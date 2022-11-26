Sağ kanatta beklenilenleri vermedi! Abdülkadir Ömür orta sahaya dönüyor | Spor haberleri

İRAN, KATAR'DA TARİHİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİ

Dünya Kupası tarihinde ilk defa bir Avrupa takımına karşı maç kazanan İran aynı zamanda da ilk defa bir avrupa takımana karşı kalesini gole kapadı.



BURAYA 'KATAR'MIŞ!

Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal, Katar'ı 3-1 yendi. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Boulaye Dia, 48'de Alanyaspor'da forma giyen Famara Diedhiou ve 84'te Bamba Dieng attı. Katar'ın tek golünü 78'de Muhammed Muntari attı. Alanyaspor forması giyen ve maçta bir de gol atan Diedhiou 74. dakikada yerini Bamba Dieng'e bıraktı.



MESSI'NİN KRİTİK SINAVI

Dünya Kupası'na bugün oynanacak 4 maçla devam edilecek. C ve D Grupları'nda ikinci maçlar oynanacak. İlk maçında Suudi Arabistan karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Messi'li Arjantin, bugün Meksika ile mücadele edecek. Kritik maç saat 22.00'de start alacak. İlk maçında Avustralya'yı 4-1'le geçen Fransa ise Danimarka'nın karşısına çıkacak.







"BURUK İLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından biri olan Dries Mertens, kulüp dergisine konuştu. Sarı-Kırmızılı takımda forma giydiği için mutlu olduğunu ifade eden Belçikalı futbolcu, "Özellikle arkadaşlarım yurt dışından gelip izledikleri zaman Türkiye Süper Ligi'nin ne kadar saygıdeğer bir lig olduğunu görüyorlar. Bence de bu doğru" açıklamasını yaptı.



ŞAMPİYONLUK MESAJI

Mertens ayrıca, "Okan Buruk bizi çok iyi anlıyor. Çok başarılı bir hoca. Bu sezon ligde şampiyon olacağız" dedi.