD FRENİ
            Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere 2. maçında karşılaştığı ABD ile 0-0 berabere kaldı. Temposu düşük başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak İngiltere'den geldi. Ceza alanında hareketlenen Kane'in vuruşunda, Zimmerman'ın müdahalesiyle top kornere gitti. Pozisyonsuz geçen maçta İngiltere Harry Kane'in 90+3. dakikadaki kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak bu pozisyonda da top yandan auta gitti. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.



                B'İR AN'DA GELEN ZAFER
                Dünya Kupası B Grubu'nda İran, Galler'i uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Son dakikalara kadar 0-0 giden karşılaşmada İran önce 90+8'de Ruzbeh Cheshmi'nin attığı golle 1-0 öne geçerken 90+11'de Rızayiyan'ın golüyle kazanarak kritik bir galibiyet aldı. İran, 52. dakikada iki kez direği geçemedi. Sardar Azmoun ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı top direkten döndü. Dönen top İranlı oyuncularda kaldı. Bu kez Gholizadeh şansını denedi. Bu şutta meşin yuvarlak yine direkten geri geldi. Galler'de kaleci Wayne Hennessey, 86. dakikada VAR kararıyla kırmızı kart gördü. Taremi'yi kaleci Hennessey ceza sahası dışında sert bir hareketle düşürdü. Maçın hakemi Mario Escobar ilk olarak Galler kalecisine sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası Escobar, pozisyonu inceledikten sonra kararını değiştirdi ve Hennessey'e kırmızı kart gösterdi. Aaron Ramsey'in yerine oyuna giren Danny Ward, Hennessey'in yerine kaleye geçti.

                İRAN, KATAR'DA TARİHİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİ
                Dünya Kupası tarihinde ilk defa bir Avrupa takımına karşı maç kazanan İran aynı zamanda da ilk defa bir avrupa takımana karşı kalesini gole kapadı.

                BURAYA 'KATAR'MIŞ!
                Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal, Katar'ı 3-1 yendi. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Boulaye Dia, 48'de Alanyaspor'da forma giyen Famara Diedhiou ve 84'te Bamba Dieng attı. Katar'ın tek golünü 78'de Muhammed Muntari attı. Alanyaspor forması giyen ve maçta bir de gol atan Diedhiou 74. dakikada yerini Bamba Dieng'e bıraktı.

                MESSI'NİN KRİTİK SINAVI
                Dünya Kupası'na bugün oynanacak 4 maçla devam edilecek. C ve D Grupları'nda ikinci maçlar oynanacak. İlk maçında Suudi Arabistan karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Messi'li Arjantin, bugün Meksika ile mücadele edecek. Kritik maç saat 22.00'de start alacak. İlk maçında Avustralya'yı 4-1'le geçen Fransa ise Danimarka'nın karşısına çıkacak.



                "BURUK İLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
                Galatasaray'ın yıldız oyuncularından biri olan Dries Mertens, kulüp dergisine konuştu. Sarı-Kırmızılı takımda forma giydiği için mutlu olduğunu ifade eden Belçikalı futbolcu, "Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip izledikleri zaman Türkiye Süper Ligi'nin ne kadar saygıdeğer bir lig olduğunu görüyorlar. Bence de bu doğru" açıklamasını yaptı.

                ŞAMPİYONLUK MESAJI
                Mertens ayrıca, "Okan Buruk bizi çok iyi anlıyor. Çok başarılı bir hoca. Bu sezon ligde şampiyon olacağız" dedi.



                FATİH TERİM'İN ACI GÜNÜ
                Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, anne acısıyla sarsıldı. 2019'da babasını yitiren Terim'in 91 yaşındaki annesi Nuriye Terim, bugün Adana'da toprağa verilecek.



                    ARHUR ZICO'DAN LEO MESSI'YE OLAY ELEŞTİRİ
                    Brezilyalı efsane futbolcu ve teknik direktör Zico, PSG ve Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi ile ilgili sert eleştiriler yaptı. Zico, "Liderlik Messi'nin kanında yok. Liverpool maçında arkadaşlarını ayağa kaldırmak adına hiçbir şey yapmamıştı. Messi bir lider değil. Sadece Leo Messi olduğu için kaptanlık bandını takıyor" dedi.



                    PRENS FAYSAL'IN GÖZÜ ADA'DA
                    Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdulaziz bin Turki el-Faysal, satışa çıkarılan Premier Lig ekipleri Manchester United ve Liverpool hakkında konuştu. Faysal, "Suudi Arabistan'dan bu kulüpleri satın almak isteyen olursa mutlaka destekleriz" dedi. Prens ayrıca, Ronaldo'yu Arabistan'da görmek istediğini belirtti.



                    YURT DIŞINA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ
                    Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer gündemine gelen İsrailli Dia Saba için Sivasspor'dan TAKVİM'e çok özel açıklama geldi. Kırmızı-Beyazlılar'ın sportif direktörlüğünü üstlenen Kerem Atılmaz, "Devre arasına kadar bizimle birlikte kalacak. Sonrasında ayrılacak. Kendisi bize ayrılmak istediğini söyledi. biz de saygı duyuyoruz" dedi.

                    YENİ ADRESİ NERESİ?
                    Ayrıca Atılmaz, "Yurt dışından teklifler aldığını ve ailesini özlemesinin etken olduğunu söyledi. Başakşehir ve Beşiktaş'tan teklif olmadı. Yerine de transfer yapacağız" diye konuştu. (Emrah KARALİNÇ)



                        GÜNEŞ'TEN ONUR'A YEŞİL IŞIK
                        Şenol Güneş, sağ bek için adı geçen Kayserispor'dan Onur Bulut'a sıcak bakıyor. Deneyimli çalıştırıcı, "Onun burada olmasını isterim" dedi.

                        Güneş yaptığı açımlamada, "Elimizde Valentine Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda Rosier bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim" ifadelerini kullandı. Futbolcuya Trabzonspor da yakından ilgi gösteriyor.



                        DENİZLİ'DE KAZANAN YOK
                        Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Bodrumspor ile golsüz berabere kaldı. 16. dakikada Özer'in penaltı noktasından şutunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.30. dakikada rakibinden aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın vuruşu üstten auta çıktı.54. dakikada ceza sahası çizgisinde Recep'in vuruşunda topu kaleci parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. Kalan bölümde gol olmadı maç 0-0 bitti.



                        REAL SORDU: "KİM O?"
                        Real Madrid, Hırvat yıldız Modric'in fotoğrafını bu şekilde paylaştı.
                            Oryantiring turnuvasında zamana karşı yarış
                            Haberler Spor Sağ kanatta beklenilenleri vermedi! Abdülkadir Ömür orta sahaya dönüyor | Spor haberleri
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